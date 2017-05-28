... дует на улице, он стихает перед закатом, он шелестит листвой... от обид и одиночества. Стихает, когда у нас нет ...начинается и землей закнчивается круг стихий, земля - основа для более... гибких, подвижных стихий огня, воздуха и воды. Почувствуйте...