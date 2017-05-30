При недостатке сна мозг начинает поедать сам себя

Ни для кого не секрет, что недостаток сна, а особенно хроническое недосыпание, может спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем. Ученые уже показали, что это может спровоцировать проблемы с памятью, иммунитетом и другие нарушения.

Сон нам действительно необходим – именно в состоянии покоя наш головной мозг избавляется от побочных токсичных продуктов, образующихся в нейронах в течение дня, а также от нервных клеток, отслуживших свой срок.

В этом принимают участие клетки микроглии, которые путем фагоцитоза уничтожают «клеточный мусор».

В том случае, если человек хронически не высыпается, происходит гиперактивация головного мозга, в результате чего астроциты начинают уничтожать здоровые нейроны и разрушать синапсы – именно поэтому восстановиться после хронического недосыпа может быть совсем непросто, а некоторых случаях даже невозможно.

К таким выводам пришли итальянские ученые во главе с Мишель Беллеси (Michele Bellesi), которые изучили, что происходит с головным мозгом млекопитающих при недостатке сна. Объектом их изучения были мыши. Одни животные нормально высыпались, а другим не давали такой возможности.

Всех грызунов исследователи разделили на 4 группы:

— мыши, которые спали 6-8 часов и хорошо высыпались;



— мыши, которых будили несколько раз за ночь;



— мыши, которые не давали спать в течение 8 часов;



— мыши, которым не давали спать в течение 5 дней.

Авторы выяснили, что при недостатке сна мозг буквально начинал поедать сам себя, астроциты путем фагоцитоза повреждали синапсы, «поглощая» их части. Исследователям удалось обнаружить, что процесс фагоцитоза был особенно активен у мышей, входивших в третью и четвертую группы.

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Каким образом ночной способ жизни человечества "помогает" деградации оного..

ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. Гипоталамус. Гипофиз. Эпифиз_25.04.2015(смотреть о работе эпифиза с 30.04 по 39.04) Стенограмма отрывка из фильма.

Эпифиз заведует циклами сна и бодрствования.

С наступлением темноты в эпифизе начинается выработка гормона сна – мелатонина.

Владимир Ковальзон, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.И.Северцова РАН (Санкт-Петербург):

- Мелатонин выделяется ночью и осуществляет восстановление нашего организма после нахождения под ярким светом, ибо яркий свет для клеток является разрушительным фактором.

В современном мире мелатонину приходится бороться не только с вредным действием естественного солнечного света, но и с избыточным искусственным освещением, в котором обитают жители больших городов.

Владимир Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

- С изобретением электричества началась эра, которая закончилась световым загрязнением. Если сейчас ночью лететь на самолёте, то вся Европа залита огнями, США, в России цепочка европейских городов тоже светятся огнями, особенно Москва, Санкт-Петербург..

Жизнь при круглосуточном свете, ночная работа и частая смена часовых поясов приводят к тому, что эпифиз не может отличить ночь ото дня и вовремя выработать мелатонин.

А поскольку именно этот гормон главный актиоксидант нашего организма, то и защита от болезней и вирусов существенно снижается.

Владимир Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

- Это всё ускоряет старение, нарушает цикл у женщин, увеличивает риск рака молочной железы у женщин и рака предстательной железы у мужчин.

Правильность такой теории профессор Анисимов с коллегами доказали на практике: заставили группу лабораторных крыс-альбиносов прожить жизнь при постоянном свете.

Владимир Анисимов, руководитель отдела канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

- Результаты оказались фантастически важными: не только подтвердилось, что постоянное освещение ускоряет старение, вызывает метаболический синдром, разные заболевания, инфекционные и неинфекционные, но и увеличивается частота опухолей.

Мы решили провести эксперимент и выяснить, насколько работа по ночам и ярком освещении влияет на выработку мелатонина, того самого гормона сна, который защищает организм от опасных болезней.

Наш доброволец, 26-летний Никита Рудаков, в течение двух дней будет кардинально менять свой режим дня и бодрствования.

Итак, в первую ночь Никита ложится спать не поздно, в 11 часов вечера.

Но долго поспать ему не уластся: в два часа ночи, а это самый пик выработки мелатонина, сотрудник лабаратории будит Никиту, чтобы взять слюну на анализ.

Ольга Князькова, врач-лаборант:

- Максимальная цифра была получена в три часа ночи, когда наш испытуемый спал, она составила 28,7 пикограмм на миллилитр вещества, это говорит о том, что мелатонин вырабатывается ночью.

Теперь мы встречаемся с Никитой в 11 часов утра на пробежке. Задача – вновь взять слюну на анализ, чтобы выявить, какое количество мелатонина содержится у нашего героя в светлое время суток.

Ольга Князькова, врач-лаборант:

- На следующий день, в 11 часов утра, был произведён очередной забор биологической жидкости – слюны, цифра составила 2.9 пикограмм на миллилитр вещества, это в 10 раз меньше той цифры, что была получена в три часа ночи.

И снова два часа ночи. В этот раз наш доброволец, поборов желание уснуть, сел за ночную работу. В его комнате включены всевозможные осветительные приборы. А работает наш герой естественно за компьютером, у которого есть и собственная подсветка.

Сотрудник лабаратории в третий раз берёт слюну на мелатонин.

Ольга Князькова, врач-лаборант:

- Цифра составила 0,5 пикограмм на миллилитр вещества, это очень низкий показатель. Подводя итоги, можем сказать, что максимальная выработка мелатонина происходит ночью, и, когда нарушен цикл сна и бодрствования, общий уровень мелатонина снижается.

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Пробуждению Родовой памяти препятствуют:

Сбой естественных биоритмов.

Причина: в период с 00:00 до 2:00, при условии наличия полной темноты в комнате, эпифиз (шишковидная железа) вырабатывает максимальное количество мелатонина.

Мелатонин является мощнейшим антистрессовым и антиоксидантным веществом, который принимает участие в биохимических реакциях в организме. В результате ночного бодрствования, сознательного или вынужденного, неизбежно начинают страдать функции ума и разума, что со временем приведет к нарушениям в работе нервной системы, снижению концентрации внимания, развитию хронической усталости, ослаблению силы воли, появлению безпричинной раздражительности и другим проблемам.

Решение проблемы: вне зависимости от обстоятельств, ложиться спать не позднее 22:00.

С 22:00 до 2:00 ночи необходимо обязательно спать.

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Как починить свои биологические часы.

Один из главных регуляторов наших биологических часов – это гормон мелатонин: за два часа до сна уровень мелатонина начинает расти, и мы начинаем чувствовать сонливость, а при пробуждении, наоборот, его уровень падает.

Время, когда уровень гормона сохраняется высоким, называют биологической ночью, и она, очевидно, должна совпадать с ночью астрономической.

Но мы уже давно не ложимся спать с вечерними сумерками и не встаем с рассветом: многие из нас идут в постель сильно за полночь, и просыпаются вовсе не с первыми лучами солнца, а потом клюют носом весь день.

Дневная сонливость связана с тем, что уровень мелатонина сохраняется повышенным – гормональные часы сбиваются с ритма, оставаясь в режиме биологической ночи большую часть дня.

И проблема здесь не только в том, что нам хочется спать: из-за сбитых внутренних часов организм испытывает постоянную нехватку сна, а нехватка сна, как мы сейчас уже знаем, плохо влияет на обмен веществ, увеличивает чувство голода и повышает вероятность таких болезней, как диабет, ожирение и сопутствующие им сердечно-сосудистые расстройства.

Можно ли вернуть биологическим часам прежние настройки?

Четыре года назад в журнале Current Biology появилась статья, в которой Кеннет Райт (Kenneth P. Wright Jr.) и его коллеги из Колорадского университета в Боулдере рассказывали, как это можно сделать: оказалось, что достаточно провести на природе неделю, чтобы мелатониновый ритм пришел в норму.

Правда, у недельного отдыха на природе есть одно жесткое условие: с собой нельзя брать никаких электронных устройств и никаких источников искусственного освещения.

Исследователи сделали вывод, что именно солнечный свет, которого на природе люди видели в четыре раза больше, чем в обычной жизни, смог привести в порядок их суточные ритмы. (Здесь, пожалуй, стоит подчеркнуть, что дело не только в количестве солнечного света, но и в том, что днем свет был, а ночью никакого света, кроме света от пламени костра, не было). При этом, что любопытно, сглаживались индивидуальные различия в суточных циклах между разными людьми.

Все хорошо знают, что среди нас есть «жаворонки», которые любят просыпаться рано, и «совы», которые любят поздно засыпать, но неделя в походе превращала «сов» в «жаворонков».

Разумеется, сдвиги в мелатониновом цикле происходили у всех, но у «сов» они были самыми заметными. Изменения были не только в уровне гормона – после пребывания на природе у людей исчезла дневная сонливость.

Впоследствии оказалось, что неделя – это даже слишком много, хватит двух дней. Кеннет Райт и его коллеги повторили эксперимент с четырнадцатью молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет – девятеро из них отправились за город на выходные, пятеро остались в городе.

В новой статье в Current Biology говорится, что всего через два дня на природе суточные колебания мелатонина приблизились на один час к своей норме.

Если сравнивать с недельным (точнее, шестидневным) походом, то двухдневные изменения составляли 69% от гормональных изменений, которые происходят за шесть дней. Проще говоря, за двое суток без искусственного света и без гаджетов биологические часы приходили в норму более чем наполовину.

А вот у тех, кто оставался дома, мелатониновый цикл сдвигался еще дальше в неправильную сторону – очевидно, потому, что на выходных участники эксперимента старались «выспаться за всю неделю» и потому просыпались совсем уж в разгар дня.

Однако, как мы все хорошо знаем, длительность дня за год сильно меняется – самые длинные дни у нас летом, самые короткие зимой. У животных вслед за сезонными изменениями дней и ночей меняются и биологические часы: многие звери спят зимой дольше – собственно, всю долгую зимнюю ночь. У человека, как оказалось, все происходит точно так же: если участники эксперимента выходили на природу зимой, их биологическая ночь, подчиняющаяся мелатониновому циклу, оказывалась дольше, чем у тех, кто шел в поход летом.

Конечно, мы при всем желании не сможем, подобно животным, придерживаться в сне и бодрствовании зимнего расписания. Однако зимой, вероятно, вполне можно жить по летнему времени, лишь бы, повторим, наши биологические день и ночь не слишком расходились с астрономическими.

Но если мы все же выбились из расписания, ситуацию исправить достаточно просто: для этого, по словам авторов работы, даже не обязательно идти в поход, достаточно днем чаще выходить из помещений на улицу (поскольку даже в пасмурную погоду доза солнечного света, долетающая до нас, остается очень большой), а вечером и ночью не злоупотреблять гаджетами и ярким искусственным светом.

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