Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Магическое значение волос человека. Можно ли по волосам предсказать судьбу?

12:59. 30 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
В глубокой древности люди знали о магическом значении волос человека. Как описано в древних Ведах, именно через них в тело человека вливается энергия Земли. Женщины на Руси всегда отращивали длинные волосы и заплетали их в косы. Коса, по мнению эзотериков, для каждой девушки играет роль своеобразного аккумулятора. Чем она длиннее, тем мудрее ее обладательница, тем больше в ней силы, доброты и красоты. 
Древние легенда рассказывают о том, что с помощью волос человек предсказывал судьбу и совершал различные обряды. В средние века локон волос был своего рода талисманов в любовных делах, неслучайно его дарили друг другу влюбленные пары. Сегодня ученые вычленяют из волос человека ДНК и таким образом идентифицируют личность. 
В наши дни люди экспериментируют с волосами: красят, стригут, завивают, но правильно ли это? Можно ли изменять структуру волос? Как это влияет на человека? Почему люди до сих пор не научились восстанавливать волосяной покров? И какое значение волосам придают эзотерики в наши дни?
 
Метки: будущее, магия волос, предсказания, эзотерика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Когда впервые стричь волосы у ребёнка
...накопления тонких энергий. Чем длиннее волосы человека, тем больше духовной силы он...нас. Даже ежедневное расчесы-вание волосмагический обряд. Надо делать это ...этому большое значение. Знающие люди также говорят, что состриженные волосы можно выбрасывать в...
Рунический алфавит Славяно-Арийцев часть 2
.... Практическое применение: можно использовать эту руну ...с их фонетическими и магическими значениями и именами. Футарк..., в которой Велесу (Волосу) соответствует Один - Покровитель... баланс (равновесие) витальных сил человека*. _______________ * На три основные...
Биометрические данные - ключ для взлома и переподчинения личности техниками черной магии
...-материалы: любые жидкости организма, волос, ноготь или вещь, которая ... и мощнейших магических средств воздействия, с помощью которых человека можно в сжатые... - спутник сатанинской библии" подчёркивал значение гремучих составов: "Сатанинский ритуал является...
Космы
... издревле. Ежедневное расчесывание волос — это своего рода магический обряд. Люди с...«по космы». Космы же как волосы человека названы по подобию с космами...определенным образом космы. О «космическом» значении волос можно говорить множеством примеров. В древней...
Магические предметы в вашем быту
... только бытовое значение, но и магическое. Практическое применение... и энергетического начала человека. Книга написана популярным...оберегом домашнего очага, можно применять и в целительстве...обязательно распускали, а волосы расчесывали костяным гребешком....
Рунический алфавит Славяно-Арийцев часть 1
...Из моносимволов в Славянстве можно выстроить свастический символ ... народов. Средневековье. Магическое значение руны: стабилизация движения...Руси как Велес (Волос) – Бог Мудрости...нижними энергетическими центрами человека. Сакральное значение руны: защита...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>