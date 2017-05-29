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Купольный дом в Подмосковье – дешевле, чем 1-комнатная квартира в столице

10:54. 29 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Когда речь заходит об архитектурных новинках, то, как правило, упоминаются заграничные постройки, потрясающие воображение своим креативом и необычностью. Однако теперь и в Подмосковье можно увидеть нестандартное жилище, которое выгодно выделяется из общей массы.

Этот дом выполнен в виде полусферы, экологичен и стоит гораздо меньше, чем 1-комнатная квартира в Москве.

Российская компания Skydome занимается строительством и популяризацией жилых полусфер, выполненных из натуральных материалов. В Московской области уже реализовано возведение нескольких таких домов округлой структуры. Самым и важными плюсами подобного жилища разработчики называют экологичность и относительно недорогую стоимость в сравнении с ценой однокомнатной квартиры в столице.

Площади предлагаемых 2-этажных купольных домом варьируются от 34 до 300 квадратных метров. Но размер не влияет на высокое качество жилья. Наружная черепица из лиственницы может выдержать до 700 кг снега на 1 кв. метр площади.
 

Skydome. Интерьер.

Дом площадью 170 кв. метров.

Дом площадью 170 кв. метров.


В доме, благодаря изогнутым стенкам без несущих стен, высокая энергоэффективность и низкая степень теплоотдачи. Пол с подогревом является единственным средством отопления дома, однако его вполне достаточно и при холодных зимах. Стены пропитаны пчелиным воском с прополисом.

Источник: www.kramola.info

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