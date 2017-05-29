Новости Украины и Новороссии 29 мая 2017

В серьезной железнодорожной аварии под Каменец-Подольским (Хмельницкая область Украины), произошедшей в субботу, 27 мая, лишь чудом обошлось без жертв, считают эксперты.

А то, что случилось, свидетельствует о том, что в «незалежной» в любой момент может произойти ЧП еще масштабнее.

За систему безопасности отвечают обычные люди, а не автоматика, железнодорожники жалуются, что их заставляют работать сверх нормы, а на отдых отводят катастрофически мало времени.

Летели чемоданы и матрасы

Авария произошла около шести часов утра. Столкнулись пассажирский поезд № 139 Киев — Каменец-Подольский и грузовой.

По сообщению «Укрзализныци», грузовой поезд проехал на красный свет, а навстречу ему из-за поворота выехал пассажирский состав. В результате с рельс сошли и перевернулись два пассажирских вагона и локомотив.

«Нам еще повезло, потому что до остановки оставалось полчаса, и проводник уже разбудил нас. Когда поезд начал тормозить, мы пили чай.

Раздался какой-то скрежет, чай опрокинулся на моего друга, вся еда полетела, а сверху упал матрас», — рассказывает корреспонденту одного из украинских СМИ школьник Артем, который как раз этим поездом ехал на экскурсию в Каменец-Подольский.

Другие вспоминают, что кто-то летел по коридору, ударяясь о двери и полки. «Все так кричали, что было страшно. Сверху свалился чемодан. Я вцепилась в стол, но было очень страшно», — говорит школьница Алена.

В результате пострадали десять человек, трое из них сейчас еще находятся в городской больнице Каменец-Подольского. На фото и видео с места аварии видно, что у пассажирских вагонов вырваны колеса, а часть путей согнулась.

Виноват диспетчер?

Это, пожалуй, первая серьезная авария с пассажирским поездом на Украине за последние десять лет. В 2006-м тоже случилось нечто подобное с поездом Днепропетровск — Киев, тогда причиной аварии (в ней, к счастью, тоже никто не погиб) стало повреждение путей.

В нынешней аварии, как говорят в «Укрзализныце», скорее всего, виноват диспетчер станции.

«Она не сообщила машинисту пассажирского поезда, что у нее на станции находится товарный состав, поэтому машинист пассажирского спокойно ехал по своему маршруту. Хорошо, что скорость была небольшая. Серьезно пострадали оба машиниста, сейчас идет расследование», — рассказал источник в «Укрзализныце».

Другой источник, близкий к ведомству, говорит, что «череда мелких аварий началась примерно год-полтора назад. Но все время везло, что ЧП происходили не с пассажирскими поездами.

И в данном случае тоже можно сказать, что повезло, поскольку голова пассажирского поезда успела проскочить, а маневровый не ударил в бок состава. В противном случае мы бы трупы собирали.

Но ведь всегда везти не может. На дороге не работает служба безопасности, поезда водят пенсионеры, поскольку молодые, но опытные, увольняются».

Заставляют работать сверх нормы

Замглавы Свободного профсоюза железнодорожников Украины Валерий Петровский уточняет, что один диспетчер не может быть виноват в такой аварии.

«Существует целая цепочка предупреждений, поезд не мог просто так заехать на станцию», — поясняет Петровский.

Он также подтверждает, что в ведомстве сложилась опасная ситуация. «Машинисты получают мизерные зарплаты. Многие опытные увольняются и даже уезжают работать за границу.

Не хватает запчастей, поэтому локомотивы и подвижной состав находятся в ужасном состоянии. Поставляются некачественные запчасти для ремонтов.

Существует и коррупция. Была история, когда СБУ отыскала в Хмельницкой области два вагона запчастей для локомотивов, которые были на отстое, а начальству докладывали, что запчастей нет», — говорит Петровский.

Машинист Сергей Москаленко, возглавляющий профильный профсоюз на станции «Кременчуг», добавляет, что коллеги едут работать в Польшу, откуда, собственно, родом начальник «Укрзализныци» Войцех Бальчун.

«Там зарплаты в несколько раз выше, чем у нас. Как результат, на Одесской железной дороге не хватает 30% локомотивных бригад.

Людей силой загоняют на работу. Машинист, проработав 12 часов, должен отдохнуть в два раза больше, но смены ставят через 12 часов. И работать заставляют даже по 13–15 часов, ничего не оплачивая.

Посмотрите, авария произошла в районе шести часов утра! Это самое тяжелое время — с четырех до семи, глаза у человека закрываются. А тут он еще и не отдохнул. Ему достаточно глаза на несколько секунд закрыть, чтобы проскочить красный свет», — рассказывает Москаленко.

В «Укрзализныце» вчера не смогли прокомментировать ситуацию, но экс-замглавы Мининфраструктуры, советник министра Александр Кава уверен, что проблема в финансировании.

«Причина в нехватке инвестиций. Правительство не дает добро на повышение тарифов на грузоперевозки. Таким образом металлурги и зерновики увеличивают свои прибыли, экономя на перевозках. А железная дорога недополучает 300 млрд грн в год. За эти деньги за четыре года можно было бы поменять, например, все пассажирские вагоны или закупить 200 новых электровозов», — сказал Кава.

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«Слишком велик человеческих фактор»

По словам директора украинского Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, еще одна проблема — это устаревшая система безопасности.

«У нас слишком велик человеческий фактор, поэтому количество таких форс-мажорных ситуаций будет увеличиваться.

В других странах уже давно все автоматизировано. И даже если машинист заснул и проехал на красный свет или диспетчер что-то не сообщила — все равно опасность аварии сводится к нулю.

Потому что срабатывает автоматика, например, „человеческим” голосом машиниста предупреждают: „Вы проехали на красный свет!” А у нас такого нет, все безнадежно устарело. А при износе поездов, локомотивов и возрастающей интенсивности движения это очень опасно», — говорит Сергей Вовк.

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