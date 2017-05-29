На чьей стороне ты? ПРОСТО сделай выбор…

Мы все присягу даём либо Богу, либо сатане

Как люди обрастают грехом из-за непротивления власти оккультной группировки, установившей так называемый "новый мировой порядок" в мире, и как очиститься от этого.

Мы все присягу даём либо Богу, либо сатане, либо тем авторитетам в человеческом сообществе, кто присягнул сатане, либо тем авторитетам в облике человеческом, кто присягнул Богу.

И этой присяге мы храним верность до тех пор, пока какие-то события не заставляют нас пересмотреть правильность нашего выбора.

Тот, кто осознанно присягнул Богу и строит с ним личные отношения, движим исключительно своей совестью, боится грешить, дабы не "запачкать" свою чистую душу, испытывает чувства вины, стыда за свои проступки, постоянно анализирует своё поведение, признаёт и исправляет свои ошибки, понимает чёткую разницу между грехом и правильным выбором. Т.е. живёт по законам Божьим.

Присяга Богу может называться разными именами.

Кто-то называет его Аллахом, кто-то Богом, кто-то ещё как-то иначе.

Важно не название и даже не церковь, которой человек отдаёт предпочтение, а сама глубина его веры и умение отличить плохое от хорошего, правильное от неправильного, грешное от безгрешного.

Важно также понимание того, что Бог это творец всего живого и прекрасного в нашем мире, и что человек это одно из его творений, существо со своими слабостями, подверженное соблазнам и искушениям, с которыми надо уметь бороться, чтобы стать духовно богаче и сильнее и приблизиться к образу и подобию Бога в своих помыслах и творчестве.

Тот, кто присягнул сатане, осознанно совершает страшные преступления, сознательно грешит, исповедуя религию власти и не испытывает сожаления. Большая часть людей не работает над духовным самосовершенствованием и просто даёт присягу либо тем, кто присягнул сатане, либо тем, кто присягнул Богу.

Погрязший во грехе не способен обнаружить наличие сатанинской власти в мире и слаб перед ней. Такой человек встал на путь деградации.

Очень многие в нынешнее время действуют именно в согласии с антихристианскими оккультными порядками и обрастают грехом всё больше, не оказывая никакого сопротивления. Т.е. по сути они просто присягают тем, кто присягнул сатане.

Это проявляется в употреблении алкогольной и табачной продукции.



Это проявляется в личном эгоизме и лишении своих детей должного внимания, воспитания или ласки.



Это проявляется в попытке угнаться за нормами бизнес-сообщества и стремлении заработать деньги ради самих денег, переступая через нормы морали и нравственности.



Это проявляется в слепом безвольном бездумном исполнении преступных приказов.



Это проявляется в маниакальном увлечении плотскими утехами и разврате. У преданности тем, кто присягнул сатане, много обликов и проявлений.

Основной акцент присягнувшие сатане преступники делают именно на подталкивании других к грешному образу жизни.

Мы видим откровенный разврат и развращение малолетних в СМИ.



Если в советское время персональное совращение малолетних наказывалось по закону, то теперь происходит массовое совращение малолетних прямо через федеральные каналы телевидения.



А это всё равно преступления, даже если они совершаются массово и даже если они до сих пор остались безнаказанны.



Также открыто пропагандируется ложный эталон успешности на основе уровня предпринимательского дохода.



Успех измеряется не наличием совести, не правильным выбором и отказом от соблазнов, а именно количеством финансовой прибыли.

Таким образом обычный человек подвержен пропаганде развратного образа жизни и религии денег.

Конечно, никто не говорит, что нет личной ответственности каждого перед Богом за свой выбор.

Бесспорно, мы все отвечаем перед Богом за каждую минуту прожитой нами жизни и за качество каждой минуты.

Мы отвечаем за свои мысли.

Мы отвечаем за свои решения.

От отчётности перед Богом нам не убежать и не скрыться. Он везде и всюду и оценивает наше поведение с точки зрения нравственности.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что помимо нашей личной слабости и врождённой склонности к грехам и искушениям, мы являемся заложниками условий, установленных над нами теми, кто открыто и сознательно поклоняется сатане.

Самые крупные преступления совершаются финансовыми капиталистами, делающими бизнес на фальшивомонетчестве.

Это так называемые "хозяева денег", производители доллара, обеспеченного менее чем на 5%.

Прибыль от такого монопольного "бизнеса" составляет порядка 170 000%.

Фальшивые деньги даются в кредит. Т.е. Вы уже должны такому мошеннику дополнительное вознаграждение ещё до того, как согласились принять от него фальшивку!

Такие доходы многим из нас даже не снились. И такое искушение стирает все границы морали и нравственности в глазах этих мошенников.

Это просто воровство в особо крупных размерах, которое остаётся по сей день безнаказанным.

По какой-то причине большинству людей проще закрыть глаза на это преступление глобального характера, чем оказать посильное противодействие и выступить против таких порядков в мире.

Этих "бизнесменов" можно считать главарями секты, исповедующей религию власти и установившей свои сектантские порядки в мире. Когда Вы берёте кредит в банке, то Вы позволяете этим преступникам грабить Вас напрямую, минуя всевозможные ужимки и прочий товарооборот.

Следующая прослойка в этой оккультной группировке это торговые капиталисты, занимающиеся поставкой и продажей товаров.

Всеми транснациональными корпорациями заведует одна группа хозяев.

Почти все медикаменты, продовольственные товары, психотропные средства типа табачной и алкогольной продукции, т.е. 99% того, что Вы употребляете внутрь, поставляются нам через сеть транснациональных корпораций.

Все супермаркеты это также сеть подконтрольная этим торговым капиталистам.

Почти вся печатная продукция, а также информационная продукция телевидения и Интернета, которую Вы потребляете как бесплатную, даже не осознавая этого порой, это тоже предлагаемая Вам продукция торговых капиталистов, заинтересованных в Вашей зависимости от них.

Почти вся одежда и товары для дома предлагаются Вам именно торговыми капиталистами.

Развлечения, весь развлекательный бизнес это удовлетворение именно аппетита торговых капиталистов.

Абсолютно вся бытовая техника и автомобили, а также вся электроника поступает к Вам с целью торговых капиталистов заработать на Вас побольше.

Чем чаще Вы меняете одни вещи на другие и чем больше пропускаете через себя вредной для организма продукции, тем богаче Вы делаете довольного дядю, фамилию которого Вы никогда не слышали.

Оружием, природными ресурсами, людьми и человеческими органами торгуют тоже они, но для Вас этот рынок естественно закрыт.

Вам положено знать только то, что Вы видите вокруг себя и прыгать от свинячего восторга от того, сколько всего Вы можете купить на свои гроши, называя это счастьем и нормой жизни.

На следующей ступеньке за этими воротилами крупного капитала стоят производственные капиталисты.

Они контролируют производство всего этого многообразия товаров, которые Вы потребляете, погружаясь в мир греха, исповедуя религию денег и заменяя Христианскую любовь на "хлеб и зрелища".

Они занимаются научными исследованиями как новых технологий, так и слабостей человеческой психики.

Они заботятся о том, чтобы потребляемые Вами товары наносили Вам вред, но не слишком явный для Вас, если Вы потребляете их внутрь (т.е. чтоб Вы умирали медленно, а не быстро от этих ядов).

Товары, которые Вы используете без употребления внутрь, должны ломаться, чтобы Вы всё время покупали новые, но не слишком часто, чтобы Вы ничего не заподозрили.

Другими словами, торговые капиталисты заботятся о том, чтобы увеличивать уровень Вашего потребления и заставлять Вас быть озабоченными только вопросами "как заработать?" и "где купить?"

Они тоже работают над тем, чтобы вгонять Вас в порочный круг и подталкивать к грешной жизни.

Помимо этого работает ещё и прослойка идеологов, разрабатывающих способы влияния на Ваше подсознание с помощью звуков, запахов, видов, тактильных ощущений, частот вибраций и смысловой нагрузки текстовой информации в окружающей Вас суррогатной среде обитания.

Это и разработчики рекламы, и авторы законов, и создатели уставов и правил компаний, и "специалисты" в области образования и просвещения, "раскрывающие нам глаза" на чушь, мерзость и глупость, посвящающие годы труда на отупление масс с младенческого возраста и работающие на ранее описанных капиталистов-сектантов.

В эту же категорию попадают и учёные точных наук, помогающие в исследованиях свойств материй, чтобы создавать ненужный Вам поток ненужных Вам товаров, и в создании гигантских оккультных механизмов по вызову дьявола типа ЦЕРНа, а также биологи, разрабатывающие и создающие болезни типа рака, СПИДа и современных форм паразитов и гриппа для ни о чём не подозревающих нас с Вами.

Многие ошибочно полагают, что на мелком вредительстве через высасывание долгов по кредитам, развращение и одурачивание молодёжи, создание вирусов болезней и торговле некачественной, непригодной к употреблению продукции преступления этой секты властолюбивых капиталистов заканчиваются.

На самом деле это только цветочки.

Помимо того, что эти капиталисты хитро обманывают Вас, ловко грабят и убивают исподтишка, они ещё и терроризм спонсируют, государственные перевороты организуют и мировые войны разжигают!

Обе мировые войны это на их совести, на совести их прямых предков - родоначальников сегодняшних порядков, начавших эти грязные дела ещё до времён Наполеона.

Вместо Российской Империи и Сталинской экономической системы честных денег мы сегодня имеем 19 внешнеуправляемых колоний с принципом разделения власти в угоду именно этим сектантам.

В мире, где ограбление и убийство людей составляет основу бизнеса, где нет массового сопротивления таким преступным порядкам, где враг называется партнёром, герой агрессором, ложь правдой, правда ложью, а совестливый человек сумасшедшим, очень многие присягают на верность этим откровенным сатанистам, даже не помышляя высунуть голову за рамки установленной ими системы правил жизни.

Себя я отношу к хранящим присягу Богу.

К присягнувшим и верным Богу я отношу и Ольгу Четверикову, и Валентина Катасонова, и Владимира Путина, и Виктора Ефимова, и Игоря Стрелкова, и Константина Сивкова, и Сажи Умалатову, и Виктора Черепкова, и многих многих других, кто открыто выступает против "нового мирового порядка", смело смотрит правде в глаза, отказывается мириться с системными преступлениями против человечества, понимает устройство оккультной секты капиталистов, осознаёт масштаб и суть их преступлений, и главное отказывается признавать нынешнее унизительное положение России нормой.

Многие герои, выступившие против этих преступлений после разрушения СССР, уже убиты.

Это и генерал Константин Петров, и журналист Дмитрий Терехов, и дипломат Виталий Чуркин, и многие другие, защищавшие народ России от информационного вредоносного воздействия главных бандитов нашего мира.

Многие, кто чтит память этих погибших героев России, и кто признателен пока ещё живым героям России, хранящим верность Богу и оказывающим сопротивление сектантским преступным мировым порядкам, это отказавшиеся присягать на верность сатанистам.

Таким образом наше общество сегодня поделено на слабых и сильных - на тех, кто деградирует под давлением сатанистов, и тех, кто духовно обогащается и крепнет духом под лидерством воинов Христовых.

Есть всего две теории, на которых люди строят свои убеждения.

Одни верят в правильность аксиомы о невозможности справедливости в мире, а другие верят в правильность аксиомы о возможности справедливости.

Мы разрознены и тяготеем к двум полюсам двуполярного мира, воссоздать который удалось Владимиру Путину с его политикой мягкого медленного сопротивления бандитским порядкам.

Он верит, что справедливость возможна. Сталин верил. И верю я.

Если Вы ещё не присягнули на верность Богу или хотя бы тому, кто является носителем Христианской миссии, то Вы автоматически присягнули тем, кто без стеснения Вас обманывает, грабит и убивает, и Вы неосознанно стали соучастником преступления против самого себя.

Христианская любовь в моём сердце воодушевляет меня писать такие статьи и мотивирует меня обратиться к Вам с просьбой перестать быть сообщником сатанистов в причинении себе вреда и стать сообщником воинов Христовых в борьбе с антихристовыми порядками нашего мира.

Не будьте слабым человеком.

Будьте сильным. Сильным духом. Сильным от Бога.

Сильным в своей вере, что мы объединимся и обязательно одолеем эту чуму 21 столетия и изменим порядки в мире с человеконенавистнических на человеколюбивые.

Просто верьте. Верьте себе. Верьте Богу. Верьте Путину. Верьте всем героям России и будьте героем наравне с ними.

Если наши деды выдержали натиск фашистов Гитлера, то мы одолеем хозяев нового мирового порядка, марионеткой которых Гитлер служил.

Сидеть им на скамье подсудимых, подлецам и гореть им в аду при жизни!

А мы с Вами, заваленные обломками новых преступных порядков, выберемся из этой ситуации и на этот раз водрузим флаг победы над США, Швейцарией и остальной Европой.

(с) Виктория Мариупольская

28 мая 2017 г.

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