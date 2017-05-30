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Специальная комиссия блогеров

11:43. 30 мая 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:


Новости законотворчества. Текст ниже, сам по себе весьма прекрасен.

При комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы может появиться комиссия, в состав которой войдут популярные блогеры. Такое предложение (есть в распоряжении RT) направил на имя главы комитета Леонида Левина самый молодой депутат нижней палаты парламента, 21-летний Василий Власов. Напомним, ранее на парламентских слушаниях в Госдуме выступила популярный видеоблогер Саша Спилберг.
В Госдуме при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи может появиться совет популярных блогеров. Соответствующее предложение (есть в распоряжении RT) на имя главы комитета Леонида Левина направил самый молодой депутат, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов.
Власов считает, что всё больше россиян предпочитают получать информацию в сети, обращаясь в том числе к популярным блогам, аудитория которых по охвату сравнима с крупными телеканалами. Если в Госдуме появится подобная специальная комиссия, состоящая из известных блогеров, то госорганам удастся эффективнее работать с пользователями Рунета.
«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в сети», — уверен он.
По словам депутата, вошедшие в комиссию блогеры могли бы не только информировать подписчиков о готовящихся в Думе проектах, но также участвовать в их обсуждении, представляя свою аудиторию. В зависимости от тематики, которой посвящён блог, его автор будет консультировать соответствующий комитет.
«Если обсуждается законопроект, связанный с ПДД и автомобилями, то нужно привлекать блогеров, которые занимаются автомобильной тематикой. Если мы обсуждаем молодёжную политику, то надо общаться с популярным в молодёжной среде блогером», — заключил Власов.

https://russian.rt.com/russia/article/394814-gosduma-komissiya-blogery – цинк

PS. То самое чувство, когда осознание наличия проблемы есть, а осмысление того, что с этим делать – нет. Отсюда и инициативы одна чудесней другой, которые рождаются в отдельном мини-мире существующем исключительно в Госдуме.
Вполне понятно, что как и многие инициативы, которые периодически выдвигают в Госдуме, эта скорее всего тоже заглохнет на уровне обсуждений в комитетах (хотя попытки собирать блогеров в Госдуме уже были), но сам ход мысли достаточно примечателен. Чиновники всерьез считают, что если светится рядом с блогерами, то это резко повысит качество работы с молодежью и чтобы более лучше работать с молодежью, надо создать еще одну комиссию, потому что старые формы работы в рамках других комиссий и комитетов не эффективны. Но для имитации бурной деятельности в рамках срочно объявленного десятилетия детства, вполне сойдет.

Специальная комиссия блогеров…Вот нарочно не придумаешь. Главой комиссии несомненно должен стать Сергей Дружко как самый молодой и перспективный блогер страны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: государственная дума, Интернет, юмор
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