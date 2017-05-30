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Россия осталась без гроша за душой

16:11. 30 мая 2017 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

Почти треть населения экономит на мясе, четверть — на колбасе.

Россия осталась без гроша за душой
 

Более половины граждан Российской Федерации не имеют никаких финансовых сбережений. Об этом россияне рассказали в ходе опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу Сбербанка, результаты которого были опубликованы 29 мая.

В отсутствии каких-либо сбережений признались 59% опрошенных. При этом 57% респондентов убеждены, что свободные деньги откладывать надо, но получается это далеко не у всех. Увеличить уже имеющиеся накопления удалось лишь 3% граждан, 16% рассказали, что отложили такую же сумму, как обычно, а у 68% вообще не получилось накопить за последние месяцы что-то сверх отложенного ранее.

Всего 22% участников опроса считают, что сейчас хорошее время для сбережений, а 44% придерживаются противоположной точки зрения. 33% россиян убеждены, что свободные деньги вообще не стоит откладывать — лучше потратить их на что-нибудь дорогое и нужное. Деньги граждане РФ хранят как в банках (40%), так и дома (22%), а еще часть опрошенных предпочитает сочетать оба варианта (22%).

По данным Фонда, неутешительный показатель практически не меняется последние три месяца. В декабре 2016 ситуация была еще хуже — в отсутствии накоплений признавались 64% граждан.

14 мая президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что происходит постепенное восстановление доходов граждан, которые снизились в результате кризиса. Но ситуация с отсутствием сбережений вполне объяснима, если учесть, что рост доходов не успевает за ростом цен, тарифов и различных выплат. В том же опросе ФОМ граждане рассказали, что серьезно выросли ежемесячные выплаты по ипотеке — если в феврале они в среднем составляли 15 тысяч рублей, то в мае увеличились до 20 тысяч.

По данным Росстата, реальные доходы граждан в годовом выражении в апреле упали на 7,6% (правда, к марту возросли на 2%). С октября 2014 года этот показатель лишь однажды демонстрировал положительную динамику — после единовременной выплаты пенсионерам пяти тысяч рублей. В 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году снижение доходов составило 0,7%.

Из позитивных тенденций можно отметить, что инфляция в апреле замедлилась до 4,13% в годовом исчислении, однако большинство россиян, судя по опросу ФОМ, не верит в то, что этот показатель удастся удержать. 59% респондентов считают, что к концу 2017 инфляция будет заметно выше 4%. Опрос также показал, что 28% россиян вынуждены были экономить на мясе, 24% - на сыре и колбасе, 23% - на рыбе и морепродуктах.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2017 году рост ВВП в России может составить 1,3%. Минэкономразвития в этом плане оптимистичней и предсказывает рост в 2%. Но профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Юрий Юденков считает, что граждане еще нескоро почувствуют улучшение статистики на себе.

— С одной стороны, отсутствие накоплений — это очень плохо для экономики. Но с другой, наше государство уже трижды обманывало граждан с накоплениями. Генетическая память говорит о том, что системе доверять нельзя, поэтому лучше эти деньги тратить или вкладывать в недвижимость, золото, продукты. Люди считают, что лучше купить три квартиры или серебряные ложки, но не положить деньги на счет в банке. Так хоть что-то потомкам достанется. Наша система не стимулирует людей к накоплению.

 

«СП»: — Но власти говорят, что доходы граждан начали восстанавливаться, да и инфляция снижается. Отчего же не получается что-то откладывать?

— Единственный показатель, который говорит о том, что народ устал копить и начал тратить — это поездки на майские праздники за рубеж. Они превысили прошлогодние на 20%. Можно предположить, что доходы граждан позволяют им тратить на отдых больше, чем в прошлом году.

Но других показателей, которые бы говорили о росте доходов, особо не заметно. Достаточно посмотреть на набор товаров в магазине и их «разнообразие», чтобы убедиться в том, что лучше мы жить не стали. Гражданам просто не с чего накапливать, вот и все.

Есть такая грустная профессиональная шутка: «Почему российские граждане не страхуют свои жизни? Потому что у них нет особого выбора — или заплатить 500 рублей за страховку и умереть с голоду, или страховку не покупать, а жить на эти 500 рублей». Так и происходит в реальности — либо вы живете, покупаете продукты, тратитесь на бензин, платите за квартиру и так далее, либо откладываете. Доходы граждан не позволяют делать и то, и другое.

Кроме того, нельзя не учитывать такой важный фактор, как воспитание. Если на Западе с детства всем внушают, что нужно 10% доходов откладывать на будущее, иначе не будет нормальной старости, то у нас сложился патерналистский подход и уверенность — что бы ни случилось, государство заплатит. Это убеждение приводит к тому, что человек порой безответственно относится к своему здоровью, будущему и имуществу.

«СП»: — И все же, почему рост экономики не приводит к росту реальных доходов населения, это что, параллельные процессы?

— Это действительно параллельные процессы и они не пересекаются, как в Эвклидовой геометрии. Во-первых, для начала нужно, чтобы этот обещанный рост экономики еще состоялся. Инфляция у нас уже ниже 4%, но это ни о чем не говорит. Если дальше так пойдет, инфляция может быть нулевой, но и на кладбище инфляции тоже ноль. У мертвой экономики с гражданами, которые живут, отказывая себе в самом необходимом, инфляция нулевая. А ВВП вполне может быть и 1%, все зависит от того, как считать.

С точки зрения государственных чиновников то, что происходит сейчас — это стабилизация, и важно отрапортовать о показателях. Но с точки зрения населения, это не так. Достаточно посмотреть на такие вещи, как школьная форма, стоимость учебников, за которые обязательно приходится платить гражданам, чтобы засомневаться в том, что инфляция идет на убыль.

Конечно, какая-то часть населения живет лучше — процента два, но они всегда хорошо живут. А вот этим 59%, во-первых, объективно тяжело накапливать, а во-вторых, у них другая психология и нет понимания того, ради чего накапливать.

Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков также считает, что без дешевых инвестиций и кредитов население не сможет начать откладывать сбережения.

— Граждане должны копить — это закон рыночной экономики. Помните, в старой шутке говорилось, что на пути перехода от социализма к капитализму никто не обещал кормить. Граждане обязаны питаться за свой счет. Вот и не накапливают они сбережения потому, что все, что у них есть, тратят на еду и срочные нужды, которые невозможно отложить. На накопления просто ничего не остается.

«СП»: — Но в этом году экономика, наконец, переходит в рост, по разным прогнозам ожидается 1−1,5% роста ВВП, почему это не сказывается на доходах населения?

— На самом деле, экономисты считают, что показатели роста в 1% ВВП — это показатели в пределах статистической погрешности. Это может быть не ростом, а просто хитростями подсчета.

«СП»: — Когда же начнется реальный рост?

— Рост в экономике начнется только тогда, когда в страну поступят дешевые деньги — большие инвестиционные ресурсы под маленькие проценты на долгий срок. Это вещь политическая, а не экономическая. Это вопрос санкций, контрсанкций и прочего, а не экономического развития.

С другой стороны, рост может начаться, если мы найдем источники финансирования внутри страны. Но штука заключается в том, что то ли сознательно, то ли из-за непрофессионализма у нас очень плохо обстоит дело с переводом сбережений в инвестиции. Сбережений у нас 27% ВВП, а инвестиций — 20−21%. Вот если бы все 27% сбережений перевести в инвестиции, темпы роста стали бы гораздо выше, несмотря на санкции и все прочие дела.

«СП»: — А почему этого не происходит?

— Мне кажется, что это сознательный выбор. Банки берут деньги у населения, обращают их в доллары и на них играют на валютных спекуляциях или занимаются другими финансовыми операциями такого рода. Но они не хотят превращать их в нормальные инвестиции, давая кредиты под проценты, посильные для производителя, который мог бы превращать эти деньги в реальные экономические результаты.

«СП»: — Это тоже вопрос политики?

— Нет, это вопрос механизма. Но, естественно, механизм задается политической волей и определенными решениями властей. Власти же находятся в полупарализованном состоянии. Часть понимает, что нужно развивать Россию, а часть сидит на Востоке, а смотрит на Запад. Удастся ли им выработать единую эффективную политику, не знает никто.

 

http://svpressa.ru/economy/article/173411/

 

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Один комментарий»

  • 1362 1240
    Борис 30 мая 2017 в 16:50 Ссылка Пометить
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    На своем окружении не ощущается, что выходим из кризиса!
    Надо смотреть реально по политике кредитов, непосильные, значит развития не будет. Откуда рост, если нет денег и нет механизма их инвестиций в экономику.
    Это азбучны истины, на виртуальном секторе игры на бирже экономику не подымеш.

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