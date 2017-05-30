Штраф за лайк

Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за "лайк" в социальной сети "Фейсбук".PS."Внезапно" шутка отечественных либералов про преследование за лайки, которую увязывали с образом Сталина, оказалась не шуткой.Как не трудно догадаться, в этом деле главное начать. Когда-то в "свободном интернете" даже за публикацию было трудно привлечь, потом пошли записи в блогах, комментарии, репосты, но как показывает пример швейцарцев, есть еще куда стремиться. После лайков, можно сразу переходить к просмотрам.PS2. И в заключении цикла публикаций украинского программиста по поводу блокировки российских сервисов на Украине.Автору так же спасибо, так как я сам не очень большой специалист в технических тонкостях, полемика в комментариях по поводу фактического положения дел мне показалась весьма интересной и фактологически содержательной.

Источник: colonelcassad.livejournal.com