Специальная комиссия блогеров

...-министр Украины Николай Азаров. Одесские блогеры забросали его страничку в Фейсбуке... задуматься о направлении в Одессу специальной комиссии с целью разобраться с тем... , предназначены для той самой комплексной комиссии премьера Азарова, которую в мэрии...