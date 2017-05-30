Династические корни европейской государственности… на Украине?

Россия вновь насыпала соль на украинские раны… Владимир Путин, по мнению киевского бюрократа Дмитрия Шимкива, посмел покуситься на «святая святых» - на княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, ставшую французской королевой. Охи, ахи, Путин вводит Макрона в заблуждение! Французы не верьте России: Анна – наша! Чистой воды украинка!

Вот так отреагировали в администрации Порошенко на слова российского президента, сказанные им во время визита во Францию. Королева Франции Анна, жена короля Генриха I, бывшая русской княжной по происхождению, внезапно сменила национальность. Раз родилась в Киеве, значит, к России отношения не имеет. Шимкив подстраховался и даже написал своего рода предупреждение для «французских друзей» на страничке в Facebook:

Также не забыл написать, что именно украинская община хранит память Анны в Санлисе, где она основала монастырь, а знаменитое Реймское Евангелие, что использовали во время коронации королей Франции, было личной книгой Анны Ярославны, взятой из библиотеки Ярослава Мудрого.

Да, насчет евангелия никто и не спорит, но остальные измышления украинских борцов за чистоту крови и чистку истории на свой лад вызывают недоумение. Углядел Шимкив даже трезубец на княжьем знаке: «Вам нужны еще другие доказательства происхождения Анны Киевской?».

С чего же такие порывы и желание украинских политиков «присвоить» себе Анну Ярославну? Просто еще один повод подтвердить свою якобы принадлежность к европейским народам и причастность к европейским династиям Валуа и Бурбон, одна из которых и сейчас правит в Испании.

Не первый раз, кстати. До княжны Анны украинцами объявляли и композитора Петра Чайковского, и художника Илью Репина, и русских писателей Федора Достоевского с Антоном Чеховым. Незалежная стала «родиной» Иисуса Христа, Будды и Чингисхана. Фантазия националистов просто неисчерпаема.

Украинские историки скоро набросают очередной «труд», в котором основательно переврут жизнеописание княжны Анны на майданный манер. Ведь умудрились же они объявить санскрит – современным украинским языком, обнаружить «древнеукраинский язык» и объявить «древнюю Украину» (которой и не было никогда) – родиной индоевропейских народов.

Княжна Анна тем интересна, что Киев желает присвоить себе династическое прошлое Европы, а, может, и выдвинуть потенциальные территориальные претензии. В этом украинское издание «Обозреватель» обвиняет Москву, но мы же знаем, что обвинение всегда на чем-то основывается. В данном случае, на мечтах Киева, приписываемых России.

Как заявил посол Украины в США Валерий Чалый:

«Когда Путин говорит от имени России о «нашем» князе Ярославе и его младшей дочери Анне — королеве Франции, то не только пытается посягнуть на наши украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе, но и достичь других целей».

Значит, это Путин стремится показать, что европейские династии зависели от России? Но он говорил об ином: о вековой российско-французской дружбе. Путин не говорил, что закат Европы приближается, что Европа слаба и неуверенна. Про переход же от династических браков к территориальным претензиям, от Норвегии и Дании до Венгрии, заговорили именно украинцы.

А сколько раз Порошенко европейцам внушал, что украинская армия защищает Европу от российского вторжения, буквально несет тяжкий крест? Стоит ли сомневаться, что лишний раз тыкнуть французам в глаза своей «украинской княжной Анной» в Киеве почтут за счастье? Осталось только убедить остальной мир, что Украина ей родня, которой давно пора распахнуть объятья, а не морочить голову безвизовым режимом.

Так что слова Путина просто взорвали дурдом изнутри, порвали на корню мечты хохлов, мечтающих спасти Европу от набегов москалей и приобрести для себя в пользование украинских монархов, императоров и прочую атрибутику. Все-таки Петлюра, Скоропадский и Порошенко не того формата.

И напоследок новая «фишка» от украинского посольства во Франции. В пику Путину и России - новый хештег #JesuisAnnadeKyiv. Мол, Крым мы профукали, но французскую Королеву Москве не отдадим!

Да, маразм процветает: Порошенко называет княжну Анну и Ярослава Мудрого древнеукраинцами, посол постит хештеги, Чалый раскрывает заговоры московитов. Россия и Европа наблюдают за этой суетой, иронично поднимая бровь. Глупость человеческая и, правда, границ не имеет.