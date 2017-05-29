«Боевики» от культуры?

Очередной выпуск «Бесогона» Никиты Михалкова наводит на грустные мысли. Почему человек, ратующий за сохранение исторической памяти, активно защищающий духовные интересы России, поставлен в положение обороняющегося от нападок тех, кто нацелен на идейное разрушение страны? Почему сложилась ситуация, при которой тон в общественной, культурной и медийной жизни задают именно разрушители традиционных устоев? Такого нет ни в одной другой стране мира. Разве Голливуд делает фильмы об эпохе маккартизма в Америке? Назовите английский фильм о низменных страстях любого из британских монархов.

Несомненно, общая моральная атмосфера, сложившаяся в нашем обществе в последние годы, всё более напоминает разгул самобичевания и пессимизма конца перестроечных и начала 90-х годов, когда рушили СССР и доламывали память о прежней великой державе. Такие акции, как всенародное шествие «Бессмертного полка» — всего лишь эпизодические вспышки светлого прозрения памяти на общем фоне мрачного забытия. К тому же стало в порядке вещей подвергать критике и осмеянию даже «Бессмертный полк».

Что происходит в стране? Почему небольшая группа культурной и медийной элиты, по своей ментальности противостоящая «Бессмертному полку», получила от власти карт-бланш на «освоение» российского идейного пространства? Неужели власть настолько наивна, что считает, будто под их креативную свистопляску и похоронные марши о российской беспросветности страна сможет двинуться к процветанию?

Эта сплочённая группа, как выяснилось недавно, имеющая доступ к уху президента — в самом прямом, самом непосредственном смысле! — с воплем «Наших бьют!» сплочённо набрасывается на всех, кто, кто не с ними, выстраивая единую линию наступления на традиционные российские духовно-исторические ценности — от «Гоголь-центра» до «Ельцин-центра».

Почему эти ниспровергатели традиций и устоев при явном попустительстве кремлёвской власти приобрели в последнее время такую общественную да и политическую силу?

Поневоле возникает аналогия с полузабытыми событиями перестроечных лет. В ту пору архитекторы перестройки тоже сделали ставку на широко разрекламированную элитарную группу деятелей культуры, историков, социологов, журналистов, которым предоставили карт-бланш на телеэкране, в прессе и с которыми активно и публично общались руководители партии и правительства, стремясь выше поднять значимость этой группы. Но быстро выяснилось, что та группа на деле стала ударным боевым отрядом по разрушению страны.

Известно, первый сокрушительный удар по устоям общества нанесли кинематографисты на своём печально знаменитом съезде 1988 года, после чего десятки коротичей яростно набросились на историческую память общества, извращая события прошлого и стремясь превратить всю историю России в чёрную дыру, а всех нас в Иванов, не помнящих родства. А когда преподаватель из Ленинграда Нина Андреева попыталась громко заявить, что она не хочет поступаться принципами, её — с одобрения тогдашнего лидера страны — просто растоптали те, кто назвал себя прогрессистами и прорабами перестройки.

Так в ту пору вступил в стадию реализации план по развалу государства. Забойщиками стали элитарные «творцы», требовавшие для себя исключительности и свободы творчества.

Нынешняя ситуация, которую обнажила история вокруг «Гоголь-центра», очень, очень напоминает перестроечные времена, когда на деятелей культуры, отстаивающих самостояние России, набрасывались подкормленные властью элитарные группы актёров, режиссёров, журналистов.

Неужели ударный отряд элитных «боевиков» от культуры снова готовится к политической диверсии? Как в годы перестройки, во власти у него могут найтись явные и скрытые сторонники и сообщники. И спроста ли общество без конца сотрясают скандалы по самым разным поводам — начиная от «Гоголь-центра» и заканчивая недобросовестными воплями о зверствах полиции по отношению к мальчику, читавшему на Арбате «Гамлета», как выяснилось, за подаяние.

Общество начали активно раскачивать. И это очень опасно для страны. А власть упорно устраняется от этих деструктивных процессов.