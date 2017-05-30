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Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

11:21. 30 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Оригинал взят у drago_kun в Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Я против изменения истории.
Я ненавижу изменения книг, вымарывания статей, имён, биографий из энциклопедий. Мой маленький вклад в сохранение информации.

Выражаю глубочайшую благодарность моему питерскому другу, который несмотря на сложные технические условия любезно поделился этими сканами. Если внезапно :)) он меня прочитает, то пусть знает — с меня бутыль хорошего алкогольного напитка.

Далее лежат сканы из БСЭ, т.5. удалённая статья про Л.П.Берия.
Сканы с разрешением 1507 x 2042 пик, но сами по себе не очень тяжелые. Большие только :)

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Обложка

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Страница тома

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Год издания

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Страница 22

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Портрет

Удалённая из БСЭ статья про Л. П. Берия

Страница 23

Пишу мало, отвечаю редко — много работы.
Если опять же ВНЕЗАПНО вы захотите дать ссылку на эту страницу, то это будет приятно. :)

Update.
К счастью, не смотря на то, что radikal.cc удалил сканы и к тому же они рухнули вместе с моим винчестером, у моего друга они сохранились, как выяснилось.
В общем — рукописи не горят, назло врагам и идиотам.

PS: /Dmitry68/ Полноразмеры доступны по клику.

Источник: nnm.me

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