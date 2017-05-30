Ураган в Москве: 11 погибших, более 150 пострадавших (ФОТО)

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

В понедельник днем в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

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Более 150 пострадавших и 11 погибших

Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила РИА Новости, что в результате урагана в Москве погибли 11 человек. Утром во вторник руководитель департамента Алексей Хрипун сообщил, что всего госпитализированы из-за урагана были почти 150 человек, из них 108 остаются в больницах, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии.

«Вчера во второй половине дня и вечером одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остается 108 человек, из них 22 ребенка», — сказал чиновник.

У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

Жители Подмосковья также пострадали от стихии. Металлический лист насмерть придавил человека в подмосковном Красногорске, сорвавшись от сильного ветра. В подмосковных Люберцах восемь человек пострадали из-за урагана, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. В Одинцовском районе Подмосковья при падении дерева пострадал ребенок.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата проконтролировать ход и результаты этих проверок.

Сотни поваленных деревьев, обрушение конструкций

Как сообщил замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко, во время урагана в МЧС поступили более 4,5 тысяч заявок о происшествиях.

«Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов», — сказал он, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило с территории Троицкого и Новомосковского административного округа и Зеленограда.

Пресс-секретарь мэра Москвы сообщила РИА Новости, что из-за природной стихии поваленными в городе оказались 3,5 тысячи деревьев. Кроме этого, ветер повредил автомобили, линии электропередач и железнодорожные пути.

Пресс-служба городского округа Люберцы сообщила в свою очередь, что в результате ураганных порывов ветра 29 мая в округе было повалено и сломано более 500 деревьев, причем одно из деревьев упало на маршрутное такси. По данным властей округа, также пострадало более 15 автомобилей, две детских и одна контейнерная площадки. Повреждены сотни метров ограждения. В результате обрыва проводов обесточены несколько микрорайонов округа. Для координации работ по ликвидации последствий стихии в администрации городского округа создан оперативный штаб.

Вдоль Рублево-Успенского шоссе ураганом повалило десятки деревьев, многие из них вырвало с корнем. В некоторых местах оборваны линии электропередачи. Движение по шоссе на данный момент не сильно осложнено. Деревья, которые упали на дорогу, рабочие переместили на обочины.

Также сообщалось, что ураганный шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, в результате выезд из резиденции был заблокирован, и участники совещаний у председателя правительства, а также журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции, пока рабочие не ликвидировали последствия разгула стихии. Автотранспорт, на котором участники совещаний приехали в Горки, не пострадал.

Также из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как одна из достопримечательностей региона.

Сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, однако большинство ученых не признает этот проект научным. «Никто не пострадал, жертв нет», — уточнили в пресс-службе района, подтвердив информацию об обрушении конструкции. По данным пресс-службы, в районе работают 14 аварийных бригад по устранению последствий стихии.

Ураган повредил один из храмов Подмосковья — сильный ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости прихожане храма, которые не пострадали из-за инцидента. Также из-за стихии порядка 24 тысяч жителей Королева в понедельник днем остались без электроснабжения, в настоящее время оно восстановлено.

Задержка авиарейсов

Несмотря на то что ранее представители воздушных гаваней столицы сообщили РИА Новости, что аэропорты Московского авиационного узла в сложных погодных условиях работают штатно, данные на портале «Яндекс. Расписание» свидетельствуют, что почти 30 рейсов задержаны в московских аэропортах, ещё 13 рейсов отменены.

Согласно данным сервиса на 18.00 мск, в аэропорту «Домодедово» 16 рейсов были задержаны, 13 отменены. В «Шереметьево» статус «задержан» имели 13 рейсов.

Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропортам «Внуково» и «Жуковский» на портале не была указана.

Сбои в столичной подземке и МЦК

Движение по часовой стрелке на Московском центральном кольце было временно приостановлено из-за урагана, поезда следовали без остановки через станции «Балтийская» и «Коптево». Как сообщили в пресс-службе МЦК, железнодорожники приложили максимальные усилия для устранения последствий непогоды, и движение было восстановлено в прежнем режиме.

Кроме того, упавшее на путь дерево стало причиной увеличения интервалов движения на Филевской (голубой) линии московского метрополитена, вход для на двух станциях — «Филевский парк» и «Пионерская» — был некоторое время закрыт.

К вечеру Московский метрополитен и МЦК работали без задержек строго по графику.

Ухудшение дорожной ситуации

Как предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

В ЦОДД просили водителей быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожной ситуации. По возможности автовладельцам советовали не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций и пользоваться городским транспортом.

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В пресс-службе «Мосгортранса» в свою очередь сообщили о задержках в работе общественного транспорта из-за урагана. Так, по сведениям предприятия, был нарушен график движения шести маршрутов трамваев и десяти маршрутов троллейбусов.

Позднее в департаменте транспорта города сообщили, что столичный наземный городской транспорт работает штатно после урагана, задержки в его движении носят локальный характер.

Москва ликвидирует последствия

Городские службы жилищно-коммунального хозяйства в Москве в понедельник вечером приступили к ликвидации последствий урагана, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ЖКХ.

«Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений и поврежденных павильонов городского наземного общественного транспорта», — рассказали в пресс-службе.

«Мосводосток» заранее обеспечил расстановку аварийных бригад и спецтехники в местах возможного скопления воды. Как сообщалось ранее, свыше 360 бригад «Мосводостока» были переведены на усиленный режим работы. На 18.00 заявок по скоплению воды в Центральную диспетчерскую службу предприятия не поступало.

ЖКХ Подмосковья готовы к нештатным ситуациям

Службы жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявили, что работают в штатном режиме, несмотря на ураган. Пресс-служба вице-премьера региона Дмитрия Пестова сообщила, что предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в области в связи с ураганом приведены в режим повышенной готовности.

На всех предприятиях ТЭК и ЖКХ Московской области установлено круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала, проверена готовность ремонтно-восстановительных бригад и техники к оперативной ликвидации технологических нарушений.

«На случай нештатных ситуаций в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1 тысячи дизельных электростанций. В соответствии с техническими нормативами все ключевые подстанции и магистральные линии электропередачи Подмосковья снабжены современной защитой от ударов молний», — подчеркнул Пестов.

В готовности находятся и бригады московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

Обращения к страховщикам

Около 60 обращений поступило в СК «РЕСО-Гарантия» от автовладельцев, автомобили которых пострадали из-за урагана в Москве и области, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.

По информации страховщика, заявлений по другим видам страхования (жилье, здоровье людей) пока не поступало. Как сообщили РИА Новости в страховой компании «Согласие», она получила пока 11 обращений от автовладельцев, автомобили которых пострадали из-за урагана в Москве и области.

«К нам обращаются клиенты, чье имущество оказалось повреждено в результате урагана в Москве. На 17.30 поступило около 60 телефонных звонков. Все связаны с автомобилями», — сказали в пресс-службе.

В основном повреждения связаны с падением веток деревьев, предметов, разбитыми стеклами, уточнили там же. «Сумму ущерба оценить, естественно, еще невозможно», — добавили в пресс-службе.

По информации страховщика, заявлений по другим видам страхования (жилье, здоровье людей) пока не поступало. Как сообщили РИА Новости в страховой компании «Согласие», она получила пока 11 обращений от автовладельцев, автомобили которых пострадали из-за урагана в Москве и области.

«Пока у нас 11 обращений по КАСКО, из них девять (автомобилей) пострадало из-за падения деревьев и веток, и два — из-за упавшей кровли», — уточнили в страховой компании.

«Пока речь идет об обращениях, поступивших по телефону, поэтому сложно оценивать ущерб, не видя повреждений. Выплачивать будем согласно установленным срокам в правилах страхования», — сказали в компании.

Компания «Альфастрахование» зафиксировала уже более 100 обращений от клиентов в связи с природным катаклизмом в Москве и области, сообщил РИА Новости официальный представитель страховщика, добавив, что специалисты колл-центра компании в настоящее время фиксируют рост числа звонков и стремятся помочь всем обращающимся с вопросами, давая консультации, как правильно зафиксировать страховой случай и правильно сформировать пакет документов для получения выплаты.

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