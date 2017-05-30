Оригинал взят у drago_kun в Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Я против изменения истории.

Я ненавижу изменения книг, вымарывания статей, имён, биографий из энциклопедий. Мой маленький вклад в сохранение информации.

Выражаю глубочайшую благодарность моему питерскому другу, который несмотря на сложные технические условия любезно поделился этими сканами. Если внезапно :)) он меня прочитает, то пусть знает — с меня бутыль хорошего алкогольного напитка.

Далее лежат сканы из БСЭ, т.5. удалённая статья про Л.П.Берия.

Сканы с разрешением 1507 x 2042 пик, но сами по себе не очень тяжелые. Большие только :)

Пишу мало, отвечаю редко — много работы.

Если опять же ВНЕЗАПНО вы захотите дать ссылку на эту страницу, то это будет приятно. :)

Update.

К счастью, не смотря на то, что radikal.cc удалил сканы и к тому же они рухнули вместе с моим винчестером, у моего друга они сохранились, как выяснилось.

В общем — рукописи не горят, назло врагам и идиотам.

PS: /Dmitry68/ Полноразмеры доступны по клику.

Источник: nnm.me