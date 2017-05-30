Цвет Великой Победы был, есть и будет красный

Еще десяток лет назад власти смотрели на День Победы с немалым подозрением, ибо он вполне законно ассоциировался с коммунистами.

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) ВКП(б) была правящей. А Верховным Главнокомандующим советскими Вооруженными Силами, кстати, был Иосиф Виссарионович Сталин – Генеральный секретарь ЦК ВКП(б).

Сегодня картина разительно изменилась. На самом верху возникла мода на патриотизм (на низах она, правда, никогда и не пропадала). Не будем вдаваться в истинные причины внезапно вспыхнувшего патриотизма властей, еще недавно жаждавших быть принятыми в «цивилизованное» (западное) общество. Факт остается фактом: 72-я годовщина Победы празднуется с особым размахом.

Однако красный цвет Победы всегда вызывал кошмарные сны у наиболее рьяных представителей прозападной либеральной власти. Нужно было что-то делать с символикой Армии-победительницы. Знамена победоносной Армии были исключительно красными. Такого же цвета были и звезды на танках, самолетах, кораблях, на фуражках офицеров и пилотках солдат. Да и лампасы на генеральской и маршальской форме до сих пор красные. Но бог с ними, с лампасами! Нужно было срочно избавиться от алого знамени.

И вот какие-то премудрые пескари (возможно, не без помощи западных консультантов) придумали подменить красный цвет Победы оранжево-черным, введя в обиход георгиевскую ленту.

Разумеется, цвета Георгиевского креста, Ордена Славы и гвардейских частей достойны самого высокого уважения. Однако «Георгий» ушел в прошлое в 1917 году, а георгиевские цвета были взяты вновь на вооружение уже после начала войны. Вернее, та лента, которую ныне называют георгиевской, есть советская гвардейская, которая была определена наркомом Военно-Морского Флота СССР адмиралом Н.Г. Кузнецовым после принятия постановления Верховного Совета СССР о гвардейском знаке 21 мая 1942 года. Пехотинцы носили знак, а моряки – планку с муаровой лентой (гвардейской) и ленты на бескозырках.

На самом деле изначально георгиевская лента, введенная указом Екатерины II, имела не оранжевые, а желтые полосы. В этом смысле возрождение новой георгиевской ленточки является порождением Советской власти и лично товарища Сталиным, без которого принципиальные идеологические решения не принимались. Точно также по инициативе Сталина в войсках и на флоте были вновь введены погоны и традиционные офицерские звания.

Однако ныне нам усиленно навязывают идею о том, что истинный цвет Победы изначально был оранжево-черным. Между тем, в самые тяжелые годы войны советский солдат воевал под красным знаменем и только в середине войны, когда фронт уже безвозвратно покатился на Запад, новая георгиевская лента появилась на солдатском ордене Славы Красной Армии.

Так что в памяти народной навсегда цветом Победы был, есть и будет красный. И никакими ухищрениями политтехнологов этого исторического факта отменить невозможно!

В. Тетёкин





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Источник: ss69100.livejournal.com