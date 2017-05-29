Норвегия – первая в мире страна, отказавшаяся от вырубки леса

Норвегия официально объявила о реализации политики «нулевой вырубки лесов». Для того, чтобы сохранить деревья, страна отказалась пользоваться пальмовым маслом и другой продукцией, для изготовления которой необходимо уничтожать лесные массивы.

На протяжении многих лет Норвегия ведет последовательную политику по защите леса. В 2015 году она направила $1 млрд в Бразилию, на территории которой растет около 60% дождевых лесов Амазонки.

Инвестиция помогли сохранить более 85 000 кв.километров тропических лесов. А в общей сложности за последнее десятилетие благодаря поддержке Норвегии и ряда других государств в бразильской Амазонии объем вырубки деревьев снизился более чем на 75%. С 2011 по 2015 годы Норвегия с теми же целями выделила другой южноамериканской стране, Гайане, $250 млн.

Два года назад Норвегия договорилась с Великобританией и Германией объединить усилия, нацеленные на уменьшение объемов вырубки лесов по всему миру, а теперь страна официально объявила о «нулевой терпимости» к этой сфере экономики. В частности, здесь больше не будет закупаться продукция «лесного происхождения». Как поясняют экологи, бумага уже давно может производиться путем переработки отходов, для получения топлива и строительных материалов существует множество других источников, а необходимость пальмового масла весьма сомнительна. Кроме того, государственный пенсионный фонд изъял из своего портфеля акции целлюлозо-бумажных, угольных и других компаний, наносящих вред лесным массивам.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), за год наша планета лишается от 120 000 до 150 000 квадратных километров леса. WWF приводит наглядное сравнение: это сопоставимо с исчезновением 48 футбольных полей каждую минуту. 15% всех выбросов парниковых газов являются результатом обезлесения. Вырубка лесов также увеличивает эрозию почвы, нарушает круговорот воды и влияет на жизнедеятельность миллионов людей.