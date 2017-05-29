Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 мая 2017

Сирийская армия и ее союзники при поддержке ВКС России продолжают успешную военную кампанию в восточной части провинции Алеппо. В воскресенье армейцы атаковали оборону вблизи оплота ИГИЛ — Масканы.

После захвата железнодорожной станции Маскана к юго-западу от города в субботу «Тигры» переключили свое внимание на северный периметр этого важного города, начав наступление на поселок Рас-Аль-Айн.

После нескольких часов боев отряды САА прорвали оборону ИГИЛ* и взяли под контроль этот населенный пункт.

Также армейцы взяли под контроль местный сахарный завод и сельхозугодия, расположенные к северу от города Маскана.

В ходе боев сирийским военным удалось захватить танк у разбитого блокпоста ИГИЛ на территории сахарного завода, а также убить ряд террористов.

Таким образом армейцы при активной поддержке ВКС РФ за сутки выбили боевиков из 12 посёлков на востоке Алеппо.

Сейчас передовые позиции правительственных войск находятся на расстоянии около 1,5 километра от окраин Масканы.

Читайте также: Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.