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Взять судьбу в свои руки, или кто взбесил Меркель на саммите НАТО?

11:09. 29 мая 2017 Просмотров - 471 2 коммент. Опубликовал:

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Немецкие канцлеры в течение всей послевоенной эпохи отличались лояльностью к американской администрации. Причины назывались разные, в том числе упоминался и пресловутый «Акт о канцлере». Но ситуация изменилась после недавнего саммита НАТО в Мюнхене. Ангела Меркель вспомнила о самостоятельности и призвала к ней ЕС.

Все, сказка закончилась, и Штаты перестали быть для стран Евросоюза надежным партнером. Разочарованная Меркель заявила: «Времена, когда мы полностью могли положиться на других, прошли. Я поняла это в течение последних дней».

Прошедший саммит НАТО и саммит G7 убедили канцлера в том, что Германия должна остаться в хороших отношениях с Вашингтоном, но бороться за свою судьбу самой. Европе же не остается иного выхода, как следовать за Берлином, который является негласным лидером Союза. Для перехода к новой геополитической реальности Ангела Меркель желает задействовать нового президента Франции Эммануэля Макрона.

Общий язык они вроде бы уже нашли, если верить заявлению канцлера ФРГ. Расклад сил примерно ясен: на стороне США, предположительно, останутся, Канада и Великобритания плюс «прирученная» Япония. Меркель и Макрону придется взаимодействовать с Италией, отстаивая европейские интересы.

Саммит «Большой семерки» закончился практически ничем. Консенсуса по важнейшим международным вопросам лидеры этих стран достичь не сумели: защита климата, свободная торговля, миграция и помощь Африке остались в подвешенном состоянии. Но камнем преткновения все же стал Парижский договор о климате, по которому Дональд Трамп отказался брать ответственность. Америка решила остаться в стороне, развязав себе руки.

 

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Не стоит гадать, что будет дальше – отмена ограничений, связанных с будущим глобальным потеплением. Трамп намерен выполнить свои предвыборные обещания и тем самым выводит США из игры. Меркель просто вне себя от злости: сначала Лондон своим BREXIT всю малину испортил, теперь Америка сует палки в колеса соглашению по климату.

Ненадежные партнеры, с которыми пора распрощаться, сохранив на словах хорошие отношения. Масла в огонь подлили и высказывания Трампа о торговой практике Германии, которую он назвал очень и очень плохой. Мол, слишком много автомобилей немцы продают в Америке. Намек был понят правильно, и Меркель отреагировала адекватно. Стоит задуматься, сколько еще продержится тот «мировой порядок», о котором мечталось США?

Тут можно вспомнить и про экономические санкции против России, придерживаться которых станет несколько неудобно после негласного разрыва с США. Связка ЕС и НАТО, заодно, будет проверена на прочность, как и желание лидеров Европы о создании союзной армии взамен НАТО. В данном случае Трампу можно аплодировать: предоставить Берлину такой шанс дорогого стоит. Обама точно ядом плевался, наблюдая за саммитом.

Что и говорить, реакция общественности наводит на те же мысли. Так, Эдвард Сноуден уже назвал смелую речь Ангелы Меркель «определяющим эпоху моментом», президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс – «поворотным моментом», а редактор Financial Times – «важным моментом в трансатлантических отношениях».

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Как бы ни пытались дипломаты теперь урегулировать сложившуюся ситуацию, сгладив ряд негативных моментов, но акценты уже расставлены. Большой раздор между Европой и США стал данностью. Посмотрим, справится ли Европа с такой самостоятельностью и кто первым побежит в Вашингтон на ковер с повинной головой.

Метки: ангела меркель, дональд трамп, евросоюз, климат, нато, саммит, соглашение с ес
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  • 77 5
    Эльф 29 мая 2017 в 11:22 Ссылка Пометить
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    Ну вот и славно. Не мог этот союз волка и баранов длиться вечно.

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  • 1018 716
    Анатолий 29 мая 2017 в 13:31 Ссылка Пометить
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    А чё всполошились? Ну пошумят детки и успокоятся. Не успокоятся, заменят, не впервой, а то глядишь Германия штатам вону объявит.

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