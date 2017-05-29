Новости Украины и Новороссии 29 мая 2017
- 06:00 G7 провален, теперь Порошенко сожрёт «крокодил», — мнение.
- 05:00 Об украинском мультипликационном танке «Оплот» (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:30 Школа доброты: московские школьники помогли своим сверстникам в Донбассе (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:00 «Людей силой загоняют на работу»: почему столкнулись поезда в Хмельницкой области.
- Вчера 23:59 Этот день настал.
- Вчера 23:29 Протесты против Лободы в Одессе: Россия, забери свою Лабуду [18+].
- Вчера 21:27 Как хунта создает «новую» технику – поясняет экс-советник министра обороны Украины.
- Вчера 21:20 В Луганске в честь Дня пограничника выступил Кобзон.
G7 провален, теперь Порошенко сожрёт «крокодил», — мнение
Прошедший в Италии саммит G7 признан громким провалом, на фоне больших ожиданий от этой встречи. Эксперты уверены, что со временем будут пересмотрены даже те немногочисленные решения, по которым лидерам стран семёрки таки удалось прийти к согласию.
Больше всех, полагаю, огорчился Пётр Алексеевич Порошенко, пожаловавшийся в преддверии саммита его участникам на русского «крокодила».
Американское издание Politico, незадолго до G7, опубликовало статью украинского президента, где тот оправдывался перед своими иностранными друзьями за тоталитарные замашки. Он заявил, что запрет российских социальных сетей на Украине — это адекватная мера, ведь опасность, исходящая от тех же «Вконтакте» и «Одноклассников», по его мнению, должна быть хорошо знакома и Парижу с Берлином и Вашингтону тоже.
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«История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы будете кормить крокодила, тем больше ему будет нужно пищи. Только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить стабильность.
Это требует повышения устойчивости Украины путем поддержания жизненно важных реформ и укрепления обороноспособности армии», — пишет в своей статье Порошенко, очевидно, традиционно выпрашивая тем самым финансовую поддержку под всё тем же надуманным предлогом.
«Щупальца Кремля достигают горла ключевых центров Европы и ее заокеанских союзников», — пугает всех Порошенко.
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Повестка международных отношений представляется примерно следующим образом: все вокруг должны сплотиться против России и предпринять усилия для того, чтобы ослабить её, а то и вовсе развалить. Но как бы ни так!
Несмотря на то, что единого согласия по российскому вопросу в ходе саммита главам стран достичь не удалось, главным его итогом стал вывод о необходимости наладить диалог с Великой и Необъятной. За это высказался, в том числе и глава Франции Эммануэль Макрон, его, в частности, поддержал представитель Японии.
Но дело даже не в том, что участники саммита слишком разрозненны во взглядах. Это когда-то раньше G7 можно было смело назвать встречей глав самых развитых стран, фактически, лидеров установления международной повестки.
Сегодня отношения участников саммита, мягко говоря, выглядят натянутыми, а отсутствие представителей таких стран, как Россия, Китай и Индия и вовсе ставит жирную точку на эффективности таких собраний. Теперь это, скорее, кружок по политическим интересам, где никто не в состоянии преодолеть вызовов современности, от международного терроризма, до острого миграционного кризиса. И это понятно всем участникам бессмысленного G7.
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Так что Пётр Порошенко сильно поторопился, возомнив себя трюкачом, способным засунуть голову в пасть крокодила, которым он пугает весь мир. Пока он фантазирует об этом, главам других стран Россия скорее представляется в её традиционном образе медведя, большого и сильного, способного оказать существенное влияние на решение сложным международных проблем.
А попрошайка, глава страны, которую он подводит под тоталитарный режим под предлогом безопасности, при большом желании, даже навредить никому не сможет, разве что украинскому народу, чем он успешно занимается с 2014 года.
Игорь Игнатьев
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Об украинском мультипликационном танке «Оплот» (ФОТО, ВИДЕО)
Украинский оружейный концерт «Укроборонпром» представил видеопрезентацию самого современного украинского танка «Оплот».
При этом видео вызвало восхищение и восторженные оценки у соцсетей, пользователи которых удивляются, почему машина до сих пор не участвует в «АТО».
Хороший мультик. Что нам стоит танк построить, правда? Нарисуем!!!
Украинское танкостроение совершило, не побоюсь этого слова, эпохальный прорыв. От Родика, с его картонными танками до компьютерного мультика — это колоссальный рывок вперед… Где курить купить лицензию на кинопрокат ролика?
Если серьезней, то есть подозрение, что завод имени Малышева после 25 лет разрухи теперь способен только на такие вот достижения в области мультипликации, и не более того.
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А по поводу перспектив применения машины на Донбассе… Пускай распечатают картинки на принтере и закидают ими ополченцев.
…А ведь была отличная школа танкостроения… Проскакали.
Червонец А.
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Школа доброты: московские школьники помогли своим сверстникам в Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)
Школьники Москвы приняли участие в акции «Школа доброты», отправив гуманитарную помощь своим сверстникам в ДНР.
Акцию организовала Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», а по Республике гуманитарные грузы доставили военнослужащие ВС ДНР.
Открыли акцию ученики школы №1238, управляющий совет которой возглавляет заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. Школа взяла шефство над школой № 1 в Новоазовске и школой в с. Безымённое, которым она регулярно помогает.
К последнему звонку и Дню защиты детей канцелярские товары, игрушки и спортивные принадлежности в ДНР отправили учащиеся 19-ти школ Западного округа Москвы. Посылки получили в школах Донецка, Ясиноватой, Амвросиевке и Новоазовском районе Республики.
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«Людей силой загоняют на работу»: почему столкнулись поезда в Хмельницкой области
В серьезной железнодорожной аварии под Каменец-Подольским (Хмельницкая область Украины), произошедшей в субботу, 27 мая, лишь чудом обошлось без жертв, считают эксперты.
А то, что случилось, свидетельствует о том, что в «незалежной» в любой момент может произойти ЧП еще масштабнее.
За систему безопасности отвечают обычные люди, а не автоматика, железнодорожники жалуются, что их заставляют работать сверх нормы, а на отдых отводят катастрофически мало времени.
Летели чемоданы и матрасы
Авария произошла около шести часов утра. Столкнулись пассажирский поезд № 139 Киев — Каменец-Подольский и грузовой.
По сообщению «Укрзализныци», грузовой поезд проехал на красный свет, а навстречу ему из-за поворота выехал пассажирский состав. В результате с рельс сошли и перевернулись два пассажирских вагона и локомотив.
«Нам еще повезло, потому что до остановки оставалось полчаса, и проводник уже разбудил нас. Когда поезд начал тормозить, мы пили чай.
Раздался какой-то скрежет, чай опрокинулся на моего друга, вся еда полетела, а сверху упал матрас», — рассказывает корреспонденту одного из украинских СМИ школьник Артем, который как раз этим поездом ехал на экскурсию в Каменец-Подольский.
Другие вспоминают, что кто-то летел по коридору, ударяясь о двери и полки. «Все так кричали, что было страшно. Сверху свалился чемодан. Я вцепилась в стол, но было очень страшно», — говорит школьница Алена.
В результате пострадали десять человек, трое из них сейчас еще находятся в городской больнице Каменец-Подольского. На фото и видео с места аварии видно, что у пассажирских вагонов вырваны колеса, а часть путей согнулась.
Виноват диспетчер?
Это, пожалуй, первая серьезная авария с пассажирским поездом на Украине за последние десять лет. В 2006-м тоже случилось нечто подобное с поездом Днепропетровск — Киев, тогда причиной аварии (в ней, к счастью, тоже никто не погиб) стало повреждение путей.
В нынешней аварии, как говорят в «Укрзализныце», скорее всего, виноват диспетчер станции.
«Она не сообщила машинисту пассажирского поезда, что у нее на станции находится товарный состав, поэтому машинист пассажирского спокойно ехал по своему маршруту. Хорошо, что скорость была небольшая. Серьезно пострадали оба машиниста, сейчас идет расследование», — рассказал источник в «Укрзализныце».
Другой источник, близкий к ведомству, говорит, что «череда мелких аварий началась примерно год-полтора назад. Но все время везло, что ЧП происходили не с пассажирскими поездами.
И в данном случае тоже можно сказать, что повезло, поскольку голова пассажирского поезда успела проскочить, а маневровый не ударил в бок состава. В противном случае мы бы трупы собирали.
Но ведь всегда везти не может. На дороге не работает служба безопасности, поезда водят пенсионеры, поскольку молодые, но опытные, увольняются».
Заставляют работать сверх нормы
Замглавы Свободного профсоюза железнодорожников Украины Валерий Петровский уточняет, что один диспетчер не может быть виноват в такой аварии.
«Существует целая цепочка предупреждений, поезд не мог просто так заехать на станцию», — поясняет Петровский.
Он также подтверждает, что в ведомстве сложилась опасная ситуация. «Машинисты получают мизерные зарплаты. Многие опытные увольняются и даже уезжают работать за границу.
Не хватает запчастей, поэтому локомотивы и подвижной состав находятся в ужасном состоянии. Поставляются некачественные запчасти для ремонтов.
Существует и коррупция. Была история, когда СБУ отыскала в Хмельницкой области два вагона запчастей для локомотивов, которые были на отстое, а начальству докладывали, что запчастей нет», — говорит Петровский.
Машинист Сергей Москаленко, возглавляющий профильный профсоюз на станции «Кременчуг», добавляет, что коллеги едут работать в Польшу, откуда, собственно, родом начальник «Укрзализныци» Войцех Бальчун.
«Там зарплаты в несколько раз выше, чем у нас. Как результат, на Одесской железной дороге не хватает 30% локомотивных бригад.
Людей силой загоняют на работу. Машинист, проработав 12 часов, должен отдохнуть в два раза больше, но смены ставят через 12 часов. И работать заставляют даже по 13–15 часов, ничего не оплачивая.
Посмотрите, авария произошла в районе шести часов утра! Это самое тяжелое время — с четырех до семи, глаза у человека закрываются. А тут он еще и не отдохнул. Ему достаточно глаза на несколько секунд закрыть, чтобы проскочить красный свет», — рассказывает Москаленко.
В «Укрзализныце» вчера не смогли прокомментировать ситуацию, но экс-замглавы Мининфраструктуры, советник министра Александр Кава уверен, что проблема в финансировании.
«Причина в нехватке инвестиций. Правительство не дает добро на повышение тарифов на грузоперевозки. Таким образом металлурги и зерновики увеличивают свои прибыли, экономя на перевозках. А железная дорога недополучает 300 млрд грн в год. За эти деньги за четыре года можно было бы поменять, например, все пассажирские вагоны или закупить 200 новых электровозов», — сказал Кава.
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«Слишком велик человеческих фактор»
По словам директора украинского Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, еще одна проблема — это устаревшая система безопасности.
«У нас слишком велик человеческий фактор, поэтому количество таких форс-мажорных ситуаций будет увеличиваться.
В других странах уже давно все автоматизировано. И даже если машинист заснул и проехал на красный свет или диспетчер что-то не сообщила — все равно опасность аварии сводится к нулю.
Потому что срабатывает автоматика, например, „человеческим” голосом машиниста предупреждают: „Вы проехали на красный свет!” А у нас такого нет, все безнадежно устарело. А при износе поездов, локомотивов и возрастающей интенсивности движения это очень опасно», — говорит Сергей Вовк.
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Этот день настал
Настал долгожданный день. На сайте http://flot2017.com/ много лет велся отсчет дней до ухода Черноморского флота из Севастополя.
Когда-то, эта проблема была весьма актуальной, так как флот пытались выжить из Севастополя еще с 90х годов.
При Ющенко эти попытки приобрели системный характер – Киев запрещал обновлять корабельный и авиационный состав флота, пытался блокировать возвращение кораблей ЧФ в Севастополь во время войны с Грузией, пытался сломить сопротивление жителей, протестовавших против развертывания в Крыму инфраструктуры НАТО, устраивал различные провокации у штаба Черноморского Флота и так далее и тому подобное.
Примерно тогда же, и родилась идея отсчитывать дни до окончания срока аренды. После Харьковских соглашений с Януковичем, срок нахождения флота был продлен до 2042 года.
Данный сайт, как и работавшего на нем Тымчука это не остановило и они продолжали отсчитывать дни до ухода флота в 2017 году.
Ты помнишь как все начиналось…http://flot2017.com/item/opinions/6826
И думается, если бы не результаты референдума 2014 года, эту затею после гос.переворота вполне могли бы и провернуть. Ну а так, данный памятник глупости Тымчука продолжал последние годы радовать севастопольцев, служа живым напоминанием о идиотском украинском прошлом – с Мамчаками, Лосевыми и прочей кодлой, которая пыталась продвигать в городе бандеровщину.
Пропагандисты ухода флота из Севастополя. Мудослав Мамчак…
и доцент Лосев. Как же эту мразоту у нас тогда на Сев.Инфо гоняли, приятно вспомнить, особенно сегодня. Подробнее про персонажей вот здесь http://colonelcassad.livejournal.com/246
Украинская пропаганда, которая через ТРК "Бриз" долгие годы вещала, что Черноморскому флоту пора домой и Севастополь, это не "город русских моряков", а "наших морякив", в конечном итоге добилась своего. Севастополь вернулся домой, а Черноморский флот вернулся домой уже не на правах аренды, что учитывая историю города, всегда было полнейшим оксюмороном. Как и предупреждали еще в 2009.
- А вообще мы очень благодарны Ющенко, нам с ним очень повезло.
- Да вы только что рассказывали мне о его пакостях… – изумляюсь я.
- Смотрите, – разъясняет она. – Жили мы при Кучме, который проводил плавную политику украинизации, и всем на все было плевать. Так бы лет через 20 – 30 мы и сами не заметили, как стали бы называть себя украинцами, народом, по версии киевских властей, ничего общего не имеющим с русскими. А тут Ющенко со своим желанием истребить все русское в один день: флот, нас. И мы проснулись: ё-мое, а ведь мы русские, и если флот уйдет, раздавят и нас. Это и вызвало такое массовое сопротивление.
- Ничего: у вас скоро выборы, – успокаиваю я. – Должно же Украине когда-нибудь повезти с правителями!
- Да они все такие! – не успокаивается Лена. – Каждый ощущает себя князьком и сделает все, чтобы Россия сюда не пришла.
В телеящике тем временем появляется первое лицо государства. Оно осматривает всех присутствующих в кафешке, после чего с гордостью сообщает, что штат Военно-морских сил Украины уже превышает численный состав Черноморского флота РФ: 15 тысяч против 14 тысяч. А потом с умным видом клянется, что Украина выполнит свои обязательства перед НАТО. А оно, похоже, одно – ускорить переговоры с Москвой по выводу русского флота. Мол, у Украины есть свой «боеспособный флот, не хуже российского». Последняя фраза вызывает хохот в зале. Про «боеспособность» украинского флота здесь слагают анекдоты: семью старинными кораблями ВМСУ командуют аж 13 адмиралов, а что касается «не хуже», так одна «Москва» (флагман ЧФ, ракетный крейсер) по огневой мощи в разы превосходит всю эту флотилию.
- Все, мужики, решено! – поднимает тост компания за соседним столиком. – На выборах голосуем за Ющенко!
- С ума посходили? – осторожно спрашиваю я Лену.
- Да нет, – загадочно улыбается она. – Все же просто: с Ющенко Украина скорее развалится на три части: Запад, Восток и Крым. И эта вакханалия наконец закончится. И тогда флот, как и хотят в Киеве, уйдет из Украины. Но вместе с Крымом! Ну, за русский Севастополь!..
http://kp.ua/politics/194281-rossyiskyi-f
Весьма занятно это читать спустя 8 лет, когда Крым и Севастополь действительно покинули Украину вместе с Черноморским флотом.
Дошедший до нуля отсчет как бы отражает конечный результат Украины в деле украинизации Крыма и Севастополя.
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Протесты против Лободы в Одессе: Россия, забери свою Лабуду [18+]
Нацисты требуют запретить проведение ее концерта и лишить певицу гражданства Украины.
Изначально акция проходила мирно. Порядок охраняет большое количество полиции.
Полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вспыхнула потасовка. В ходе нее кто-то применил слезоточивый газ. Отказавшихся «досматриваться» задержали, впрочем ненадолго. Задержанных уже отпустили.
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Как хунта создает «новую» технику – поясняет экс-советник министра обороны Украины
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского
Экс-советник министра обороны Украины, активист «Русской весны», ополченец Алексей Селиванов
«Когда недобросовестный продавец хочет продать свой автомобиль старый поддержанный он естественно маскирует, лакирует и всячески скрывает его недостатки: потертости, ржавчину. Подобный процесс мы можем видеть на примере украинского экспортного вооружения», — рассказал Селиванов.
«Украине досталось от Советского союза огромное количество вооружения достаточно современного на тот период. И каждый президент, и его окружение обогащалось на этом экспорте, т.к. решение в этой сфере принимает СНБО и президент. В итоге разворовывание и развала Украины за 25 лет сильно отразились на вооружении Украины. Всем известны скандалы, связанные с военной техникой. Но разворовывать вечно невозможно. Сейчас Украина производит танки Оплот, эти БТР совсем не такие как за себя выдают.
Научные школы разрушены связи прерваны, военно-промышленный комплекс строился как единое целое. По сути Украина сейчас доедает последние остатки Советской техники.
А фронте Донбасса мы видим в основном Советскую технику, новых видов техники нет. На самом деле разрекламированные образцы не так хорошо», — отметил экс-советник министра обороны Украины.
«Восстановить военно-промышленный комплекс Украины можно, только нужно отказаться от политики национализма, прогибания перед западными хозяевами и восстановить единый военно-промышленный комплекс славянских стран России-Белоруссии-Украины», — добавил он.
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В Луганске в честь Дня пограничника выступил Кобзон
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