Операция «преемница»

После Путина страну возглавит женщина-президент?

«Дмитрия Анатольевича не уберегли», – пошутил президент на недавнем заседании кабинета министров, обыграв лёгкое недомогание премьера Медведева, и стало понятно, что тут не до шуток. Очередной рокировки, как в 2008 году, похоже, не будет.

Между тем менее чем за год до выборов президента России тема сменщика действующего главы государства встала во всей своей неприкрытой притягательности. Причём растревожил избирателей сам Путин, допустив во время своей «прямой линии», что его может сменить… женщина. Кто же она, эта возможная преемница президента?

После того как Путин обмолвился о своей возможной сменщице – мол, «не вижу препятствий», – народ стал гадать, кого же имел в виду президент. Частично прояснил ситуацию лидер эсеров Сергей Миронов: «Рассматриваются кандидатуры вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой и бывшей актрисы, а ныне депутата Госдумы Елены Драпеко». Обе дамы, понятно, из фракции «Справедливой России». В свою очередь, единороссы предположили, что Путин имел в виду Валентину Матвиенко или Ирину Яровую, которую её коллеги за глаза прозвали «танком в юбке». А всё это благодаря «группе поддержки» – она у Яровой весьма и весьма влиятельная. Настолько, что вполне может подсадить свою ставленницу в президентское кресло. Но пока народ гадал, перебирая в памяти известных ему потенциальных соискательниц, в Кремле, кажется, определились с реальными преемниками президента.

«Кириешка» Светлана Чупшева

В конце апреля аналитики Службы безопасности Украины подготовили для Петра Порошенко докладную записку на тему выборов президента России 2018 года. Смысл текста примерно такой: основным кандидатом, само собой, будет Владимир Путин, но Кремль якобы подготовил ему двух дублёров – как бы про запас, на всякий пожарный случай. Их имена – Вячеслав Володин и Светлана Чупшева. Спикер Госдумы – лицо всем известное, но кто же такая эта Чупшева?

Ей 37 лет, она очень привлекательна и у неё четверо детей. Несколько лет назад Чупшеву приметил в Самаре её ровесник, нынешний врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и пригласил её к себе в Агентство стратегических инициатив (АСИ) (созданное как бы в пику медведевско-кудринскому либеральному «Сколкову») заниматься региональной сетью. Чтоб вы понимали: наблюдательный совет АСИ возглавляет Владимир Путин, а годовой бюджет агентства – несколько миллиардов рублей. В феврале Никитина то ли повысили, то ли напротив, а на его место президент – поговаривают, что с подачи первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко и помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова, – предложил Чупшеву. Месяц спустя новая директриса АСИ вошла в комиссию при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров – после этого за глаза Чупшеву стали называть «кириешкой» и «кадровиком Путина». Стремительный карьерный рост молодой хорошенькой женщины не остался незамеченным – поползли слухи о том, что якобы именно Чупшеву готовят к назначению в правительство. Или – бери выше? Поговаривают (а аналитики СБУ – те вообще уверяют), что Сергей Кириенко несколько месяцев отбирал возможных сменщиков Путина – то ли «технических», то ли самых что ни на есть реальных. И остановился на Чупшевой, подошедшей по всем параметрам. Многодетная мать, из провинции, но при этом не из медвежьей глуши, ни в скандалах, ни в мздоимстве не замечена, бизнесом не занималась – чудо, а не кандидат. Есть, правда, одна загогулина, которая может сыграть как в плюс, так и в минус. На сайте АСИ в биографии Чупшевой написано: «воспитывает четверых детей». Любопытная деталь: слова «замужем» там нет.

Буквально на днях Чупшева в компании спецпредставителя президента России Сергея Иванова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва открывала «экоквест «Чистые игры» – раньше подобное именовалось добровольно-принудительным субботником по уборке мусора усилиями студентов и школьников. На импровизированной трибуне Чупшева стояла в середине, между Воробьёвым и Ивановым, и именно её, а не их выступление завершало торжественную часть мероприятия. Скажете, мелочь? А вот знатоки чиновничьей субординации с вами не согласятся.

Тренд сезона: в президенты идут многодетные матери

Прошлой весной эксперты «Левада-центра» сообщили: согласно их социологическим замерам, каждый третий гражданин России хотел бы видеть во главе государства женщину. И у ВЦИОМ похожая картина: появление женщины-президента одобрили бы 32% наших сограждан, а 61% высказался бы против. Может, всё дело в том, что россияне уже и не помнят, когда нашей страной управляли женщины? Последней была императрица Екатерина II – двести с лишним лет назад. «Может ли появиться в России женщина-президент?» – вопрошает заокеанское издание Epoch Times у сенатского спикера Валентины Матвиенко, и та отвечает: ментально российское общество готово к появлению женщины во главе государства. Едва ли спикер Совета Федерации намекала сама на себя. Но тем не менее на Матвиенко вполне могут сделать ставку консервативные единороссы. Причём, как уверяют эксперты, одинаково хорошо Матвиенко годится и в качестве преемницы Путина, и как сменщица Медведева в правительстве. Почему? «Да потому, – объясняет экономист Михаил Делягин, – что из людей, обсуждавшихся на роль главы кабинета в 2014 году, сегодня только она, Матвиенко, сохранила и свой аппаратный вес, и уважение народа. Мне она представляется идеальным вариантом». «Я ещё 10 лет назад говорил, что Матвиенко – идеальный преемник для Путина, – припоминает политолог Станислав Белковский. – Она прекрасный модератор элиты, что доказывает и её работа в верхней палате парламента, и те встречи на международном уровне, которые проводятся с её участием. В частности, переговоры с китайскими руководителями – их Матвиенко проводит не только виртуозно, но и весьма плодотворно. А ещё у Матвиенко есть потрясающее для аппаратного руководителя чутьё дистанцироваться от одиозных или выходящих в тираж фигур».

А раз общество готово, отчего бы не попытать удачу? В минувшие выходные прошёл отчётно-выборный съезд КПРФ – обсуждались итоги парламентской кампании и подготовка к выборам главы государства. Как известно, коммунисты планируют идти на президентские выборы единым фронтом с несколькими патриотическими движениями, и, возможно, их кандидат впервые будет беспартийным – об этом станет известно ближе к Новому году. Но две кандидатуры, которые по замыслам «красных» могли бы составить достойную конкуренцию Владимиру Путину, уже согласованы и одобрены. Это двое уполномоченных: по правам человека в РФ – Татьяна Москалькова, генерал-майор полиции в отставке, и по правам ребёнка при президенте РФ – многодетная мать Анна Кузнецова. Шансы последней наиболее предпочтительны. Поговаривают, что Чупшеву у Кириенко стали стремительно «раскручивать» после того, как прознали о президентских амбициях Кузнецовой. Впрочем, сама омбудсмен никаких заявлений на сей счёт не делала, да и не факт, что её кандидатура устроит коммунистов. Супруг Кузнецовой – священник, что, как и в случае с Чупшевой, может быть истолковано как в плюс, так и в минус. Семья, к слову, воспитывает шестерых детей. У Чупшевой – четверо. Тренд очевиден, не так ли?

Что же до Москальковой, то она в последнее время развила настолько бурную деятельность на стезе защиты гражданских прав, что генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд буквально засыпал её комплиментами. И правозащитникам она по душе, и коммунистам, и патриотической общественности. Ну как за такую не проголосовать?

Кто же он, преемник Володин?

Впрочем, в преемники Путина метят не только дамы. Губернатора Тульской области Алексея Дюмина тоже прочат в преемники – датское издание Politiken сообщает открытым текстом: «Возможно, Дюмин сможет стать следующим президентом России», «Дюмин сейчас – один из самых «горячих» кандидатов». То, что Дюмина отправили в Тульскую область на пост губернатора, многие объяснили так: надо из хорошего человека подготовить отличного политика. Губернатора тщательно «натаскивают» эксперты на различных тренингах чуть ли не ежедневно. При этом Politiken отмечает: на самом деле, мол, преемников двое – Дюмин и Володин. Один – как бы патриот, другой – как бы либерал. Да, они оба в случае избрания продолжат «линию Путина» – но и для Запада, и для России уж лучше Путин и его преемники, чем революция, рассуждает автор текста Томас Хейне. А настоящая опасность для Запада – не они, а Игорь Стрелков! «Все всполошились, когда прозвучало «преемник Володин», а ведь у Путина все преемники, как ни крути, будут Володины», – пошутил политолог Константин Калачёв.

Имеет ли смысл гадать о преемнике?

Что бы ни писали о возможных преемниках за рубежом и о чём бы ни шушукались в кулуарах российской большой политики, предугадать, кто станет преемником главы государства Российского практически невозможно. В 2007-м, почти что до осени, многие были уверены, что Путина сменит Сергей Иванов. Причём эти «многие» были депутатами Госдумы и министрами федерального правительства. А сам Путин? В июле 1998-го, появившись буквально из ниоткуда, он стал директором ФСБ, через год возглавил правительство, а ещё через восемь месяцев – страну. А кого прочили в преемники Ельцина? Бориса Немцова и Сергея Степашина. Преемником Леонида Брежнева на посту главы советского государства должен был стать Владимир Щербицкий, а вовсе не Юрий Андропов. В сменщики Никиты Хрущёва прочили Фрола Козлова, а не Брежнева. Наконец, Ленин был категорически против, чтобы после него страну возглавил Сталин, делая ставку на Троцкого, – и что с того? То же случалось и раньше, во времена империи – согласно решению императорской семьи после Александра III трон должен был унаследовать цесаревич Георгий, а вовсе не его старший брат Николай. Но стоило императору внезапно скончаться, и его преемником стал тот, кто оказался сильнее. Скорее всего нас с вами ждут сюрпризы: не в наступающем 2018-м, так в 2024-м.

Станислав БЕЛКОВСКИЙ, политолог:

– Считается, что «приоритетный кандидат» – Дюмин. Он сумел отличиться в Крыму во время известных событий 2014 года, а с точки зрения Путина, проект был реализован максимально эффективно. Выходит – «эффективный менеджер». А ещё Дюмин как-то раз спас Путина от медведя – настоящего, я имею в виду живого. Путин совершал вояж по стране и остановился на ночёвку где-то в горах. А на территорию его резиденции пробрался медведь. Путин спал на втором этаже, а на первом его покой охранял Алексей Дюмин. И ему сигналят по рации: «Медведь!» Дюмин хотел было его пристрелить, но вдруг вспомнил, что Путин очень любит животных. Нельзя убивать! В общем, стал стрелять так, чтобы пули ложились рядом с незваным гостем. Отогнали медведя. Но я не стал бы сбрасывать со счетов и Володина. А вот касательно Чупшевой – не уверен. Вброс касательно президентских амбиций Володина идёт, на мой взгляд, от Сергея Кириенко, который находится с Володиным в состоянии жёсткой аппаратной конкуренции. Он, как мне кажется, так пытается его подставить, говоря простым языком.

Автор:Руслан Горевой

Источник: https://versia.ru/posle-putina-stranu-vozglavit-zhenshhina-prezident