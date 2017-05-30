Они сражались за Путина: выборы-2018 и гонка властных кланов вокруг лидера

Думаю, Путин хочет остаться президентом и не видит препятствий, которые бы этому помешали. Но опасным для него фактором является сама созданная им управленческая схема. К сожалению, у нас не сложилось нейтральной государственной бюрократии. Есть клубок личных связей и борющихся кланов. Сегодня кланы вступили в борьбу за контроль над центром принятия решений – то есть над Путиным. Клан, который перехватит управление путинской кампанией-2018, впоследствии будет рассматривать себя как чемпиона, а Путина – как свою добычу.

В таком положении дел виноват, конечно, сам Путин. Он хотел, чтобы управление шло через него, а в итоге перегрузился ненужными обязательствами, утратив реальный контроль. Копирайтом «Путин» распоряжаются слишком многие и слишком легко. Думаю, президент ищет, как сохранить авторство в этом процессе. Похоже, ему не нравятся те сценарии продления президентства, которые подсовывают ему разные группы влияния. Отчасти поэтому он тянет с объявлением об участии в выборах 2018 года. Наверное, он хотел бы объединить выгодные стороны разных сценариев. Но вопрос выбора – всегда вопрос отказа от чего-то, а Путин, по-видимому, пока не решил, от чего отказаться. Точнее – от кого. Любой вариант связан с необходимостью пожертвовать какими-то фигурами из ближнего круга.

Вряд ли ему удастся сохранить этот ближний круг таким, каков он сегодня. Всем видно уже, что законсервировать статус-кво нельзя. Перемены ускоряются не только в кремлевской среде, но и в стране в целом. Это я называю «политизацией» – когда люди, осознав свои интересы, начинают отстаивать их публично. Один защищает свой дворик, другой – дворец и яхту.

Яркий пример – Алишер Усманов, разместивший в Интернете свое обращение к Алексею Навальному. Он тоже борется за свои интересы – как умеет и на своем языке. И таких случаев будет все больше. Скандал с московской реновацией показал, что пока старый истеблишмент – и официальный, и оппозиционный – бездействует, граждане берут защиту интересов в свои руки. Страна стала более политически зрелой, игнорировать это дальше нельзя.

Стратегическое затруднение Путина в том, что он свою программу выполнил. Все, что мог выжать из команды, которая почти 20 лет назад пришла в Кремль, сделано. Многое сделано неверно, но это уже трудности для других. Добавить что-то свое к этому он не сумеет. В возрасте за 65 лет новаторство затруднительно. Мне кажется, ему следует поискать себе другую достойную позицию в своем государстве.

Альтернатива четвертому путинскому сроку у России есть, хотя вряд ли описана в каком-то из аппаратных сценариев. Варианты нашего будущего расположены на шкале от попытки спасти статус-кво до коллапса, кризисного конца режима. Но мы заинтересованы, чтобы государство было обновлено, а не взорвано: когда среди обломков опять закипит борьба, та же схема власти будет воссоздана на еще более примитивном и нищенском уровне.

В общих интересах было бы вовлечь истеблишмент в обсуждение выхода страны из тупика, очевидного для масс и элит. Глядите, как все уныло перебирают оппозиционных кандидатов в президенты. Но почему не обсудить кандидатуры от власти, альтернативные Путину? Их что, нет вообще? Но это чепуха!

За 20 лет власть втянула в себя почти всех способных людей. Что мешает Кремлю организовать соответствующие праймериз? Время и возможности для этого имеются. Но, конечно, старые сценарии – такие как «плебисцит», «преемник» или «тандем» – уже негодны. Страна нуждается в более рациональных и понятных каждому управленческих схемах.

Глеб Павловский

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18806/-