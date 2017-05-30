Кудрин поднимет нам пенсии – и пенсионный возраст. И погуляем напоследок!

«Главная цель – сделать пенсию достойной», – пафосно заявил экономический архистратиг России Алексей Кудрин, выступая на ТВ.

Никто ведь не будет возражать, правда? Все хотят достойных пенсий, на которые можно прилично жить.

Однако это только первая часть сообщения. Кудрин продолжил: «Но эти ресурсы трудно собрать». Поэтому – «лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию…»

Смысл понятен – это все та же идея увеличить пенсионный возраст. Только теперь с заманчивыми бонусами, против которых граждане, по замыслу архистратига, вряд ли станут выступать.

Так что вопрос об увеличении пенсионного возраста можно считать уже почти наверняка решенным. Ведь все кремлевские инсайдеры уверенно говорят, что на объявленном Путиным конкурсе экономических программ будет выбрана именно программа Кудрина.

Правда, главного кудринского конкурента Бориса Титова Путин только что переназначил бизнес-омбудсменом еще на 5 лет. Однако это – не экономический стратег.

Титов против повышения пенсионного возраста: «Не трогайте пенсионеров, даже забудьте про повышение пенсионного возраста. Добавка в бюджет будет минимальная и ни одной серьезной проблемы все равно не решит. Повышать пенсионный возраст не позволяет и продолжительность жизни в России, мы во второй сотне стран по этому показателю…»

Кудрин же продолжает добиваться его повышения. Речь как будто идет о 63-х годах для женщин и 65-и для мужчин. И тогда, как я понимаю, пенсия будет выше на 30%.

Средняя пенсия в России сейчас 13 700 рублей. 30% – это дополнительные 4 110 рублей. Итоговая сумма выглядит для нашей бедноты, безусловно, привлекательно: 17 810 руб. При том, что в самых захудалых европейских странах пенсионеры получают, на наши деньги, от 30 000 руб. и выше. В Германии, которая стонет под проклятой Меркель, средняя пенсия – около 50 000 руб. Это, знать, оттого что у них нет нефтедобывающей промышленности – вот супостатам и приходится добывать не нефте-, а просто человеческие деньги.

Впрочем какие могут быть претензии на этот счет к родной российской власти? У нас же уже 30 лет кряду – экономические трудности! А у них, проклятых – легкости!

И для нас, конечно, заблиставшая в прекрасном далеке пенсия в 17 810 руб. – сказочная радость!

Только вот средняя продолжительность мужской жизни в России – 65,9 лет. Ну, то есть мужики будут получать повышенную на 30% пенсию ровно 9 месяцев.

Зато и поживут напоследок. На полную катушку!

По материалам Валерий Савельев

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/18822/-