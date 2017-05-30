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Моральный кодекс либеральной демократии

10:24. 30 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
(форматирование текста не авторское)

Валерий Бухвалов, доктор педагогических наук


В начале 90-х годов прошлого века в Латвии началась эпоха либеральной демократии. Началась она, как и положено, откровенным рекламным объявлением с экранов телевизоров, где миловидная девушка гордо заявляла: «Мы всех обуем». И ведь, чистую правду говорила, за прошедшие годы, либеральные демократы обули если не всех, то очень многих.


Вы никогда не задумывались над вопросом – можно ли человека превратить в свинью? Нет, никакого насилия не может быть в эпоху либеральной демократии, только добровольное превращение. Делается это постепенно, тонко и даже с юмором, никакой агрессии. Что вы спросили – зачем это нужно?

Так ведь нужно установить власть апостола либеральной демократии, которым являются деньги и главный принцип либеральной демократии – все продается и все покупается, вопрос только в цене.

Механизмом установления либеральной демократии является промывание сознания людей с целью освобождения от нравственных ценностей. Тех самых нравственных ценностей, которые определяются двумя важнейшими принципами – чти Господа своего и возлюби ближнего своего, как самого себя.




Первый принцип является основной сохранения стыда, совести и чести. Второй является основой отношения к другим как к самому себе. Убрать эти основы и человек превращается в свинью. Для торжества либеральной демократии эти принципы – главное препятствие.

Когда разрушаются нравственные основы личности, от человека остается чистая биология – жрать, спать, совокупляться, наслаждаться массовой культурой. У такого человека нет нравственных тормозов, зато им легко манипулировать. Главное разрушить душу, остальное он разрушит сам.

Как все начиналось в 90-е годы? Советским людям объяснили, что социалистические ценности – это низко и гнусно. Настоящими ценностями являются общечеловеческие.

Первая общечеловеческая ценность – это когда ты никому ничего не должен и не обязан ни о ком заботиться. Началась дискуссия, инициированная апологетами либерализма – а должна ли школа воспитывать детей?

Профессионалам педагогической деятельности эта дискуссия тогда показалась невежественной. Однако чиновники от образования подогреваемые либеральными политиками с радостью за нее ухватились. Задача стояла серьезная – необходимо было разрушить воспитание коллективизма в школе.

И поехало, и понеслось. Педагогика коллективизма Макаренко – «сталинское извращение» свободы личности, пионерское движение, комсомол – идеологические, закабаляющие личность организации. В результате коллективные формы воспитания в школе были почти полностью уничтожены.

На педагогический закон, что личность воспитывается только и исключительно в коллективе, начхали. Вне коллектива воспитываются эгоисты. Школьное воспитание получило сильнейший перекос в сторону индивидуализма, что не замедлило сказаться на качестве общественных отношений. Молодежь наша в массе своей стала эгоцентричной и меркантильной. Если что и будут делать, то только за деньги или ради личной карьеры.

Вторая общечеловеческая ценность – это когда ты живешь в долг. В советские годы жить в долг считалось аморальным. Но либералы быстро объяснили нам, что «весь мир» живет в долг и это очень либерально-демократически. Как, у вас нет кредита? Вы еще не имеете кредитной карты?

Помните рекламу одного известного банка, когда дети рассказывают о достижениях своих родителей? Там мальчик с гордостью говорит, что у его папы большое достижение – кредит в банке. Вот оказывается в чем значимость человека – иметь кредит в банке. Лавина кредитов и зазывающей рекламы накрыла нас лет десять назад. За это время многие не устояли, ведь так живет «весь мир». В результате масса населения погрязла в фантастических долгах.

Третья общечеловеческая ценность – защита прав избранных либералами меньшинств. К таким избранным относятся – гомосексуалисты, педофилы, наркоманы, алкоголики и прочие, названия которых даже отвратительно называть. Придуман даже красивый термин – терпимость, чтобы не обижать носителей пороков. Мнение здоровой части общества либерал-демократы не слышат и слышать не хотят.

Уже сейчас в общеобразовательные программы ряда европейских стран вводятся специальные занятия, туманно именуемые «развивающими играми». Эти «игры» развивают «правильное» отношение детей к сексуальным желаниям партнеров старше тебя. Захотел дядя, и толерантно просвещенная школьница, чтобы ее не обвинили в дискриминации дяди, должна пойти навстречу его желанию. Апофеоз защиты прав меньшинств – это голубые и розовые марши. Это уже оголтелая агитация – за «партнерские отношения».

Набирают обороты «обучающие игры», в которых детям уже в детском саду предлагается выбрать однополого партнера. Возмущенным родителям объясняют, это же игра, обучающая быть терпимым к извращенцам. Терпимость – это же основа общечеловеческих ценностей.

Четвертая общечеловеческая ценность – свобода. Либеральная свобода не должна иметь ограничений на все, что превращает человека в свинью и должна ограничивать все, что делает человека нравственным. «После устранения коммунизма у нас остался единственный враг – Православие», – заявил Збигнев Бжезинский. Либералам нужно уничтожить последний бастион нравственности – мировые религии, или заменить их, например, сектами. А лучше всего втянуть церкви в защиту либеральных ценностей. И ведь получается, некоторые священники даже очень втягиваются, видимо о цене договорились.

Пятая общечеловеческая ценность – меркантилизм. Собственно ради воспитания меркантилов и придумана либеральная демократия. Принцип тут простой – бери от жизни все, ведь живем один раз.

Шестая общечеловеческая ценностьдвойные стандарты, во имя меркантильных интересов. Да, в Латвии есть дискриминация, например женщин, при приеме на работу, говорят либералы, но никакой дискриминации нацменьшинств нет. И то, что основная масса пенсионеров и инвалидов живет на грани нищеты – это вовсе не дискриминация, а всего лишь временные трудности переходного периода. Это далеко не весь список общечеловеческих ценностей, но и этого достаточно, чтобы понять, куда нас ведут.

Навязывая нам общечеловеческие ценности, либералы уничтожают остатки нравственности и превращают людей в серую массу. Многие уже превратились, даже не заметив этого. Серая масса живет инстинктами, ей нравственные идеалы не нужны. Серую массу легко вогнать в долги, возбудить националистические страсти, убедить в том, что нищета – необходимое условие сохранение национальной независимости.

Однажды мудреца спросили – откуда ты идешь. Он ответил – из ада. «Зачем ты туда ходил?» – спросили его. «Мне нужен был огонь, но они не дали мне его» – ответил мудрец. «Почему?» – спросили его. «Потому что в аду нет огня, туда каждый приходит со своим собственным» – ответили мне.

Общечеловеческие ценности – это смердящие зловонием спички, зажигающие адский огонь в человеке на пути в ад. Причем, для многих, этот ад начинается уже на земле. Сочувствую людям, которые верят в то, что с помощью правильной экономической программы мы выйдем из кризиса и достигнем процветания. Блаженны верующие.

Без кардинальной смены морального кодекса мы никогда и никуда не выйдем и ничего не достигнем.

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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: бухвалов, гомо, демократы, Латвия, либероиды, манипуляция, нравственность, общество, правозащитники, советский
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