«Оппозиционеры» будут координаторами хоть черта в ступе

Минувшие выходные принесли две новости из стана КПРФ. Первая – Зюганов и далее будет занимать пост этой партии. Видимо – пожизненное руководство партией становится «атрибутом» парламентских оппозиционных партий, если принять во внимание ЛДПР, которую невозможно себе представить без Жириновского и «Справедливую Россию», которая вероятнее исчезнет всего вместе с создавшим её Мироновым.



Вторая новость — Зюганов заявил, что коммунисты намерены не допустить в России захват уличного протеста прозападными силами.

Ресурс Правда.ру попросил меня прокомментировать это.

Источник: https://www.pravda.ru/

«Николай СТАРИКОВ – о том, как России бороться с западной агентурой влияния

… «Правда.Ру» обратилась за комментарием к писателю, сопредседателю Партии Великое Отечество» Николаю Старикову.

— Согласно заявлению Зюганова коммунисты намерены не допустить захват уличного протеста в нашей стране прозападными силами. Они призывают противодействовать. Несмотря на то что у Путина большая поддержка населения (86 процентов), сказать, что наше общество однородно и монолитно, нельзя. Фашизация Украины началась с захвата улицы, с якобы мирного протеста на Майдане. Ситуация с реновацией, с Серебренниковым, да даже с попрошайкой на Арбате… Не считаете ли вы, что все это события одного порядка? Похоже, на Западе все ещё не расстались с мечтами раздробить Россию?

— На Западе никогда не расстанутся с мечтами ослабить, уничтожить, нанести вред одному из своих главных геополитических конкурентов — России. В последнее время у американцев очень хорошо получалось во многих государствах осуществлять так называемые цветные сценарии. Нет никаких причин, чтобы они не попытались этот сценарий разыграть и в России. Собственно говоря, они пытались его разыграть относительно недавно — в 2011–2012 годах. Очень хорошо, что КПРФ во главе с бессменным Геннадием Зюгановым по-другому посмотрела на этот вопрос.

Я хочу напомнить, что в 2011 году КПРФ заключила договор с ныне отбывающим срок Удальцовым, который был одним из элементов тех цветных технологий. Мне было бы очень приятно, если бы сегодня КПРФ занимала диаметрально противоположную позицию по отношению к тому, какую она занимала в 2011 году; ни в коем случае не солидаризировалась, не общалась, не участвовала в этих самых цветных технологиях.

— Можно ли ко всему этому относиться спокойно — как к «пикейным жилетам»? Или это уже небезобидные вещи?

— Я думаю, что ко всему можно относиться спокойно, но из всего нужно делать выводы. То, что так называемая оппозиция (я взял бы это слово в кавычки, потому что это не оппозиция, а агенты влияния) использует любой повод для раскачки ситуации, для нас с вами это новым не будет. К тому, что вы перечислили, я бы добавил еще: совсем недавно, в 2008 году, они все были немножко грузины, потом они стали дагестанскими дальнобойщиками, через некоторое время — координаторами чеченских геев. Они будут координаторами черта в ступе, лишь бы это позволяло им собирать какие-то митинги, находиться в поле зрения средств массовой информации.

Ко всему этому надо относиться спокойно, но в то же время нельзя давать им какие-то дополнительные поводы для нагнетания ситуации. Правительство Медведева эти поводы все время генерирует. Разговоры о повышении пенсионного возраста, постоянное увеличение тарифов, сокращение денежной массы, которая в нашей экономике вращается, — на самом деле все это является куда более питательным полем для раскачивания ситуации, чем какие-либо действия самих агентов влияния. Одним словом, действия правительства Медведева плюс реакция на это проамериканской агентуры влияния и есть почва для попыток раскачивания ситуации.

— Как же противодействовать?

— Противодействовать этому нужно многими способами. Первое — сильное государство во главе с популярным лидером никогда не сможет быть обрушено с помощью цветных технологий. Второе — цветные технологии всегда побеждают там, где власть проамериканская. Там, где власть готова защищаться, там, где она пользуется поддержкой населения, цветные технологии не работают — и работать никогда не будут. Обязательным условием смены власти в результате цветных революций является предательство части элиты. Так что здесь тоже есть прекрасное поле для профилактической работы.

Нужно заниматься экономикой, а не «забубенно», как это делают министры финансового блока, говорить о необходимости приватизации, о том, что частное лучше государственного и т. Д. и т.п.».

Источник: nstarikov.ru