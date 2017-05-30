Магическое значение волос человека. Можно ли по волосам предсказать судьбу?

В глубокой древности люди знали о магическом значении волос человека. Как описано в древних Ведах, именно через них в тело человека вливается энергия Земли. Женщины на Руси всегда отращивали длинные волосы и заплетали их в косы. Коса, по мнению эзотериков, для каждой девушки играет роль своеобразного аккумулятора. Чем она длиннее, тем мудрее ее обладательница, тем больше в ней силы, доброты и красоты.

Древние легенда рассказывают о том, что с помощью волос человек предсказывал судьбу и совершал различные обряды. В средние века локон волос был своего рода талисманов в любовных делах, неслучайно его дарили друг другу влюбленные пары. Сегодня ученые вычленяют из волос человека ДНК и таким образом идентифицируют личность.

В наши дни люди экспериментируют с волосами: красят, стригут, завивают, но правильно ли это? Можно ли изменять структуру волос? Как это влияет на человека? Почему люди до сих пор не научились восстанавливать волосяной покров? И какое значение волосам придают эзотерики в наши дни?