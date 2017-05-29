Кудрин – затейник, но подходит ли России его жесткая стратегия?

Экс-министр финансов Алексей Кудрин любит рассуждать на тему реформирования отечественной экономики, необходимости повышения пенсионного возраста и будущего роста благосостояния среди россиян. Каждый раз читаешь про его инициативы и диву даешься, почему мы до сих пор при жизни в этом раю не обитаем?

Ну ладно, оставим прошлое, вернемся к настоящему. Стратегия Кудрина по выходу из кризиса, если кратко ее сформулировать, сводится к одному: к жесткой экономии. Повышение пенсионного возраста увеличит пенсии почти на треть за счет увеличения трудоспособного возраста населения. С одной стороны, забота о людях, с другой… демографическую проблему всё равно ведь придется решать, чтобы смягчить давление на рынок труда.

Об этой стратегии говорилось и раньше, но предложение Кудрина прозвучало вновь, после того, как МВФ порекомендовал Москве скорректировать пенсионную политику. Эксперты опять же по-разному отреагировали на инициативы Центра стратегических разработок.

Александр Сафонов, замглавы РАНХиГС, заявил, что в основе подобного сценария не лежат реальные экономические расчеты. Нельзя решить проблему только за счет снижения числа пенсионеров. Повысить возраст – это одно, обеспечить людей работой – другое. Инициативы Кудрина не снизят нагрузку на социальные статьи расхода бюджета, так как вместо пенсий люди начнут получать пособие по безработице.

Плюс в России под это решение никто не станет создавать новые рабочие места в обозримом будущем. Других проблем хватает. Если же пенсионеры и устраиваются на работу, то работодатели стараются им платить меньше, что напрямую влияет на возможность получать достойную пенсию. Да и со здоровьем не шутят. Только 36% пенсионеров продолжают трудиться после выхода на пенсию, так как не могут прожить на свою пенсию.

Не станем сомневаться в благих намерениях экс-министра финансов, но, очевидно, стратегия не продумана, как следует. Слишком много огрехов, а ведь недаром говорят, что дьявол кроется в деталях. С пенсионерами шутить не стоит, ведь самому три года осталось до выхода на заслуженный отдых. Но ведь не каждый россиянин занимал должности, позволяющие ему на старости достойно жить, а не существовать, нуждаясь в подработке.

Время было непростое: смутные 90-е, восстановление страны после развала СССР, выплата огромного внешнего долга и нежелание Запада уважать право России на самоопределение и независимость, что вылилось в пресловутые санкции. Сейчас нужны взвешенные и продуманные решения, дальновидные, меняющие систему, а не просто переводящие страну в режим жесточайшей экономии. Мы это уже пережили, и не стоит возвращаться к этой стратегии.

В чем-то режим экономии даст положительный результат в долгосрочной перспективе, но вопросы остаются: как отреагирует население страны на повышение пенсионного возраста и тот же рост налогов? Каждый судит по своему карману, а не в масштабах всей страны.

Что ни говори, но Кудрин в какой-то мере пытается переложить на плечи россиян и поддержку промышленности, и увеличение расходов на здравоохранение, образование, экологию и оборону. Существует и другая сторона медали: Урал, Дальний Восток, Сибирь — это все белая зарплата, а южные регионы — высокая доля натурального хозяйства. Здесь вроде бы самые маленькие официальные зарплаты, но при этом самая популярная машина — Mercedes. Учитывали ли в ЦСР такой фактор, как концептуально разная структура доходов и форм занятости по российским регионам?

Пускай это все пока в теории, стоит еще раз обдумать варианты, прежде чем пустить стратегию ЦСР в ход. Пожалуй, это тот случай, когда поспешишь – людей насмешишь, точнее, обозлишь.