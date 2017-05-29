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Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 мая 2017

08:17. 29 мая 2017 Просмотров - 468 Нет комментариев Опубликовал:

«Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождая 12 посёлков в Алеппо (ФОТО, КАРТА)

«Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождая 12 посёлков в Алеппо (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

Сирийская армия и ее союзники при поддержке ВКС России продолжают успешную военную кампанию в восточной части провинции Алеппо. В воскресенье армейцы атаковали оборону вблизи оплота ИГИЛ — Масканы.

После захвата железнодорожной станции Маскана к юго-западу от города в субботу «Тигры» переключили свое внимание на северный периметр этого важного города, начав наступление на поселок Рас-Аль-Айн.

После нескольких часов боев отряды САА прорвали оборону ИГИЛ* и взяли под контроль этот населенный пункт.

Также армейцы взяли под контроль местный сахарный завод и сельхозугодия, расположенные к северу от города Маскана.

В ходе боев сирийским военным удалось захватить танк у разбитого блокпоста ИГИЛ на территории сахарного завода, а также убить ряд террористов. 

Таким образом армейцы при активной поддержке ВКС РФ за сутки выбили боевиков из 12 посёлков на востоке Алеппо.

Сейчас передовые позиции правительственных войск находятся на расстоянии около 1,5 километра от окраин Масканы.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

«Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождая 12 посёлков в Алеппо (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
«Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождая 12 посёлков в Алеппо (ФОТО, КАРТА) | Русская весна
«Тигры» и ВКС РФ прорывают оборону ИГИЛ, освобождая 12 посёлков в Алеппо (ФОТО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Сирии под городом Табка обнаружили захоронение жертв расправ террористов

Бойцы вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) обнаружили массовое захоронение жертв расправ террористов в окрестностях сирийского города Табка, передает курдское агентство «Фират».

Захоронение находится в пустыне.

По некоторым данным, террористы свозили туда тела казненных сирийских военных и мирных жителей с тех пор, как радикалы захватили данный населенный пункт в августе 2014 года.

В 2016 году массовое захоронение жертв расправ террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» было обнаружено в окрестностях Пальмиры.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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