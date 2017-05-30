Кудрин: нефтегазовые компании РФ нужно пустить с молотка

Государство должно выйти из активов в нефтяной и газовой сферах. Такое мнение 28 мая высказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«Нужно продавать миноритарные государственные пакеты, но в каких-то ситуациях мы должны отказываться и от контроля», — сказал Кудрин, уточнив, что государство должно выходить из отраслей, где присутствует конкуренция с частным сектором.

«Оставаться следует только в области, которая связана с вопросами национальной безопасности. Поэтому в финансовом секторе нужно уходить, в нефтяной сфере нужно уходить. Со временем это и в газовой произойдет, во всех других добывающих активах», — заявил глава ЦСР.

Он также подчеркнул, что российские власти должны быть более открытыми в сфере приватизации для иностранных инвесторов.

«Наша страна в отличие от развитых стран имеет большой объем государственной собственности. Государство может проводить приватизацию, а полученный ресурс вложить в инфраструктуру, технологии, образование. Но нужно быть более открытой страной, пригласить, в том числе, иностранцев, чтобы не только российские компании покупали», — отметил он.

По мнению Кудрина, доходы от приватизации, аналогичные доходам 2016 года, бюджет РФ может получать еще примерно 10 лет.

«В прошлом году правительство продавало ряд пакетов акций, включая „Роснефть“, получило больше 1 трлн. рублей за один год. Мы можем много лет так жить, получая такие инвестиции. Лет десять примерно можем жить, получая такие объемы доходов», — предсказал экс-министр.

Напомним, на снижении доли государства в экономике настаивает не только Кудрин. В феврале «Ведомости» писали, что ФАС подготовила проект президентского указа о национальном плане развития конкуренции в 2017—2019 году. В нем ведомство предлагало сократить рыночную долю государственных и муниципальных компаний путем прекращения покупок и продажи имеющихся профильных активов, чтобы повысить конкуренцию.

Кремль дал тогда понять, что согласен с позицией ФАС только отчасти. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, долю государства надо снижать там, где оно не может действовать как эффективный менеджер. Однако есть области, где государство является безальтернативным собственником, потому что частный сектор в них «просто не в состоянии занимать сколь либо конкурентоспособную позицию».

Что стоит за предложение Кудрина распродать ключевые госактивы, как это скажется на экономике РФ?

— Нефтегазовые активы, которые хочет сейчас продавать Кудрин — это те самые активы, за возврат которых государство заплатило сотни миллиардов долларов, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Россия, замечу, единственная страна, которая сначала за бесценок раздала ключевые активы, а потом скупила их обратно за бешеные деньги. Эти активы лежат в основе таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть». Теперь же, получается, Кудрин предлагает заново их распродать.

«СП»: — Кудрин считает, что это необходимо для развития конкуренции…

— При чем здесь конкуренция? Как раз государственные нефтегазовые компании напрямую относятся к сфере национальной безопасности, и позволяют Кремлю проводить ответственную тарифную политику.

Мы же видим, к чему привела приватизация РАО «ЕЭС России»: обещанного снижения тарифов так и не произошло. Если проделать то же самое с нефтяными и газовыми компаниями, государство вообще утратит рычаги воздействия на экономику.

Надо понимать: новые владельцы этих компаний немедленно воспользуются выгодами от своей монополии на рынке. И остановить их будет просто невозможно.

Развивать конкуренцию можно совершенно другим путем — создавая независимый частный сектор. И для этого как раз необходим государственный контроль над естественными монополистами.

Я не сомневаюсь: если правительство начнет сейчас распродавать нефтегазовые госактивы, эти активы, в конце концов, окажутся в руках западного бизнеса. А уж западный бизнес, надо думать, постарается уничтожить в российской экономике все живое и в кратчайшие сроки.

«СП»: — Что можно предложить взамен плана Кудрина?

— Я считаю, нужно создавать систему управления госсобственностью, а также внедрять методы стратегического управления и планирования. Вот тогда госсобственность будет работать в интересах развития экономики, и помогать частному сектору.

В реальности, в России огромное количество имущества, которое относится к госсобственности только формально, а на деле находится в руках жуликов всех мастей, извлекающих из нее выгоду.

Стоит провести аудит такого имущества, навести элементарный порядок, и вовлечь его в хозяйственный оборот надлежащим образом — и только на этом, уверен, можно зарабатывать больше 1 трлн. рублей ежегодно.

Подчеркну: в этом случае госсобственность продавать не придется, а прибыль можно будет получать практически сразу.

«СП»: — Тем не менее, глава ЦСР считает, что только продажа госактивов позволит России в течение 10 лет жить безбедно. Это действительно так?

— На мой взгляд, получать по 1 трлн. рублей в год от продажи нефтегазовых активов просто нереально. Хотя, конечно, все зависит от курса российской национальной валюты. Если в результате деятельности Кудрина экономика РФ развалится, а за один доллар начнут давать 100 рублей — по 1 трлн. рублей ежегодно бюджет, возможно, получит. Правда, толку от таких поступлений не будет.

«СП»: — Идеи Кудрина находят поддержку в правительстве РФ?

— К сожалению, да. По крайней мере, в финансовом секторе. Об этом мало говорят, но сейчас всерьез обсуждается идея, что государство должно избавиться от контроля над крупнейшими госбанками.

Я считаю, это в корне неверный подход. На деле, нужно создавать независимый финансовый сектор, а госбанки должны заниматься программами государственного финансирования — тем, ради чего они и были созданы.

Словом, от неэффективной собственности можно и нужно избавляться. Но если речь идет о крупнейших стратегических предприятиях, их продажа, наоборот, будет ударом — и по конкуренции, и в целом по России.