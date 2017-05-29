Пять самых опасных диет для мужчин

Недавние исследования показали: мужчины стали все чаще садиться на диеты. Стремятся скинуть с себя лишнее. Килограммы, имею в виду. Уже почти 30 процентов представителей мужского пола так или иначе ограничивают себя в еде.

Но причины, в отличие от женщин, называют уважительные. Дамы в основном хотят обрести стройность талии. А сильный пол садится на диеты для здоровья. Некоторые даже и худеть не хотят, а мечтают как раз нарастить: мышцы и сексуальную привлекательность. И вот тут огромное количество народу радостно бросается им навстречу.

Интернет забит сайтами, посвященными мужскому здоровью. Разнообразные тренеры и локальные гуру дают советы, разрабатывают индивидуальные диеты. И часто доводят мужчин до полной потери того, чего они так страстно желали: здоровья и мужской силы.

Мы отобрали для вас самые распространенные диеты, опасные для мужчин. И хотим вместо Минздрава предупредить: Внимание! Очень часто разнообразные манипуляторы придумывают этим диетам свои названия или слегка их видоизменяют: например, вводят один день в неделю, когда все разрешено, или добавляют какие-то продукты из другого списка.

Не покупайтесь. Внимательно смотрите, на чем эти диеты базируются. И помните: все диеты с серьезным изменением режима питания (кроме одного: меньше жрать!) нуждаются в консультации с вашим терапевтом. У каждой из них есть серьезные противопоказания при определенных болезнях.

Самые опасные диеты:

1. Безуглеводная диета, она же диета Аткинса, она же Кремлевская, она же…

Именно ею Британская ассоциация диетологов открыла список самых вредных диет, объявив, что она противоречит правилам здорового питания.

Очень популярна именно у мужчин, потому что разрешает есть столь любимое ими мясо, и запрещает обычно нелюбимые овощи и сладкое. Даже алкоголь по этой диете в меру разрешен.

Такую диету (да еще и вместе с биодобавками, о которых — разговор особый) любят рекомендовать тренеры в фитнесах для увеличения мышечной массы.

Не слушайте тренеров. Они не врачи, и меньше всего думают о вашем здоровье.

Принцип: Из питания убираются или сильно ограничиваются продукты, содержащие углеводы: крупы, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия. Есть предлагается исключительно белковую пищу: мясо, птицу, рыбу, яйца, бобовые.

Чем привлекательна: Можно достаточно быстро похудеть, не испытывая жестоких мук голода.

Что в этом плохого: Для начала согласимся: тот, кто создавал человека, лучше знал, из чего должно состоять его питание. Был бы нужен один белок — мы вполне могли бы стать исключительно хищниками. Но наш всeядный организм устроен так, что все три составляющие: белки, жиры, углеводы — одинаково важны для здоровья. Исключение любого из них ведет к сбою всей системы. Вот что происходит при переизбытке белка:

-повышается холестерин в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А мужчины и так чаще женщин страдают от инсультов и инфарктов. Всем, у кого болезни сосудов и сердца уже есть в анамнезе, белковая диета смертельно опасна. В США эту диету так и называют -«прямиком к инфаркту». Есть и другие опасности:

— начинаются серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Для переваривания пищи организму необходима клетчатка, и без нее появляются запоры, гастриты. Из-за того, что углеводы не доходят в кишечник, полезные бактерии гибнут и развивается дисбактериоз. А это очень неприятная штука: самочувствие ухудшается, появляются слабость, тошнота, расстраивается стул. А потом возникает кетоацедоз — нарушение углеводного обмена. Его прямым признаком — внимание! — является запах ацетона изо рта. И если вы его у себя почувствовали, немедленно прекращайте издеваться над организмом, а лучше всего — сходите к врачу.

— развиваются болезни почек и печени, так как повышается уровень мочевины в крови, накапливаются соли. И если у вас есть проблемы в этой области — забудьте про белковую диету как страшный сон.

-отсутствие глюкозы заставляет мозг голодать, что ведет к снижению памяти, внимания, замедляет мыслительные процессы.

— заболевают суставы

Чем опасно для мужчин: Ученые из Университета Южной Каролины выяснили, что слишком частое употребление жареного красного мяса ухудшает подвижность сперматозоидов. Это снижает возможность зачать ребенка. Также мясная диета может вызвать проблемы с эрекцией и способствует развитию болезней предстательной железы.

И еще. Сегодня при промышленном выращивании животных им в пищу добавляют большое количество гормонов для быстрого набора веса. При усиленном питании мясом ваш гормональный фон может резко измениться. Вдруг начнут расти не мышцы, а грудь?

Словом, диетологи всего мира категорически не рекомендуют придерживаться белковой диеты во всех ее видах.

2. Вегетарианская диета

Как правило, ее рекомендуют мужчинам тренеры по йоге, а также уже сидящие на такой диете жены или подруги.

Мы не будем здесь говорить о случаях, когда вегетарианство является образом жизни по убеждению. Это право каждого. Но если вы решили сесть на такую диету исключительно ради здоровья и не по указанию врачей, серьезно задумайтесь. Доктора такие диеты на долгий срок мужчинам не рекомендуют.

Принцип: запрещены: мясо, рыба, в некоторых случаях — все продукты животного происхождения: яйца, молоко, творог, мед. Приверженцев такой строгой диеты называют веганами, все остальные — просто вегетарианцы. Разрешены овощи и фрукты.

Чем привлекательна: Во-первых, это красиво: сказать в компании «я не ем мясо убитых животных». Во-вторых — модно. Есть куча знаменитостей, с кем вы окажетесь в одной вегетарианской компании. В-третьих, на этой диете можно похудеть и даже на какое-то время почувствовать себя лучше.

Что в этом плохого: Мифы о долголетии вегетарианцев давно развенчаны учеными. Более того, выяснилось, что смертность у веганов значительно выше, чем у обычных граждан. Недавно в результате эксперимента австрийские ученые доказали, что вегетарианцы чаще, чем сторонники обычного питания, подвержены инфарктам, аллергиям, астмам, сахарному диабету, остеопорозу. А также у них значительно чаще встречаются психические и онкозаболевания. Этому есть причины.

В мясе, если есть его в разумных количествах, содержатся незаменимые полезные вещества: около 35 процентов белковых соединений. Из них и строится клетка. Кроме того, белковые элементы необходимы для обмена веществ, синтеза гормонов, кроветворения. Соя и бобовые не могут полностью заменить мясо, так как растительный протеин усваивается гораздо хуже и в нем нет некоторых витаминов, например, В12, необходимого для работы мозга. Его дефицит и приводит веганов к психическим отклонениям, а полное отсутствие животных жиров провоцирует застой желчи и болезни печени.

Чем опасно для мужчин: У вегетарианцев снижается выработка тестостерона от недостатке жиров, что уменьшает половую потенцию. Недостаток цинка у юношей мешает нормальному половому созреванию и снижает синтез половых гормонов, из-за чего половое желание возникает реже, а эрекция длится краткосрочно. С одной стороны — нет желаний, нет и проблем с их осуществлением. Но с другой стороны — оно вам надо?

Плохо влияет на потенцию и нехватка витаминов А, D, группы В, которые содержатся в мясных продуктах. Более того, ученые выяснили, что у вегетарианцев в сутки вырабатывается на 20 миллионов сперматозоидов меньше, чем у приверженцев обычного питания. Нет, можно, конечно, как-то обойтись и остающимися 70 миллионами, но они движутся гораздо медленнее, чем у контрольной группы испытуемых. Так что врачи предупреждают: если вы планируете завести ребенка, за 80 дней до этого спрыгните с вегетарианской диеты.

И еще. В сое, которая выступает заменителем мяса для вегетарианцев, содержатся фитоэстрогены, схожие с женскими экстрогенами. Так что, сами понимаете…

3. Монодиеты:

Их развелось огромное количество и все большее число людей поддается соблазну быстрого похудения на каком-то одном любимом продукте. Этот вид диет часто рекламируют голливудские звезды, рассказывая истории, как мгновенно скинули вес и прекрасно себя чувствуют. Не верьте. Во-первых, вы никогда не узнаете, что они едят на самом деле. И как выглядят. Ведь к их услугам грим и фотошоп.

Принцип: питание состоит из одного или группы похожих продуктов. Например, очень популярны шоколадная, банановая, рисовая, кефирная, творожная, гречневая, арбузная, капустная монодиеты.

Чем привлекательна: Дает быстрый эффект, килограммы стремительно уходят, и это дает ощущение быстрой победы над собой.

Что в этом плохого: После окончания диеты вес возвращается. Причем даже с большей скоростью, чем ушел. И с избытком.

Вообще-то в монодиетах нет ничего опасного, если сидеть на них от 1 до 3 дней. Организм как раз успевает отдохнуть и скинуть немного лишнего жира. Если же сидеть на них дольше, проблемы со здоровьем гарантированы. И вот почему:

-ни один продукт не содержит в себе в равной степени белки, жиры, углеводы, а мы уже поняли: они необходимы нам все. В результате, в зависимости от выбранного продукта, у человека начинаются все те проблемы, что бывают при их недостатке (см. предыдущие диеты):

-все монодиеты низкокалорийны, потому вес и теряется так быстро. Но обмен веществ замедляется, а организм переходит в режим экономии: он панически запасается полезными веществами. Подозревает, что вы решили уморить его с голоду. И когда вы вернетесь к обычному питанию, он вам не поверит, и по-прежнему будет копить. Ну вы же так поступаете после дефолтов? Именно поэтому с таких диет трудно окончательно соскочить, а придерживаться их долго вредно.

— каждая диета, кроме общего вреда, еще и опасна по-своему. Творожная, например, перегружает организм белком, арбузная заставляет работать почки в режиме загнанных лошадей, шоколадная и кофейная вообще могут довести вас до гипогликемического обморока и комы, яблочная — к анемии и нарушению кроветворения, морковная — к болезням печени вплоть до диетического гепатита, рисовая — к жестоким запорам, геморрою, кефирная категорически противопоказана людям с повышенной кислотностью.

Чем опасно для мужчин: Мужчинам для жизни нужно большее число калорий, чем женщинам. И резкое их снижение ведет к панике мужского организма: в результате они быстрее набирают вес после монодиеты. Более того, быстрое снижение веса при монодиетах идет не только за счет жира, но и за счет мышц. Есть шанс превратиться в стройного хлюпика. Ну и на потенцию лишение организма двух третей полезных веществ влияет, прямо скажем, не хорошо. Лучше и не проверять.

4. Безсолевая (или безсахарная) диета

Помните героиню актрисы Гурченко из фильма «Любовь и голуби»? Она боролась со «сладким ядом и «белым ядом» (солью), так упорно, что кавалер в ужасе от нее сбежал. И правильно сделал. Ничего хорошего его, лишенного сахара и соли, там не ожидало.

Принцип: полностью или частично исключаются соль или сахар.

Чем привлекательна: вес уменьшается, человек горд тем, что питается невкусно, но правильно.

Что в этом плохого: Многие века соль ценилась дороже золота. Не потому, что люди древности были такие дикие. Просто они знали: без соли человек быстро умирает.

В последние годы была развернута борьба с солью, но сейчас диетологи всего мира дали полный назад. Да, избыток соли и сахара нам вредят. Но совсем исключать их из рациона — подвергать себя серьезной опасности. Соль как химическое соединение состоит из натрия и хлора, которые нам жизненно необходимы.

Они — основной компонент плазмы крови и лимфы, доставляют в клетки питательные соединения, без них невозможна работа нейронов, регуляция кровяного давления, движение мышц, в том числе сердечных. Ученые обнаружили, что люди, в чьем рационе меньше трех граммов соли в день, чаще умирают от инфарктов, инсультов и прочих болезней, чем те, кто питается нормальной пищей. Резкое ограничение соли показано только гипертоникам, но и там речь не идет о полном исключении этого продукта.

Чем опасно для мужчин: Особенно эта и без того вредная диета угрожает мужчинам, интенсивно занимающимся спортом и пьющим при этом много воды. У них может наступить

гипонатриемия — состояние, угрожающее жизни. Тошнота, рвота, припадки, судороги, недержание мочи… Зачем вам это все?

Врачи считают, что здоровый человек может позволить себе не следить за содержанием соли в пище и солить все по вкусу.

Кстати, полностью отказываться от всего сладкого также вредно.

5. Диета по группе крови

Ее придумал американский врач Питера д’Адамо. И с тех пор в разных модификациях эта диета гуляет по странам и континентам. Сейчас пошел новый виток: зарубежные лаборатории предлагают вам сдать кровь, и не только по группе, а по анализу пищевых аллергенов определить, какие продукты полезны и вредны именно вам.

Принцип: тип питания зависит от того, кем были ваши далекие предки. Обладатели первой группы крови (охотники) — мясоеды, второй (земледельцы) — вегетарианцы, третьей (кочевники) - всеядны, четвертой (загадка) — потребляют разную экзотику — морепродукты, тофу.

Чем привлекательна: Из-за перехода на продуманное питание и ограничение жирного, жареного, копченого можно привести вес в норму. Ведь вы все время будете контролировать, что вы едите, а это работает само по себе. Кроме того, умный доктор запретил представителям всех групп крови есть слишком калорийные и вредные продукты.

Что в этом плохого: Медики категорически опровергают влияние группы крови на тип питания человека. Никакими научными исследованиями это доказано не было. Поэтому искусственно переводить людей на повышенное потребление мяса или клетчатки — значит, рисковать их здоровьем, необоснованно обеднять рацион.

Пищевых аллергенов, способных показать, что лично для вас полезнее: кролик или говядина, шампанское или пиво, тоже, увы, не существует. Это обман.

Даже проверенный. Один доброволец как-то сдал анализ крови в лаборатории с разницей в неделю. И ни один продукт не совпал!

Чем опасно для мужчин: Во-первых, это серьезная опасность для кошелька: фирмы, занимающиеся подбором индивидуальных диет по крови, как правило, берут дорого. Во-вторых, опасно для имиджа: наверняка в вашем кругу уже есть люди, которые знают, что эта диета — надувалово. А вы будете выглядеть, как… ну, человек, излишне доверчивый.

В-третьих: да просто обидно: всю жизнь не есть, например, любимую курицу, только потому, что у ловких дельцов именно она в списке продуктов выскочила на компьютере.

Итого: Сегодня медики все чаще говорят о том, что диеты нужны для людей, страдающих от тех или иных заболеваний. А тем, кто хочет похудеть, нужны не диеты, а правильный режим питания. Каким он должен быть, поговорим в следующий раз.