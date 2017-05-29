Сводки от ополчения Новороссии 29 мая 2017

Боевики «АТО» три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и сел Молодежное и Смелое.

Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.

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Газопровод горел до утра: репортаж из обстрелянного ВСУ Коминтерново (ВИДЕО)

Украинские каратели продолжают обстрелы населенных пунктов Республик Донбасса. Так, в ночь на 28 мая боевики Киева открыли огонь по селу Коминтерново, расположенному на юге ДНР. Свидетелями преступного обстрела оказались корреспонденты ФАН, которые сумели заснять ночные прилеты и увидеть последствия обстрела утром. Обстрелом ВСУ в селе был поврежден газопровод, который проходит прямо над одним из жилых домов. Из-за продолжающегося обстрела ремонтная бригада не могла оперативно прибыть на место аварии, и газовая труба полыхала до самого утра. Читайте также: Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией

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Военнослужащий ДНР: «В Донбассе растет ожесточение»

Военнослужащий подразделения «Пятнашка» ВС ДНР Сергей Кулик рассказал о том, что сейчас происходит на фронте. По его словам, ситуация в Донбассе осложняется, а украинская сторона применяет запрещенное вооружение.

Ополченец сообщил, что находится на фронте с 2015 года, за это время поучаствовав в боях под Дебальцево и Коминтерново. В настоящее время он воюет в авдеевской промзоне. «В армию я пришел из стремления к свободе. Я не захотел, чтобы кто-то решал за меня мою судьбу, поэтому решил взять все в свои руки. Я не стал мириться с тем, что нам пытался навязать киевский режим», — отметил он.

Боец вспомнил один интересный эпизод во время службы. «Мы стояли на позициях возле Дебальцево. В нашем подразделении многие заболели, поэтому нас было мало. Если бы противник это узнал, нам было бы очень тяжело. Однако мы создавали видимость большого коллектива: шумели, двигались и т.д. Это нам и помогло».

Не секрет, что многие очевидцы боев под Дебальцево отмечали, что со стороны ВСУ воевало большое количество иностранных наемников. Сергей Кулик подтвердил эту информацию. «В Дебальцево мы находили много вооружения и обмундирования натовского образца. В основном все американское. Поэтому, как мне кажется, иностранный контингент в этом районе действительно присутствовал».

По словам военнослужащего армии ДНР, сейчас наблюдается обострение ситуации в Донбассе. «Видно ожесточение. Ранее артиллерийские обстрелы были только вечером, так как украинская сторона ждала отбытия наблюдателей ОБСЕ. Однако теперь они не стесняются, применяя артиллерию и днем. Сейчас стало намного сложнее. Ребята не готовы к тому, что против нас применяют оружие, а мы не можем им ответить».

Сергей Кулик сообщил, что украинцы активно применяют запрещенное на линии соприкосновения вооружение. «Они используют гаубицы и даже «Грады». В общем, ситуация осложняется. Бои сейчас и в южном направлении, и в Дебальцево. Украина хоть и заявляет, что не является сторонником военного решения конфликта, но действия ВСУ показывают обратное. Они ищут информационный повод, чтобы кого-то обвинить».

Ополченец заключил, что в Донбассе все ждут мира, однако не стоит думать об окончании войны при нынешнем киевском режиме. Ситуация может измениться лишь в том случае, когда Порошенко и его подельники покинут занимаемые посты.

Николай Киреев

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru