Новости Украины и Новороссии 30 мая 2017
- 09:25 Мы готовы предметно обсудить Украину с Вашингтоном, — МИД РФ.
- 09:22 Боевики «АТО» отжали 4 тысячи земельных участков под Днепропетровском.
- 08:39 Слова Путина заставили дрожать украинских чиновников.
- 03:00 «Не рассосется»: визит СБУ в офисы «Яндекса» был неизбежен (ВИДЕО К. Долгова).
- 01:17 Два суда, депортация, много помощи и ещё больше тайн.
- 00:32 Канал Порошенко пробил дно.
- 00:15 «Яндекс» ответил на обвинения СБУ в передаче персональных данных.
- 00:02 Житель Донбасса предъявил на украинской границе паспорт ДНР.
- Вчера 23:16 Юлия Витязева о своей статье «Почему русские не придут…» Русский? — Докажи!.
- Вчера 22:29 Татьяну Мармазову могут выдать на Украину.
Мы готовы предметно обсудить Украину с Вашингтоном, — МИД РФ
Россия готова начать двусторонние переговоры с США по поводу Украины и ждет назначения нового куратора по Украине от Штатов, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».
Он сказал, что Россия ожидает скорого назначения нового куратора по украинской тематике в госдепартаменте США. По словам Рябкова, взаимодействие США и РФ поможет реализации Минских соглашений, однако нежелание Киева им следовать приводит к их срыву и ревизии. Поэтому администрации США необходимо вести диалог с киевскими властями, если они хотят продвижения вперед.
«Москва готова к предметному разговору с американской стороной „на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему“. И как только будет дан старт этим дискуссиям, Россия вновь доведет до американских коллег свою позицию», — пишет издание, ссылаясь на Рябкова.
При этом, по словам источника издания в администрации президента РФ, со стороны России курировать украинский вопрос снова будет помощник президента Владислав Сурков.
Украинские власти в 2014 году развернули полноценную военную операцию против ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после февральского государственного переворота в том же году. Несмотря на принятые документы в рамках встреч контактной группы в Минске, боевые действия на востоке Украины продолжаются.
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Боевики «АТО» отжали 4 тысячи земельных участков под Днепропетровском
Сейчас на территории Днепропетровской области Украина участники т.н. «антитеррористической операции завершили» процесс оформления в собственность 4012 земельных участков с разным целевым назначением.
Проекты землеустройства утверждены на земельные участки общей площадью 7 066,6 га, сообщили.
Наибольшее количество земель предоставили военным в Криворожском районе (253 земельных участков общей площадью 481 гектара).
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Слова Путина заставили дрожать украинских чиновников
Окружение Петра Порошенко усмотрело в заявлениях Владимира Путина на совместной пресс-конференции с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном угрозу возвращения Киева в состав России.
Поводом стало напоминание Путина о том, что королевой Франции была дочь правителя Киевской Руси Ярослава Мудрого, пишет ПолитНавигатор.
«История российско-французских отношений имеет глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха Первого и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий: Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании», — сказал Путин.
Официальный протест уже поспешила озвучить вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко – слова Путина ставят под угрозу монополию на новую «историческую правду» — киевские самостийники уверяют, будто бы Русь не имеет никакого отношения к современной России, поскольку, на самом деле, якобы, была «Русью-Украиной».
«Ярослав Мудрый — русский князь, а Анна Ярославна — русская княжна?… А Киев тогда — русский город, как и Крым — российская вотчина? На кого это рассчитано?» — негодует Геращенко.
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«Не рассосется»: визит СБУ в офисы «Яндекса» был неизбежен (ВИДЕО К. Долгова)
Еще в 2015 году известный украинский политик, депутат последнего легитимного созыва Верховной Рады Олег Царев предупреждал российские банки, что с приходом к власти киевских нацистов у них обязательно возникнут крупные проблемы.
Последующие события, в частности ситуация вокруг дочерней компании «Сбербанка», лишь подтвердили этот прогноз.
Журналист Константин Долгов считает вчерашние обыски в офисах компании «Яндекс», проводимые сотрудниками СБУ, логичным результатом веры российского истеблишмента в то, что на Украине «все само собой рассосется».
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Два суда, депортация, много помощи и ещё больше тайн
Руслан Мармазов о истории с депортацией его жены Татьяны http://colonelcassad.livejournal.com/344
Два суда, депортация, много помощи и ещё больше тайн
Удивительный день выдался у нашего семейства в Туле 29 мая текущего сложного года. Пряниками баловали откровенно мало, с кнутами был полный порядок. Не в буквальном смысле, конечно, но и переносного хватило вполне.
Собственно, информационная волна, которая прошлась по сети, недвусмысленно намекнула, что у нас с женой Таней как-то все непросто. Не в быту или, скажем, творческой деятельности, а в смысле места на земле. Хотя, казалось бы, куда уж понятней… А вот ведь.
Кто присматривает хотя бы слегка за нашей деятельностью, тот, разумеется знаком с нашей политической позицией и мировоззренческими принципами. Мы однозначно люди Русского мира. Выбор этот сделали давно, никогда он не скрывался. А когда начались известные постмайданные события, нам было легко определиться, где наша сторона. Донбасс — Россия, третьего не дано.
Поскольку много времени стали проводить в Москве, пытались донести донецкие чаяния до большого Русского мира, естественно, возникло нормальное желание оформить свои отношения с исторической Родиной. Тем паче, как не почитаешь прессу, так по всем показателям подходим: русские, русскокультурные, носители русского языка, рождённые в СССР. Что ещё надо? При этом, прошу учесть, все равно свою будущую жизнь мы увязывали с Донецком, лучшим городом земли.
Не знаю, как у кого складывалось с гражданством, у нас было сложно сразу же. Но вот наступил проблеск — перспектива получить РВП по квоте в Тульской области. Боже, радость-то!
Собрали волю в кулак и стали проходить все круги предгражданской подготовки. Когда важная и заветная ступенька на этом пути, а именно РВП, казалась уже не за горами, грянул гром среди очень ясного неба. Нам не только отказали (кто из моих друзей знает об этом, тот впадает в ступор), но ещё и с дикой формулировкой. Пока не стану ее приводить, чтобы людей не травмировать. Больше того, оказалось, что неведомые нам пока ещё, но могущественные затейники, придумали Тане альтернативную биографию. С несуществующими пересечениями границы. И это при том, что исполнился ровно год, как компетентные и строгие органы не рекомендовали Тане бывать в ДНР. Мол, опасно. Естественно, пришлось послушаться.
Не вдаваясь в тонкости и подробности, скажу, что итогом стало решение о выдворение Тани из России. Считаете, это нормально?
Мы так уверены, что нет. Но аномальные истории о том, как героических ополченцев Донбасса с большим трудом снимали с киевских поездов (депортация!) где-то в Брянске, давала понять, что такой вариант по непонятным, безумным причинам возможен.
Папка с документами, которые нами были в борьбе за истину отправлены в самые разные инстанции, уже слабо входит в тумбочку. И, конечно, мы пошли в суд. Это ведь цивилизовано. Во всяком случае, очень хотелось, а сейчас вдвойне любопытно узнать, в чем вина, так сказать? Кто за этим стоит? Должна же быть причина, так назовите. Ничего подобного. Уже несколько месяцев бьемся о монолит правосудия. Иски, переиски, кассации и все такое.
Мы держались до последнего, то есть, до 29 мая, и не выносили проблему на публику. Может быть это и не правильно, сложно сказать, но больно не хотелось давать козыри в руки идеологическим врагам. Потому как, даже в том психологическом аду, в который попала наша семья, мы ни на секунду не усомнились в своей правоте, не потеряли веру в Россию, просто разобрались, что есть в ней не только былинные богатыри, но и персонажи поплоше. Причём, некоторые из последних дорвались до рычагов принятия решений. Вредят, да-да. Тем более, в этом надо было разобраться, понять, если на нашем примере будут внесены коррективы в систему, которая, конечно, не идеальна — уже была бы большая польза. В конце концов, старинную забаву бить своих… Ну вы понимаете?
Разумеется, мы пытались моделировать возможное развитие ситуации. Версия от 29 мая тоже рассматривалась в каких-то композициях, но все равно получился сюрприз. Мы-то прибыли в Центральный суд Тулы за очередными копиями решений и на следующий этап слушаний. Обратите внимание, пока идёт судебное разбирательство, никого никуда выдворить не могут. Так, во всяком случае, казалось вслед за адвокатами и нам.
Но на выходе из суда уже ждала милиция. Так, мол, и так, гражданка Мармазова, а у вас же нарушение миграционного законодательства. Пройдёмте. Я, понятно, тоже прошёл. Несколько часов в полицейском участке Заречинского района, ничего сказать не могу, все исполнители были милы и вежливы, здоровья, тем не менее, не добавили. Стало очевидно, что с оперативностью, достойной лучшего применения, сейчас состоится суд, а там, глядишь, и депортация. С понятными последствиями.
Таня разволновалась, что можно понять, всякому терпению бывает конец. А уж когда ее решили обыскивать и снимать отпечатки пальцев… Все понимаю, процедура такая, но это унизительно, не находите? Пошумели слегка, случился мимолетный конфликт с полицией. И мне нашлось применение в суде. Забегая наперёд скажу, что наказали админштрафом. Что воспринимаю как заслуженную плату за учёбу. Был не вполне прав, хотя, на моем месте за жену заступился бы любой. И товарищи полицейские это сами понимали. А я извинился совершено искренне, сейчас и письменно это делаю. Служивые люди, оказавшиеся в эпицентре событий, затеянными не ими.
Теперь о главном. Судебное заседание с Таней в главной роли длилось долго. Стоило мне дополнительных седых волос на лысине. Закончилось оно приговором. Тоже штраф. Но все-таки и выдворение из страны. Правда, по мягкому варианту. Типа, в условленное время мотай, куда хочешь. Есть 10 дней на апелляцию.
Продолжение следует. Как вы понимаете, теперь мы обречены рассказывать о каждом шаге этой не самой приятной, но где-то поучительной мыльной оперы.
Да! Как много прекрасных, дивных людей, поддержавших нас, морально, информационно, телефонами кого-то там и советами бывалых. Земной поклон, друзья, ваша поддержка бесценна.
С другой стороны, и некоторое число говнюков не сдержалось, обнажило своё поганое естество. Тоже нужная информация.
На сегодня хватит. Храни вас Господь, друзья! Да здравствует Россия! Да здравствует Донбасс!
http://marmazov.ru/4022-dva-suda-deporta
PS. Кстати, Руслана я заочно знаю давно, еще с начала нулевых, когда еще интересовался футболом, а он тогда писал статьи в журнал "Футбол" (где редактором был Артем Франков). Писал он за "Шахтер" и донецкий футбол живо и интересно, хотя конечно трудно было представить, что ждало Донбасс и Украину впереди.
Ну а Руслану и его супруге желаю удачи в преодолении бюрократических процедур и спасибо тем, кто их поддержал.
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Канал Порошенко пробил дно
Ну, вообще-то слов нет….
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«Яндекс» ответил на обвинения СБУ в передаче персональных данных
Российская интернет-компания «Яндекс» отвергла обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России. Ни у сотрудников, ни руководства «Яндекс. Украина» нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении компании.
Как ранее сообщала «Русская весна», в понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье «государственная измена». Позже стало известно, что СБУ подозревает руководство «Яндекс. Украина» в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам якобы «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины».
Сейчас «Яндекс» консультируется с юристами и намерен предпринимать необходимые действия для защиты своей команды. «Для нас сейчас это самый важный приоритет», — говорится в заявлении.
«Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было… Ни у сотрудников «Яндекс. Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса», — заявляет интернет-компания.
В «Яндексе» подчеркивают, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является «наивысшим приоритетом». «В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», — отмечает компания.
«Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные — но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным», — добавили в «Яндексе».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Житель Донбасса предъявил на украинской границе паспорт ДНР
На пункте пропуска Майорское мужчина предъявил украинским пограничникам для проверки паспорт ДНР, рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
«Гражданин следовал с неподконтрольной территории пешком и предоставил на проверку паспорт ДНР», — говорится в сообщении.
В итоге украинские силовики арестовали мужчину, а документы изъяли.
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Юлия Витязева о своей статье «Почему русские не придут…» Русский? — Докажи!
Юлия Витязева, обозреватель News Front в прямом эфире PolitWera ответила на вопросы зрителей о своей статье «Почему русские не придут…»:
«Русский? — Докажи!
Когда они скакали на Майдане — я молчал. Я вне политики.
Когда они убивали в Одессе, Мариуполе, Луганске и Донецке — я молчал. Я из другого региона Украины и берегу психику.
Когда они отключили российские каналы — я молчал. Я не смотрю телевизор.
Когда они запретили красное знамя Победы и Георгиевскую ленту — я молчал. Я не историк.
Когда они решили запретить УПЦ МП — я молчал. Я атеист.
Когда они запретили ВК и Яндекс — в моей душе шевельнулось нехорошее подозрение. Но я промолчал. Потому что пользуюсь Фейсбуком и Гугл.
Когда они решили ввести визы с Россией … И вот тут я понял, что это ж@па. Но что-либо изменить уже было не в моих силах…»
К оглавлению | Источник: news-front.info
Татьяну Мармазову могут выдать на Украину
Никогда такого не было и вот опять. На Украину могут выдать бывшего министра образования ДНР.
Бывшего министра образования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), активную участницу борьбы за федерализацию региона Татьяну Мармазову могут выдать Украине. Об этом в понедельник, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщил главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин.
«Татьяну Мармазову, которую называют мамой донецкого федерализма, задержали в Туле по обвинению в нарушении миграционного законодательства и будут обсуждать депортацию в Киев, то есть туда, где ее ждет арест СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») и уголовные дела за сепаратизм», — написал Лейбин.
Он уточнил, что у Мармазовой проблема «с продлением разрешения на временное проживание в России, у нее украинский паспорт». По этому поводу она обратилась с заявлением в апелляционную инстанцию Тульского городского суда.
Информацию о задержании Мармазовой подтвердил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Парламентарий отметил, что направил депутатский запрос в соответствующие органы власти. «Мармазовы — русские интеллигенты. Татьяна — профессор политологии, доктор наук, Руслан (Руслан Мармазов, ее муж — прим. «Ленты.ру») — известный журналист. Их имена в черных списках СБУ», — пояснил он.
Украинские власти преследуют активистов самопровозглашенных республик Донбасса и сторонников федерализации страны в различных регионах. Оппозиционерам приходится скрываться на территории других государств, в том числе и в России.
https://lenta.ru/news/2017/05/29/marmazo
PS. Вот интересно, сколько эта не побоюсь этого слога херня, со стороны отечественной бюрократии будет продолжаться, причем ведь это не 1, и не 2 случая. Таких случаев десятки. Что мешает разработать и принять процедуру выдворения лиц связанных с ДНР и ЛНР не на Украину, на территорию ДНР и ЛНР, дабы оттуда они уже могли без риска для здоровья и жизни, решать свои проблемы с российскими документами (безотносительно объективных и субъективных причин, по которым они не смогли оформить те или иные бумаги)? Сколько еще таких случаев должно пройти по известной схеме – решение о выдворении на Украину – негодование общественности – половинчатое решение купирующее первоначальное, чтобы в стране появились необходимые правовые механизмы, чтобы в принципе исключить возможность выдачи активистов с Донбасса на расправу СБУ? Есть Донецк и Луганск, которые "типа Украина", высылка туда по-фактически согласованной процедуре с ДНР и ЛНР, вполне может быть организована в рамках системно-действующего механизма, который в принципе исключал бы возможность выдачи этих людей куда-либо на Украину и прекратил бы этот системно повторяющийся идиотизм.
Да, ситуация с ДНР и ЛНР носит неопределенный правовой характер, ну так для этого и требуются временные меры, регламентирующие отношение к выходцам с Донбасса на период действия неопределенной ситуации с ЛДНР. Как показывает пример с паспортами, вкладами или автомобильными номерами, юридические основы для пребывания бывших украинских граждан ставших гражданами ДНР и ЛНР и принимавшими участие в революции на Донбассе, вполне себе можно организовать. Вот просто интересно, сколько еще таких случаев должно произойти, чтобы кто-то почесался?
В данном конкретном случае проблема видится так. Мармазова должна выехать на территорию ДНР, оформить российские документы и снова заехать. Я думаю, найдется немало юристов, которые смогут помочь Мармазовой с прохождением необходимых юридических процедур.
UPD: Ситуация разрешилась в ожидаемом ключе.
Весь день не утихали соцсети, разузнав тревожную весть. Известных донбасских активистов – журналиста Руслана Мармазова и его жену, экс-министра образования ДНР, Татьяну Мармазову – задержали в Туле. Но самое страшное – их собираются депортировать в Киев. А в незалежной СБУ только и ждет такого подарка от России. Марамазовы там занесены во все «черно-расстрельные списки». Однако ближе к вечеру семью из тульского отделения полиции выпустили. Сразу после освобождения Руслан Мармазов рассказал «Комсомолке», за что их с женой весь день продержали в кутузке.
- Сейчас с нами все в порядке, мы с женой сидим на вокзале и собираемся вернуться в Москву, – поделился по телефону Мармазов. – Это длинная история. На Донбассе нас хорошо знают. Но после «Русской весны», которую активно поддерживали, мы переехали в Россию. И уже в Москве решили, так скажем, легализоваться. Подавали на РВП (разрешение на временное проживание, – ред.) и так далее. И вот в прошлом году нас обрадовали, что разрешение мы получим по специальной квоте в Туле. Но после нам отказали, сказав, что мы чуть ли не враги конституционного строя в России. Но почему? Для нас секрет! Однако у моей супруги оказалась просрочена эмигрантская карточки о пересечении границы. Тут же нам предписали покинуть страну. Мы стали судиться и по закону нас выдворить не могли.
Но в этот раз в тульском городском суде дело Мармазовых приобрело новый поворот.
- Прямо в суде Таню полиция взяла под белые руки и повезла в отделение, – объяснил журналист. – Я поехал вместе с ней. И нам выдали, что прямо сейчас могут депортировать. Только благодаря новостям в прессе нас не выгнали в Киев. Но судебное заседание в Туле состоялось. Принудительно нас выкидывать не будут, но выехать из России должны. Правда, есть 10 дней на обжалование. Этим мы и воспользуемся. А мне присудили административный штраф. Когда полицейские при задержании стали трогать мою супругу, я на эмоциях дал им отпор. Виноват, они хорошие ребята. После помирились. А штраф – это мне урок.
https://www.crimea.kp.ru/daily/26684/370
PS. Вот собственно зачем до этого было доводить?
PS2. Ну а так, как я и писал, Мармазовой скорее всего придется выехать в народные республики (в ДНР она как пишут не въездная, так что скорее всего в ЛНР), где она уже и сможет продолжить процесс оформления документов.
Всем кто писал в поддержку Мармазовых спасибо!
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