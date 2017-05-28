За стихи
13:45. 28 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По поводу вчерашней истерики с "Гамлетом", мальчиком-побирушкой и лютыми ментами.
В Мордоре задерживают за стихи!!!!!111111
Сегодня рунет охвачен истерикой по поводу новости о задержании на Арбате десятилетнего пацана, декламировавшего Шекспира. Видео действительно показывает бьющегося в истерике мальца, которого уводят в машину полицейские(мужчина и женщина). Естественно на видео как мухи на говно слетелись граждане "европейской Украины" и наши доморощенные либерасты. И естественно на нем сразу же стали спекулировать разнообразные СМИ(в особенности оппозиционные).
И все было хорошо до тех пор пока родители этого мальца не попались на вранье.
Что они заявляли: полицейские подошли к пацану, скрутили его и потащили в машину, на основании того что парень попрошайничает(по сути потом признали что так оно и было). Парень упирался и брыкался. Женщина, что сопровождала пацана, стала отбивать его у полицейских. Она не приходилась ему ни матерью, ни как потом заявлял отец ребенка, мачехой(так как у ребенка есть мать). Вместо того, чтобы назваться опекуном ребенка или на худой конец, женой его отца, она заявила, что является его соседкой и "знакомой". Полицейский, как и положено, ответил, что нужны родители и законные опекуны ребенка, а отдавать пацана незнакомой бабе-незаконно. Далее он ответил ей, куда везут пацана. Назвал адрес отделения полиции. Потом эта девушка оклеветала полицейского, сказав что он не назвал адрес, куда везут ребенка.
А вот что было на самом деле.Найдите мне хоть один момент,где женщина говорит полицейским о том,что она является опекуном и мачехой.Вот найдите.
Стенограмма:
— Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка.
(крики ребенка)
— Вы что делаете?
— Убери руки!
— Ребенка отпустите, я сказала!
— Вы что делаете? Вы вообще с ума сходите?? Что за беспредел полицейский?
— Что руки-то распускаешь свои, а?
(крики ребенка)
— Вы меня швырнули. Это беспредел! Помогите, пожалуйста, ребят. Они просто увезут ребенка. Я знакомая его.
— Отойдите.
— Я знакомая ребенка. Соседка я его.
— Нам нужны родители.
— Я с родителями свяжусь сейчас. Давайте, поговорим.
— Дверь закрой.
— Нет, давайте поговорим.
— Я говорю, дверь закрой с той стороны.
— Куда Вы его везете, скажите, чтобы я родителям передала.
— В ОВД «Арбат».
— Вы не имеете права меня трогать!
Да и сумка рядом с пацаном стояла не просто так. Он попрошайничал.
И отец, по сути, это подтвердил.
А по закону, несовершеннолетних попрошаек(а получение денег даже "на печенье Oreo" является попрошайничеством) доставляют в отдел и с их родителями потом работают компетентные органы. 151 УК РФ. Это ювенальная юстиция. И в Европе, куда так стремятся наши либерасты и жители одной соседней страны, все намного жестче. В Норвегии или Финляндии за подобное родителей бы лишили родительских прав, а ребенка тотчас бы увели в детдом. У нас же лишь пожурили в отделе полиции.
Единственное, за что я в этой ситуации вменяю полиции,это мягкотелось и малодушие. Очевидно, что в департаменте полиции по г.Москва, увидев весь происходящий по данной теме хайп, струсили и попытались по быстрому замять тему, вместо того чтобы стоять на своём и доказывать свою правоту.
По сути, данным извинением они добровольно признали себя виноватыми. А полицейские, проводившие задержание по всем правилам и основаниям, получат нагоняй. У меня единственный вопрос: уважаемые менты, вы идиоты? Шарий по этому поводу уже правильно подметил: сегодня менты утираются от вбросов, сделанных оппозицией против них, а завтра так же будут принимать коктейли Молотова и пули. Не надо так.
Ну а по отношению к "пиплу", который все схавал за милую душу я даже не строю иллюзий. Bydło оно и в Африке bydło. Разбираться в ситуации и изучать законы оно не будет. Оно будет лишь на эмоциях реагировать на вбросы и громкие искаженные заголовки, особенно когда это с легкостью делают их сородичи из соседнего стада. Ну а погонщики из враждующего лагеря уже взяли инициативу в свои руки.
Из всех СМИ, единственное объективное расследование по данной теме дало только BFM,Гурцкая(за что ей почет и уважение),КП,и как ни странно,РЕН ТВ. Остальные дружно подхватили "сенсацию" и сыграли на руку оппозиции,которая уже давно пытается подняться на теме "онижедети".
Очень надеюсь, что своим постом я превратил хоть одного представителя крупного рогатого скота в человека.
А некоторые уже начинают что то подозревать.
"Все очевидцы путаются в показаниях. Одни говорят, что мальчик был один, другие – что он был в сопровождении читавшей неподалёку на скамейке книгу мамы, потом эта мама оказалась соседкой мальчика, третьи говорят, что мальчик ходил и просил милостыню",- добавляют авторы."На фото возле мальчика лежит термосумка. Конечно, можно утверждать, что в сумке лежат бутерброды, но камон, вы это серьёзно? Папа мальчика говорит, что мальчик таким образом борется с комплексами, и вообще он театрал. Окей, но сумка зачем?"
P.S. В конце концов спохватилось СКР и решило все же провести анализ действий мачехи, а не только полицейских.
P.S.S. А журналист Mediazonы Александр Минкин, который люто обвинял "кровавый режим"(в особенности за поимку коррупционеров в "Гоголь Центре"), незадолго до этого "совершенно случайно" заснял этого пацана. Также "совершенно случайно" его отец оказался из его же журналистской тусовки и "совершенно случайно" именно он начал раскручивать всю эту новость и "совершенно случайно" именно Mediazonа ее подхватила. Попахивает спланированной провокацией, причем удавшейся. Попытались прихлопнуть нашу тусовку в "Гоголь Центре" и закрыть "7ую студию"? Получайте!
http://polukrovkarus.livejournal.com/176
PS1. Как представляется, автор вполне прав, указывая на связь этой истории с "Гоголь-Центром", так как для того, чтобы отмазать Серебрянникова, требуется раскручивать истерию на тему неадекватного отношения органов к "творческим личностям".
Отсюда и вопли про "творческую личность", которая оказалась "случайно" причастна к хищению сотен миллионнов рублей, а с другой стороны "творческий мальчик", который побирался "случайно" под камеру читая Гамлета. Судя по комментарию "Дураки", власти наступают на уже традиционные грабли и склонны идти на поводу у рукопожатной общественности, продолжая полагать, что демонстрируя избирательный подход к этой публике, давая ей награды и деньги, и закрывая глаза на происходящие откаты и распилы, "творческая интеллигенция" начнет ее любить. А вот и нет. Миллионы рублей как и раньше будут проваливаться в те самые дыры, которые образуются от крученных фиг в карманах. Поэтому как и раньше, данная публика будет радостно принимать награды и в особенности бюджетные средства, но если вдруг произойдет небывалое и чиновники попробуют узнать, а куда собственно идут деньги, то вот тут и настает момент истины – сразу вспоминают про кровавых душителей свободы, требуют отдельную камеру, чтобы подальше от этого, как его, от народа, ну и при случае, и мальчик-побирушка сгодится, дабы подчеркнуть, что наши творческие личности не такие как все. Про то, что в большинстве случаев, это не вопрос свободы слова или цензуры, а банальный вопрос денег, разумеется лучше умолчать, дабы не разрушать светлый образ. Так и в этом случае – как только дошло до разбора полетов, сразу выяснилось, что не в Гамлете дело, а в деньгах. Такой вот творческий перфоманс. Свободу Гоголь-Центру и все такое…
PS2. С сегодняшней Ленты.Ру.
Куда смотрит правозащитная общественность? -)
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Кучерену уважаю, но тут он очень лоханулся. НЕ ТЕХ защитил… спланированная провокация. В ЕС бы уже ювеналка работала.
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http://nn.by/?c=ar&i=189754&lang=ru
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что в 1998 году первый президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина
О решении экс-главы государства он сообщил в интервью журналу «Историк». Его текст опубликован на сайте Императорского православного палестинского общества, которое сейчас возглавляет Степашин.
«Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: «Сергей Владимирович, я принял решение – сносим мавзолей Ленина», — рассказал Степашин.
Степашин утверждает, что согласился выполнить приказ Ельцина, но высказал свои сомнения. «Не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом», — приводит свои слова бывший премьер.
«По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?» — заявил тогда Степашин. По его словам, Ельцин поворчал, но аргументы услышал.
По данным последнего опроса «Левада-центра», идею захоронения тела Владимира Ленина поддерживает более половины россиян.
Около трети полагают, что его необходимо оставить в мавзолее.
Неделю назад депутаты от фракции ЛДПР и «Единой России» внесли в нижнюю палаты парламента законопроект с предложением о захоронении Ленина.
Законопроект вызвал критику спикера Госдумы Вячеслава Володина, после чего единороссы свои подписи отозвали”.
Не знал, что Степашка такой трус. Хорошо, что Путя его обошёл.
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Правильно детишку арестовали. А вдруг его используют по назначению посторонние?
А потом сожрут или на органы продадут.
Только не понял -зачем эти 3 км статьи? Займитесь лучше сексом без трусов.