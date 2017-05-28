Запад против славянства

Заговор против славян… Существует он, или не существует? Есть только два варианта ответа: да, существует. И – нет, всё это выдумки, никто к славянам на Западе плохо не относится и зла им, как этносам, не желает. Если мы выберем второй ответ (нет никакого заговора против славян) – мы окажемся в параллельной реальности, бесконечно далёкой от реального мира, в котором мы живём. Ибо факты – вопиют! Речь идёт не о противлении Запада «злым политикам» или отдельным «агрессивным славянским странам». Мы видим, как чётко и последовательно, повторяя опыт истребления индейских племён, Запад уничтожает славянский мир (уничтожает славянство, заодно выдавливая на тот свет греков и армян). Извините, но дальше играть в «непонимание реальности» может только идиот, или человек, совершенно изолированный от информации…

21 мая 2017 Украина запретила транзит грузов в Приднестровье «без согласования с Молдовой». Причём сама Молдова, как и Румыния, на этом отнюдь не настаивали, Киеву рук не выкручивали.

Киев бежит впереди паровоза, стремясь уничтожить славянский анклав, населённый, в основном, украинцами! Такова цена «украинскому национализму», который весь на дерьмо изошёлся по поводу мовы и вышиванок…

Как только речь идёт не о Востоке, а о Западе страны – этот полоумный «украинский национализм» вдруг начинает делать всё, чтобы смести своих соплеменников с Днестра и перезаселить его румынами, на радость Западу…

Подождите – спросит меня читатель – а разве боевики УНА-УНСО не ездили в начале 90-х добровольцами, защищать украинское Приднестровье от нашествия румынских фашистов?! Ездили. ТОГДА они прекрасно знали, кем населено Приднестровье, и что хотят румыны сделать с этим населением…

Именно отношение к Приднестровью показывает истинное лицо киевской хунты, задача которой – уничтожение славян и славянства, а не только «Российской Империи». Ибо Приднестровье – маленькое, славянское, населённое в основном этническими украинцами государство, измученное террором и шантажом антиславянских сил.

Киеву очень нужно задушить его. Киеву очень нужно получить резню на Днестре, и потоки беженцев с Днестра «в Украину». Впрочем, и население самой Украины сократилось ВПОЛОВИНУ за годы суицидальной «незалежности», что показывает цели и истинные устремления проамериканского вышиваночного кубла, провонявшего чесночным духом сионистской каббалы…

Ну, допустим спор России с Украиной – это «спор славян между собою». Приднестровье тут при чём?! Оно вообще с другого боку! Кто-нибудь из «украинских националистов» может объяснить, каким боком истребление украинцев на Днестре соответствует лозунгу «слава нации – смерть ворогам»? Какой нации слава – той, которая граничит с Иорданией? Или великорумынской? Каким ворогам смерть? Украинским селянам и заводским рабочим в Тирасполе?!

Вот другая новость: в Европе ударными темпами уничтожают ещё одну маленькую славянскую страну. Посаженная у власти Евросоюзом и американцами «оппозиция» Македонии готова сдать страну албанцам, напирающим, как в Косово, с неистовой силой.

Пока президент Македонии отказывается передать правительство в руки оппозиции, скооперировавшейся с албанскими радикалами. Но совершенно ясно, что спровоцированный ЕС и США правительственный кризис в Македонии приобрел этнический подтекст.

Албанское меньшинство надеется на постепенную албанизацию всей Македонии, перехват страны изнутри и превращение ее во «второе Косово». Такой сценарий может привести к прекращению существования македонского государства как такового.

Президент Македонии кричит в эфире: «Радикальные албанские лидеры не готовы принять тот факт, что есть Республика Македония, не готовы признать абсолютно легитимное право македонского народа на свое государство»…

Но совершенно очевидно, на чьей стороне Запад. Причём однозначно: только на албанской стороне. В поддержку «оппозиционеров» сразу выступил Запад.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что спасение Македонии «разрушает дух демократии, нарушает основные демократические принципы». Она уже обратилась к македонскому главе государства с призывом отменить свое решение.

Между тем «Общая платформа всех албанских партий была подписана всеми лидерами этнических албанских политобъединений Македонии под покровительством премьер-министра Албании Эди Рамы еще 20 декабря 2016 года.

Данная платформа является первым официальным политическим документом, в котором открыто провозглашаются албанские национальные интересы, которые заключаются в том, чтобы превратить республику Македония в албанское государство».

Вишенка на торте: по требованию Запада «…македонский парламент должен принять резолюцию, осуждающую «геноцид албанского народа в Македонии в период 1912–1956 годов».

Президент Македонии по фамилии Иванов (за что, видимо, и страдает) -считает, что разыгрываемая с подачи Запада «албанская карта» может уничтожить страну. Ведь США и ЕС однозначно встали на сторону национал-предателя Заева, «ледокола» албанского лобби.

Структура Заева изначально была создана под контролем европейских и американских НКО, в том числе аффилированных с американским миллиардером Джорджем Соросом. Значительную роль в данном процессе играл также посол США в Македонии Джесс Бейли, сообщает Washington Times. Западное сообщество открыто выступает за сдачу власти оппозиции и нисколько не смущено фактом подписания албанской платформы, предполагающей этнические чистки в Македонии для стирания её славянского населения…

И снова возникает вопрос: русских вы убивали, объявив их «империалистами» и «колонизаторами». Сербов вы убивали, тоже объявив их «империалистами и колонизаторами». Но македонцев-то за что?

Они заявили то, чего вы от них потребовали – что они не сербы, ещё в 1993 году. Они старательно выполняли все требования Запада (иначе маленькая слабая страна и не может) – до тех пор, пока с Запада не пришло предписание «всем славянам самоликвидироваться» в прямом и грубом смысле слова. Не морально, а физически: встать под албанский тесак и дать перерезать себе шею…

Известная лютая, нечеловеческая, ненависть Запада к сербам (очень похожая на иррациональную ненависть турок к армянам). Все настолько привыкли к этой ненависти, что уже и не обращают на неё внимания: всякая возможность вырезать где-нибудь сербов тут же используется Западом. Оторвав от Сербии Косово, Запад ныне посылает албанских головорезов захватывать сёла в южной Сербии. Сербскую Краину просто стёрли с лица земли. Кто? Иуды славянства, хорваты…

Возникает вопрос: ребята с Запада, ну хорваты-то вам друзья, наверное? Пофиг, что они славяне – они же против сербов, против русских!

Нет, не пофиг. Конечно, когда встаёт выбор между сербами и хорватами, НАТО на стороне хорватов. Но когда встаёт выбор между хорватами и оголтелыми исламистами, европейским вариантом ИГИЛ – Запад ошеломляющим манером встаёт на сторону ваххабитов!

Напомню, что до 1994 года у боснийских хорватов было свое образование — Республика Херцег-Босна. Она опиралась на поддержку Хорватии, хорватская армия сражалась бок о бок со своими боснийскими соплеменниками. Денежной единицей Херцег-Босны была хорватская куна, в школах шло преподавание по учебникам, написанным в Загребе. Боснийские хорваты надеялись, что Загреб им всегда будет помогать.



Боевые действия в 1992-1993 годах между мусульманами и хорватами в Боснии были куда ожесточеннее, чем между боснийскими хорватами и боснийскими сербами. Ваххабиты и аль-каидовцы из исламских стран, воевавшие на стороне исламистов, истребляли католиков-хорватов с тем же остервенением, что и православных сербов.



И что? В 1994 году Запад «принудил» первого президента Хорватии, ублюдка Франьо Туджмана, адского палача Югославии, отказаться… от поддержки боснийских соплеменников. Для того чтобы создать союз против сербов, по воле Запада Херцег-Босну упразднили и объединили с мусульманами в единую административную единицу, где большинство населения составили мусульмане. Хорваты не получили своей единицы, потому они и считали себя обиженными.

Сейчас это предельно обострилось: представители хорватской общины выражают крайнее недовольство своим положением и требуют выделения из мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ) отдельной хорватской единицы. И что же Запад? А он целиком и полностью за ликвидацию хорватов исламистами-ваххабитами.

Хорватские иуды сделали своё дело, как мавр – теперь они могут уйти. Навсегда и в никуда. Запад о них плакать не станет…

Намеренно умалчивает Запад и то, что на оккупированных гитлеровцами территориях проводился геноцид славянских народов, преимущественно русского. Раздувая трагедию Холокоста (которая заключается в уничтожении 1/3 всех евреев по данным ООН), цинично и сознательно умалчивается, что ведь и русские потеряли около 1/3!

Если военные потери солдат и офицеров в СССР составили около 9 млн чел., то общие потери советского народа – 41 миллион 979 тысяч[1].

Абсолютно несопоставимо с потерями мирного населения в Европе, что говорит О ХОЛОКОСТЕ РУССКОГО НАРОДА, который не хотят признавать.

Объединённая Гитлером Европа на той войне потеряла в боях с советской армией (вермахт и союзные ему армии) около 8 млн. человек. То есть сопоставимо. А вот мирных немцев в результате всех причин (включая варварские американские бомбардировки мирных городов) – погибло «всего» 1 440 000. Я понимаю, что полтора миллиона женщин, детей, стариков – это много. Но как оценить советские потери, когда на оккупированных территория было истреблено 32 млн. мирных жителей?!

Так где же музеи русского холокоста? Это привилегия одного Израиля – кичится своими человеческими жертвами?! И требовать от всего мира компенсаций за 1/3 народа? Но русские-то потеряли не меньше. Кстати, как и поляки – о чём нынешние проститутки Польши предпочитают помалкивать…

Сегодня Запад занимается несвойственным ему делом: упорно ЗАНИЖАЕТ потери СССР в войне с Гитлером! Реальные цифры потерь русского народа искажаются многими западными историками(вплоть до занижения цифры в 10 раз), такими как Рудоль Руммель. Цель ясна: холокост должен быть один, это монополия еврейства…

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Цель ликвидировать славян, греков[2] и армян – стратегическая для западного англо-иудейского мира. Сегодня мы видим, что попутно ликвидируются ещё и французы, немцы – но гораздо мягче.

Нужно понимать, что гитлеризм не удовлетворяет Запад единственно враждебностью к иудейству. А в целом он вполне органичен для Запада, в том числе и современного. Вспомним, что теория о «высшей расе», называемая евгеникой, была импортирована фюрером из США, где задолго до Освенцима, Саласпилса и Бухенвальда проводились опыты над людьми.

Стерилизация, газовые камеры — всё это тоже придумано не в нацисткой Германии. Да, и концлагеря также впервые применялись не в Третьем Рейхе, а в Британской Империи. Гитлер был англофилом, почитателем англосаксонской цивилизации. И не только для него – для всего Запада «низшие расы» — это славянские народности.

Конфликт вокруг еврейства есть, а по поводу славян – консенсус. Что и отражается в вопросах холокоста и геноцида русских: одно решительно осуждается, другое поощряется англо-американцами и приветствуется.

Не будем забывать, в том числе и мы, армяне, находящиеся под дамокловым мечом поощряемого Западом турецкого нацизма – что слово «slave» – славянин, много веков в английском языке означает «раб». Причём не просто раб – а именно в уничижительном смысле – как скот, невольник, холоп.

Если англичане хотят сказать, например, о религиозном смысле (сейчас нет, но раньше ведь говорили) – «раб Божий» – то они не говорят «slave of righteousness». Т.н. «рабы праведности», традиционная фигура речи в англиканской церкви – «servants of righteousness».

Понимаете? Слейв – это грязный раб, недочеловек. А если «раб Божий» – тогда он «сервант».

Ибо серв – порабощённый человек. А слейв-славянин – недочеловек, даже когда он ещё не порабощён. Серв (интересна перекличка с этнонимом «серб») – показывает раба юридического. А Слейв – раба прирождённого, от природы обречённого на рабство.

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И об этом – помните. Всегда: когда спите, когда кушаете, когда умываетесь, когда идёте на работу или домой… Когда едете в туристические поездки.

Слейв в их картине мира – раб, не всегда пойманный, но всегда недочеловек.