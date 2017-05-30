Главная » Экономика

Кудрин поднимет нам пенсии – и пенсионный возраст. И погуляем напоследок!

09:12. 30 мая 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

2

«Главная цель – сделать пенсию достойной», – пафосно заявил экономический архистратиг России Алексей Кудрин, выступая на ТВ.

Никто ведь не будет возражать, правда? Все хотят достойных пенсий, на которые можно прилично жить.

Однако это только первая часть сообщения. Кудрин продолжил: «Но эти ресурсы трудно собрать». Поэтому – «лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию…»

Смысл понятен – это все та же идея увеличить пенсионный возраст. Только теперь с заманчивыми бонусами, против которых граждане, по замыслу архистратига, вряд ли станут выступать.

Так что вопрос об увеличении пенсионного возраста можно считать уже почти наверняка решенным. Ведь все кремлевские инсайдеры уверенно говорят, что на объявленном Путиным конкурсе экономических программ будет выбрана именно программа Кудрина.

Правда, главного кудринского конкурента Бориса Титова Путин только что переназначил бизнес-омбудсменом еще на 5 лет. Однако это – не экономический стратег.

Титов против повышения пенсионного возраста: «Не трогайте пенсионеров, даже забудьте про повышение пенсионного возраста. Добавка в бюджет будет минимальная и ни одной серьезной проблемы все равно не решит. Повышать пенсионный возраст не позволяет и продолжительность жизни в России, мы во второй сотне стран по этому показателю…»

Кудрин же продолжает добиваться его повышения. Речь как будто идет о 63-х годах для женщин и 65-и для мужчин. И тогда, как я понимаю, пенсия будет выше на 30%.

Средняя пенсия в России сейчас 13 700 рублей. 30% – это дополнительные 4 110 рублей. Итоговая сумма выглядит для нашей бедноты, безусловно, привлекательно: 17 810 руб. При том, что в самых захудалых европейских странах пенсионеры получают, на наши деньги, от 30 000 руб. и выше. В Германии, которая стонет под проклятой Меркель, средняя пенсия – около 50 000 руб. Это, знать, оттого что у них нет нефтедобывающей промышленности – вот супостатам и приходится добывать не нефте-, а просто человеческие деньги.

Впрочем какие могут быть претензии на этот счет к родной российской власти? У нас же уже 30 лет кряду – экономические трудности! А у них, проклятых – легкости!

И для нас, конечно, заблиставшая в прекрасном далеке пенсия в 17 810 руб. – сказочная радость!

Только вот средняя продолжительность мужской жизни в России – 65,9 лет. Ну, то есть мужики будут получать повышенную на 30% пенсию ровно 9 месяцев.

Зато и поживут напоследок. На полную катушку!

 

 

По материалам Валерий Савельев
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/18822/-

Метки: пенсии, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Станет ли Кудрин новым Керенским, а Навальный – новым Гонгадзе?
...политическая фигура, женщина. Кто поднимет на неё руку, кроме ...звать нового либерального Гитлера. Навальный, Кудрин, Сидоров – неважно. Алексей НАВАЛЬНЫЙ...., вот ты говоришь: «Кудрин, Кудрин», а на самом деле есть...2018 года. Не привычный нам кризис, а кризис в...
Борис Сергеевич Миронов. Онлайн-конференция
...на этих гутаперчиво-тряпичных ивановых, кудриных, вороватых хорьковатых клебановых, зурабовых, ... Китаю отдана промышленность, а нам обслуживание промышленности Китая, обеспечение его... тогда энергия народной мольбы поднимет армию на должную высоту осмысления...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
... тот набор качеств, который демонстрирует нам государственное телевидение. Но эта вера... оружия) Кириенко, министра финансов Кудрина, руководство Центробанка и главы Сбербанка...ожидается гораздо мощнее первой и поднимет по стране ответную волну негодования...
Видеоблог №71
... процесс. Следующий вопрос. Нам говорят, что беженцы платят...выбирают, приняла такую рекомендацию, нам с вами утверждать, наверное.... И обратите внимание — Кудрин с этим согласен. Потому ... Артём Войтенков: А вдруг поднимется? Николай Стариков: То есть,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>