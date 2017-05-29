Взять судьбу в свои руки, или кто взбесил Меркель на саммите НАТО?

Немецкие канцлеры в течение всей послевоенной эпохи отличались лояльностью к американской администрации. Причины назывались разные, в том числе упоминался и пресловутый «Акт о канцлере». Но ситуация изменилась после недавнего саммита НАТО в Мюнхене. Ангела Меркель вспомнила о самостоятельности и призвала к ней ЕС.

Все, сказка закончилась, и Штаты перестали быть для стран Евросоюза надежным партнером. Разочарованная Меркель заявила: «Времена, когда мы полностью могли положиться на других, прошли. Я поняла это в течение последних дней».

Прошедший саммит НАТО и саммит G7 убедили канцлера в том, что Германия должна остаться в хороших отношениях с Вашингтоном, но бороться за свою судьбу самой. Европе же не остается иного выхода, как следовать за Берлином, который является негласным лидером Союза. Для перехода к новой геополитической реальности Ангела Меркель желает задействовать нового президента Франции Эммануэля Макрона.

Общий язык они вроде бы уже нашли, если верить заявлению канцлера ФРГ. Расклад сил примерно ясен: на стороне США, предположительно, останутся, Канада и Великобритания плюс «прирученная» Япония. Меркель и Макрону придется взаимодействовать с Италией, отстаивая европейские интересы.

Саммит «Большой семерки» закончился практически ничем. Консенсуса по важнейшим международным вопросам лидеры этих стран достичь не сумели: защита климата, свободная торговля, миграция и помощь Африке остались в подвешенном состоянии. Но камнем преткновения все же стал Парижский договор о климате, по которому Дональд Трамп отказался брать ответственность. Америка решила остаться в стороне, развязав себе руки.

Не стоит гадать, что будет дальше – отмена ограничений, связанных с будущим глобальным потеплением. Трамп намерен выполнить свои предвыборные обещания и тем самым выводит США из игры. Меркель просто вне себя от злости: сначала Лондон своим BREXIT всю малину испортил, теперь Америка сует палки в колеса соглашению по климату.

Ненадежные партнеры, с которыми пора распрощаться, сохранив на словах хорошие отношения. Масла в огонь подлили и высказывания Трампа о торговой практике Германии, которую он назвал очень и очень плохой. Мол, слишком много автомобилей немцы продают в Америке. Намек был понят правильно, и Меркель отреагировала адекватно. Стоит задуматься, сколько еще продержится тот «мировой порядок», о котором мечталось США?

Тут можно вспомнить и про экономические санкции против России, придерживаться которых станет несколько неудобно после негласного разрыва с США. Связка ЕС и НАТО, заодно, будет проверена на прочность, как и желание лидеров Европы о создании союзной армии взамен НАТО. В данном случае Трампу можно аплодировать: предоставить Берлину такой шанс дорогого стоит. Обама точно ядом плевался, наблюдая за саммитом.

Что и говорить, реакция общественности наводит на те же мысли. Так, Эдвард Сноуден уже назвал смелую речь Ангелы Меркель «определяющим эпоху моментом», президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс – «поворотным моментом», а редактор Financial Times – «важным моментом в трансатлантических отношениях».

Как бы ни пытались дипломаты теперь урегулировать сложившуюся ситуацию, сгладив ряд негативных моментов, но акценты уже расставлены. Большой раздор между Европой и США стал данностью. Посмотрим, справится ли Европа с такой самостоятельностью и кто первым побежит в Вашингтон на ковер с повинной головой.