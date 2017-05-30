Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Обезьяны, деньги и проституция. Ученые обнаружили, что деньги меняют даже обезьян

10:39. 30 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Обезьяны, деньги и проституция. Ученые обнаружили, что деньги меняют даже обезьян

Двое ученых из Йельского университета (экономист и психолог) решили научить обезьян пользоваться деньгами. И у них получилось. Идею денег, как оказалось, могут усваивать существа с крохотным мозгом и потребностями, ограничивающимися едой, сном и сексом. Капуцины, на которых проводился эксперимент, считаются зоологами одними из самых глупых приматов.

«На первый взгляд, и вправду кажется, что им в жизни больше ничего и не нужно. Вы можете кормить их зефирками весь день, и они будут уходить и приходить, уходить и приходить за ними постоянно. Поэтому вы подумаете, что капуцины — ходячие желудки», — говорят ученые.

Американские этологи провели эксперимент по введению «трудовых» отношений в стае капуцинов. Они придумали в вольере «работу» и «универсальный эквивалент» — деньги. Работа состояла в том, чтобы нажимать на рычаг с усилием в 8 килограммов. Значительное усилие для некрупных обезьян. Это для них настоящий малоприятный труд.

За каждое нажатие рычага обезьяна стала получать кисть винограда. Как только капуцины усвоили простое правило «работа = вознаграждение», им тут же ввели промежуточный агент — разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они стали получать жетоны разного «номинала». За белый жетон можно было купить у людей одну кисть винограда, за синий — две, за красный — стакан газировки и так далее.

Вскоре обезьянье общество расслоилось. В нем возникли те же самые типы поведения, что и в человеческом сообществе. Появились трудоголики и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за десять минут нажать на рычаг 185 раз! Очень денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал работе рэкет и отнимал у других.


Но главное, что отметили экспериментаторы: у обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были заметны — жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг к другу.


В продолжение изучения экономического поведения, обезьянам вручили другие «деньги» в виде серебряных дисков, с отверстием в середине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки можно получать пищу.

Экспериментатор, который в молодости увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли труд превращает обезьяну в человека. Он просто раздал обезьянам эти монетки и научил использовать их для покупки фруктов. Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы установить для каждой из обезьян свою шкалу предпочтений.

Сначала такса была единой — за кислое яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли. Но картина резко поменялась, когда цена на яблоки вдвое снизилась. После довольно долгого замешательства обезьяны решали практически полностью потратить свои монеты на яблоки. И только изредка позволяли себе полакомиться виноградом.

В один из дней, когда все подопытные животные в общей клетке уже знали, что одни предметы стоят дороже, а другие дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась коммунальная касса и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей, пытавшихся отобрать у нее металлическую добычу. Так обезьяны совершили первое «ограбление банка».

Среди обезьян оказались и фальшивомонетчики. Однажды ученые вырезали из огурца похожий на валюту обезьян кружочек. Сначала капуцин начал его жевать, но потом попытался купить на эти «фальшивые деньги» что-нибудь повкуснее.

Прошло еще несколько дней, и капуцины открыли для себя феномен проституции. Молодой самец дал монетку самке. Ученые думали, влюбился и сделал подарок. Но нет, «девочка» вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин.

Все остались довольны: и обезьяны, и ученые. Обезьяны освоили либерально-капиталистические отношения, а ученые защитили докторскую.


Источник: ZME Science

http://www.perunica.ru/etology/9236-obezyany-dengi-i-prostituciya-uchenye-obnaruzhili-chto-dengi-menyayut-dazhe-obezyan.html

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
...Где эти пресловутыеые африканские обезьяны, гомосексуалисты, наркоманы,... знакомых занятие, — проституция. Учитывая этот факт,... птицы. Кадры учении по проведению противоэпидемических...лоббирование поддерживается немалыми деньгами. Компании спонсируют различного...
Кто мы? Продолжение.
... его происхождения от обезьяны или потомков звездных ... опираться на лживые учения, недостойные примеры. Рассмотрим... мазохизм, лесбиянство, гомосексуализм, проституция и тому подобное. Прогноз ..., предоставляя им взаймы деньги, жилплощадь, делясь последним...
Ликвидировать Академию наук, чтобы спасти Науку
...Петровны - требовал сожжения ученого. Смерть Михаила Ломоносова... молодёжи, наркомания, алкоголизм, проституция. Нация становится физически немощной... что мы, как обезьяны, продолжаем конкурировать. Если... них есть астрономические деньги. Интернет обсуждает, кто...
Нобелевская премия - спецсредство холодной войны-2
...дохода, следовательно, коррупции, проституции всех видов и организованного ... европейские и канадские ученые.Некоторые оппоненты обязательно ... есть пословица: даже обезьяна падает с дерева. ... руками мелкобуржуазных нацистов деньги американских и некоторых...
В. Жуков. Мы и они. Наследственный полиморфизм и биогенетические законы самоочищения рас и народов
...отношениями, что придает его учению «интернациональный», «космополитический характер.... И уже все обезьяны Резус положительны. Если... печати — насилия, жестокости, проституции, наркомании, внедрение различных конфессий,..., а не за деньги, воспитывает у молодежи ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>