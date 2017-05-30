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Штраф за лайк

20:57. 30 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за "лайк" в социальной сети "Фейсбук".

Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).

Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме. В ответ на это Кесслер подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто их "залайкал", объяснив это тем, что "лайк" продвигает публикацию и делает ее видимой для большего числа пользователей.
Судья также отметил, что "лайк" подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.
В 1998 году сам Кесслер был приговорен к небольшому сроку заключения после того, как публично сравнил ритуальный забой животных по еврейским традициям с преступлениями немецких нацистов.
Однако суд отметил, что по прошествии почти 20 лет с момента вынесения приговора у ответчиков нет оснований обвинять Кесслера в расистских и антисемитских взглядах.
Как отмечает агентство Франс-пресс, для Швейцарии это первый случай обвинительного приговора за "лайк" в соцсети.
В марте Чувашского активиста "Открытой России" Дмитрия Семенова оштрафовали на три тысячи рублей за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

http://www.bbc.com/russian/news-40100118 – цинк

PS."Внезапно" шутка отечественных либералов про преследование за лайки, которую увязывали с образом Сталина, оказалась не шуткой.
Как не трудно догадаться, в этом деле главное начать. Когда-то в "свободном интернете" даже за публикацию было трудно привлечь, потом пошли записи в блогах, комментарии, репосты, но как показывает пример швейцарцев, есть еще куда стремиться. После лайков, можно сразу переходить к просмотрам.

PS2. И в заключении цикла публикаций украинского программиста по поводу блокировки российских сервисов на Украине.

Итоговое письмо от украинского программиста.

0. В первую очередь – хотел бы поблагодарить colonelcassad за предоставление трибуны.
1. Во вторую очередь – хотел бы извинится за прошлое письмо. Изначально в мои планы входило лишь ознакомить население России с актуальным положением дел вна Украине через призму одного простого программиста.
2. В третью очередь – хотел бы поблагодарить тех людей, которые увидели суть в прошлом письме и пытались донести мои мысли в более развёрнутом виде моим виртуальным оппонентам. Я всё-таки технарь, а не гуманитарий и, видимо, крупный помол оказался слишком крупным. Не удалось донести до основной массы смысл, который я вложил в прошлое письмо. Моя вина – посыпаю голову пеплом.
3. В четвертую очередь – хочу успокоить моих оппонентов. Естественно, я – простой украинский крекал и нихуя не понимаю в модели OSI, путаю протоколы разных уровней, ничего не знаю об RFC 919, а так же о различии internet и intranet и многом другом прочем.
4. В пятую очередь – должен повиниться. Я не имею в своём резюме лейбочек от американской компании Cisco, которая однозначно является независимой от государства компанией и чьи сертификаты признаются во всём цивилизованном мире. Поэтому естественным образом я не имею права рассуждать о чём-либо, относящемуся к интернету. Моя вина – посыпаю голову пеплом.
5. В шестую очередь – должен признаться: я – дочь украинского айтишника и на самом деле здесь всё не так однозначно. Конечно же, добавление циферок и буковок к имени домена "до бесконечности" поможет преодолет блокировку по IP, а в хунте сидят исключительно трезвомыслящие люди, которые не дойдут до отключения целых CDN ради своих целей, не угробят целый сектор экономики и не будут закручивать гайки дальше, когда поймут, что первая попытка из перемоги вдруг стала зрадой.
6. В седьмую очередь – опять хочу успокоить. Конечно же, сокращение SPOF придумали ВРАГИ и оно никак не относится ни к Opera VPN, ни к HTTPS, а уж P2P – вообще, как жена короля – вне подозрений! Ведь об этом так много говорили… везде!

На сём – Шахеризада заканчивает дозволенные речи. Попытка проводить ликбез по устройству интернета провалилась с треском и грохотом. Равно как и попытка разъяснить отличие "блокировки" и "установления личности". Все же известные мне факты я изложил в первых трёх письмах. Пока сказать мне больше нечего – факты закончились, а заниматься ликбезом враждебной аудитории не позволяет жаба. Бисера жалко. Да и злоупотреблять долготерпением colonelcassad не считаю возможным.

P.S. Мистическим образом в выдаче Гугля исчезли ссылки на Yandex-market. Я абсолютно в этом уверен, потому что давеча (до достопамятного указа) пытался найти обзоры на товары определенной категории и чётко помню, как матерился на вездесущий Я-М на первой странице. Сейчас же аналогичный поиск по тем же моделям товара почему-то не содержит ссылок на Я-М на первой странице. Очевидно же, что это – чистая случайность или просто аберрация воприятия. Искать какую-то взаимосвязь между этими двумя событиями очевидным образом будет теорией заговора. Уверен, в комментах накидают множество ссылок, которые опровергнут вышеизложенные смешные факты.А

Автору так же спасибо, так как я сам не очень большой специалист в технических тонкостях, полемика в комментариях по поводу фактического положения дел мне показалась весьма интересной и фактологически содержательной.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: блогосфера, Интернет, Россия, цензура, швейцария
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