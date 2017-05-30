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В России создают уникальную научную подлодку с крыльями

11:24. 30 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

В России создают уникальную научную подлодку с крыльями

Для исследования Арктики Россия разработала новую подводную лодку, которая отличается гигантскими размерами, а также парой «крыльев», напоминающих крылья самолета.

Проектированием занималось конструкторское бюро «Рубин». Новая российская субмарина стала крупнейшим исследовательским подводным аппаратом, который когда-либо создавало человечество. Ее вес — 13 280 т, длина — почти 135 м. Подводная лодка сможет развивать скорость более 12,6 узлов (23 км/ч) и функционировать на глубине до 400 м. Экипаж судна составляет 40 человек, пишет Popular Mechanics.

В России создают уникальную научную подлодку с крыльями

Исследовать Арктику подводная лодка будет с помощью футуристичных «крыльев», которые на самом деле являются гидроакустическими приемниками. Чтобы получать данные об окрестностях со всех направлений, подводная лодка должна двигаться со скоростью 3 узла (5,5 км/ч).

Аналитик Г. Саттон, анализируя проект на своем сайте о подлодках Covert Shores, сообщает, что размах «крыльев» будет приблизительно 100 метров.

В России создают уникальную научную подлодку с крыльями

«Это больше, чем у любого самолета, который когда-либо летал», — заявил он, приводя сравнительное изображение размеров российской субмарины и аэробуса A380.

Саттон сомневается, что крылья подлодки будут играть ту же роль, что и у самолета — создавать подъемную силу. Такое использование крыльев плохо скажется на работе сонара. Он считает, что крылья будут мешать субмарине проходить между ледяными колоннами, но известно, что субмарина сможет при необходимости убирать их в корпус.

В России создают уникальную научную подлодку с крыльями

Хотя подлодка не оснащена вооружениями, она может быть использована для транспортировки дронов. Саттон со ссылкой на заявление «Рубина» также сообщает, что цена проекта составит 40% «боевой субмарины». Строительство начнется в 2020 году.

Источник: nnm.me

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