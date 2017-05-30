Когда Газпром раздает карты, у стола давка

Несмотря на то, что самая дешевая энергия — это та, которая поступает по уже существующему нефтепроводу, стратегические интересы взяли верх.

Проклинаемый и восхваляемый, часто упоминаемый в СМИ проект «Северный поток–2» продолжается. Новая трасса для 55 миллиардов кубометров природного газа будет строиться по первоначальному плану, и по этому трубопроводу газ начнет поступать из России в ЕС с 2020 года.

В модифицированной форме Газпром остается стопроцентным акционером проекта, а 50% финансирования обеспечат энергетические игроки и давние торговые партнеры Газпрома: Uniper (бывшая Eon), Wintershall, Shell, OMV и Engie (бывшие Suez&Gaz de France). Партнеры предоставляют около 4,7 миллиардов евро в форме кредитов, гарантий или других финансовых инструментов.

Удивительная новость? Только для тех, кто не интересуется энергетикой или же намеренно и целенаправленно преуменьшает стратегическое значение Газпрома для европейской энергетической безопасности.

Несмотря на то, что самая дешевая энергия — это та, которая поступает по уже существующему нефтепроводу, стратегические интересы взяли верх. Газпром и его европейские партнеры обеспечивают часть нынешних законтрактованных объемов газа Евросоюзу, и будут делать это и впредь, в том числе, благодаря новой трассе, проложенной по дну Северного моря в Германию. Москва посмеивается, Киев хмурится, а что Вышеградская четверка?

Насколько Вышеградская четверка включена в игру?

Разыгрывается интересная партия. В марте 2017 года Газпром скупил на аукционе почти 90% уже существующих свободных и запланированных в будущем приграничных мощностей ПХГ для транзита газа из Германии через Чехию и Словакию в Австрию, откуда газ далее будет отправляться в Италию.

Время покажет, каким образом газ будут импортировать венгры. Кроме традиционного пути с востока, у них есть возможность получать его из Австрии или Словакии по недавно построенному трубопроводу. То есть у Венгрии есть выбор между западом и севером. И это в очередной раз доказывает, что в Европе перекраиваются газовые карты.

Чешский трубопровод Net4gas и словацкий Eustream пересмотрели свои транзитные контракты так, чтобы суметь подстроиться под новые требования Газпрома и при этом обеспечить себе максимальный доход от транзита по «новой транзитной магистрали». Насколько это удалось, мы сможем судить по тому, какие дивиденды получит от Eustream компания Slovenský plynárenský priemysel после 2020 года. Так или иначе успехом можно будет считать продление транзитного контракта на срок после 2028 года, возможно вплоть до 2050 года, в виде рамочного договора.

Газ с Запада

Хорошая новость в том, что приблизительно 50% потребления газа на рынке Словакии будут поступать с запада, так что зимой уже не придется беспокоиться, достаточно ли у Украины газа в хранилищах для поддержки транзита в Европу. Еще 50% газа для словацких потребителей уже сегодня поставляют другие поставщики с Запада.

Зафиксированные объемы «нового транзита с запада» для Eustream станут прочной базой, и в будущем эта компания сможет занять видное место на газовой карте Европе.

И если «Энергетический и промышленный холдинг» (EPH) убедит россиян в том, что газопровод Eastring, соединяющий Балканы с Eustream, имеет стратегическое значение, тогда Словакия может стать одним из важных и ликвидных газовых хабов Европы.

Открытым остается вопрос о цене транзита после 2020 года и то, как она отразится на ценах для конечных потребителей в Словакии. Поскольку ожидается переизбыток газа на европейском рынке ввиду продолжающегося потепления, поддержки возобновляемых источников энергии, рационализации потребления и новых объемов СПГ, цена на газ будет держаться на низком уровне, и это поможет поддерживать на энергетическом рынке спрос на газ среди потребителей.

Источник: nnm.me