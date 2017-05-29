Это обязан знать каждый верующий и атеист!

Иудеи — избранные Богом люди или проклятые Богом?! Давайте задумаемся над этим вопросом.

Сейчас только и слышно с разных сторон: "Святая земля — Израиль!". "Святой Израиль!" И так далее, и тому подобное...

Израиль славят как иудейские священники в своих синагогах, так и христианские священники, читая молитвы во славу Израиля и Сиона в храмах Христа!

А ведь прародина иудеев никогда НЕ БЫЛА святой землёй!

Наоборот, это была земля проклятых Богом людей, которых врачеватель и пророк Моисей вывел однажды из Древнего Египта.

При внимательном изучении иудейской Торы и христианской Библии следует однозначный вывод: вышедшие из Египта под предводительством Моисея люди болели страшными кожными болезнями. Одной из них была проказа. Вот о том свидетельство в Библии: "Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее" (Лк. 4: 27).

То есть, даже спустя 7 веков после смерти Моисея, уже при другом пророке — Елисее (он жил на 7 веков позже Моисея) — в Израиле ТАКЖЕ было много прокажённых!

Лепра (проказа) в стародавние времена считалась болезнью, посланной в наказание Богом. Её так и называли: "Божье проклятие". Эта болезнь как раз и поразила Иудеев, выведенных Моисеем из Древнего Египта.

Сейчас принято в христианских храмах рассказывать сказочку про то, как Моисей водил свой народ по пустыне в течение 40-ка лет. А с какой целью он водил тех ПРОКАЖЁННЫХ по пустыне так долго — тайна покрытая мраком!

Религиозным деятелям иудаизма и христианства, да и ислама тоже, сегодня не хочется афишировать народу этот факт, несмотря на то, что об этом открыто писали в Российской империи во времена Николая II и ранее. Если открыть библейскую энциклопедию дореволюционного издания, в ней можно прочесть следующую информацию: «Относительно этой опаснейшей для окружающих болезни, которая «охватывает собою все кости и мозг», «в Моисеевом законодательстве содержатся строжайшие предписания и указаны подробнейшие меры... Он очень подробно описывает проявления этой болезни и даёт ясные и точные предписания для излечения оной. Жир и кровь и другие предметы пищи, возбуждающие и усиливающие естественную наклонность к болезням кожи, им были строго воспрещены Иудеям». («Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия». Труд и издание Архимандрита Никифора, Москва, типография А.И. Снегирёвой, 1891 год, стр. 488, 581).

Вот, оказывается, почему иудеи не едят свинину и едят всё кошерное, т.е. обескровленное! Они соблюдают традицию своих прокажённых предков!

Сегодня принято умалчивать и о том, почему не кому-то другому, а именно библейским Иудеям пророк Моисей вручил первый письменный (!) "закон Божий" — известный как десять заповедей: "не убий!", "не кради!", "не лжесвидетельствуй!" и так далее.

А ведь, если задуматься, то разум должен подсказать любому человеку ответ на этот вопрос.

Моисей потому принёс Иудеям эти десять заповедей, выбитых в камне (на века!), что эти Жиды прежде убивали, крали и лжесвидетельствовали в отношении ни в чём не повинных людей, в отношении тех, кого они как раз грабили и убивали...

Каменные скрижали с божьими заповедями были иудейскому роду-преступнику памяткой, рассчитанной на века!

Каменная памятка роду-преступнику. Каменная памятка роду-преступнику.

Когда на грешную иудейскую землю пришёл Христос-Спаситель, он прекрасно понимал и различал, что, с одной стороны, имеются Иудеи, которых вывел из Древнего Египта пророк Моисей. С другой стороны, есть подвластный Иудеям народ — местная беднота, осколки различных семитских племён, которым подлые, жаждущие власти Иудеи успели навязать свой "Закон Божий", названный ими "Второзаконием".

Соответственно этому различению и пониманию исторической ситуации Христос-Спаситель по-разному относился к Иудеям и к народу Израильскому.

Свой приход к ним он объяснил совершенно ясно: "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15: 24). Иудеям же, которые постоянно искали случая убить Христа-Спасителя, он сказал иные слова: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий..." (Ин. 8: 44-50).

Как видите, эти слова Спаситель говорил именно Иудеям. И не надо сейчас включать дурака, как наши священники делают, мол, "не знаем мы, кому именно были сказаны слова Христа: "ваш отец диавол!", фарисеям, каким-то!"

Иудеям они были сказаны! Приведенная выше цитата из Евангелия это ДОКАЗЫВАЕТ!

Что касается лукавства священников-христиан, они потому дают народу ответ лживый, что их главный "пахан", глава РПЦ, сегодня тесно общается и лобызается с библейскими Иудеями и даже принимает от них дорогие подарки! Свидетельство тому — наш телевизор и вот эти фотографии:

Патриарх Кирилл и Иудеи. Патриарх Кирилл и Иудеи.

Так вот, если Спаситель-Христос сказал Иудеям: "ваш отец диавол", то "овцам Израилевым", которых Он хотел спасти от ига иудейского, Спаситель сказал совершенно другие слова: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5: 31-32).

В эти слова был вложен Спасителем как прямой смысл (среди народа Израильского тоже было много больных и даже прокажённых, как и среди Иудеев), так и переносный смысл, указывающий на то, почему Христос пришёл спасать не славян, не греков, не негров, не турок, а одних только израильтян! Причём слово "только" здесь ключевое! "Я послан только к погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15: 24).

Ответ на вопрос, почему же надо было на тот момент спасать только их? — нам тоже даёт Библия. Ни один народ в мире не попал на тот момент в такую кабалу, в какую попали "овцы дома Израилева". Доказательство тому опять же содержит в себе Библия: «Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью» (Библия. К евреям, 10: 28).

Вдумайтесь! Что это за смертельно опасная "вера в Бога" имелась у "погибших овец Израилевых", сопряжённая с какими-то обязанностями, за неисполнение которых верующего полагалась жестоко убить???

Оказывается, Иудеи навязали "народу Израилеву" не просто веру в Бога, а закон! Причём этот закон был чрезвычайно жесток, и к Богу он на самом деле не имел никакого отношения!

Чтобы было понятно, почему так, почему иудейский закон не имел и не имеет к Богу никакого отношения, приведу простую аналогию.

Все мы знаем, что несколько десятилетий назад была Вторая Мировая война, которую развязал 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер. Он имел огромную армию, вооружённую самым современным на то время оружием, и когда он вознамерился покорить с помощью своей армии сначала Европу, а затем и СССР, он стал внушать всем своим солдатам, что им будет помогать в этом деле сам Бог! А чтобы солдаты Вермахта всегда помнили ЭТО и не могли забыть ЭТО, на пряжках ремней всех солдат были выбиты слова "С нами Бог!" ("Gott mit Uns").

Кто-то в здравом уме сегодня будет утверждать, что, действительно, сам Бог помогал Гитлеру?!

Здравомыслящие люди говорят: если кто-то и помог Гитлеру и его солдатам лишить жизни 50 миллионов человек разных национальностей и ещё 100 миллионов сделать калеками, то это только библейский дьявол!

Вот и Христос, когда он узнал, какой "Божий Закон" Иудеи навязали "овцам дома Израилева", сказал Иудеям такие же слова: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).

Далее, дорогие мои атеисты и верующие, включайте мозги и начинайте внимательно слушать по этой ссылке главного раввина России Берл Лазара, который однажды пришёл в студию центрального российского телеканала, чтобы рассказать россиянам, что такое "иудейская Тора":

"Ветхий завет" Библии — это и есть "иудейская Тора". В неё входит "Пятикнижие Моисея", далее 24 книги — это "Пророки", "Писания", "Псалмы Давида" и т.д. "Тора" никогда не будет изменена. В Торе невозможно изменить слово или закон. Это не может сделать даже самый мудрый человек на свете! Это не могут изменить и все раввины, даже если они соберутся вместе, потому что, если изменить в "Торе" хотя бы одну букву, посчитав, что она написана неправильно, значит вся "Тора" написана неправильно!

Теперь смотрите, что мы имеем, и что кроется за словами "в "Торе" невозможно изменить слово или закон".

Мы имеем, во-первых, свидетельство от главного раввина России, что "иудейское Второзаконие" — это до сих пор действующий закон, и никто не вправе его отменить, потому как он якобы "от Бога"! И, во-вторых, мы имеем возможность увидеть те тексты "иудейской Торы", прочитав которые Христос спаситель сказал Иудеям: "ваш отец диавол!"

Итак, открываем Библию, находим в ней "Ветхий завет", который и есть "иудейская Тора", как сказал раввин Берл Лазар, находим и читаем там "Второзаконие", главу 6, стих 1:

«Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею».

Вам не напоминает это инструкцию оккупационным войскам? Ведь речь здесь идёт о том, что некий Господь-Бог повелел "своему избранного народу" пойти и овладеть чьей-то землёю! Ну прям как Гитлер повелел своим солдатам вероломно напасть на СССР! «Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 12-13). «И никаких лютых болезней Египетских , которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы , которые Господь, Бог твой, даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой ...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 15-16).

В этом коротком тексте из Торы, как мы видим, есть и про "лютые болезни Египетские", "которые ты знаешь" (сказано "народу Израилеву"), есть и указание, "истребить все народы"! Тут, как говорится, Адольф Гитлер нервно курит в сторонке! Куда уж ему до Иудеев с их нечеловеческой жестокостью! Читаем дальше тексты Торы, которая есть закон для иудеев, и не может быть отменена, поскольку она ведь "богоданная"! «И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 22-25).