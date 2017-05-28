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В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

19:00. 28 мая 2017 Просмотров - 322 3 коммент. Опубликовал:

Поднебесная долгие годы развивала своё производство, чтобы обеспечить себе лидирующую позицию и обойти остальные государства по объёмам выпускаемых товаров. В итоге страна начала задыхаться от смога гигантских фабрик и заводов.

Нужно было срочно что-то делать, поэтому руководство государства решило в экстренном порядке переходить на альтернативные источники энергии.

На днях власти Китая объявили, что крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция, наконец-то, была запущена в эксплуатацию и подключена к местной электросети.

Расположенная близ города Хуайнань в провинции Аньхой новая плавучая электростанция обладает мощностью 40 мегаватт и была разработана инженерами компании Sungrow Power Supply Co. Особенно иронично во всей этой истории то, что электростанция была размещена в районе затопленного угольного карьера, который когда-то обеспечивал страну ископаемым топливом, загрязняющим атмосферу. В прошлом году на воду уже была спущена 20-мегаваттная солнечная электростанция, но Китай планирует активно наращивать количество подобных конструкций в ближайшие годы.

Плавучие солнечные электростанции становятся всё более популярными благодаря их уникальному дизайну и отсутствию необходимости выделения участка земли для их размещения. Кроме всего прочего, такие станции замедляют испарение воды, что учёные считают плюсом для экологии. А низкая температура близ поверхности моря или океана позволяет эффективно охлаждать фотоэлектрические панели и снижает риск их выхода из строя. К 2020 году Китай планирует увеличить количество энергии, получаемой от солнечных электростанций до 20% от общего потребления.

Источник: www.kramola.info

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3 коммент.»

  • 3390 2156
    Михан 28 мая 2017 в 19:52 Ссылка Пометить
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    Трудно найти позиции в которых Китай не преуспевает!

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    • 4120 2229
      Omnia Михан 28 мая 2017 в 20:23 Ссылка Пометить
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      Ну да, особенно он преуспевает в использовании детского труда по ночам и в создании массовых ночлежек для рабочих прямо на заводах.

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  • 5169 4503
    Ъ 28 мая 2017 в 20:56 Ссылка Пометить
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    Китай-это безумная фабрика.Я общался с людьми,которые продают наш лес(по бывшей работе,не друзья они мои…естественно).Китаец-хуже еврея.Вот их “диагноз”.На данный момент вы лично(краснодарец-ли,сибиряк или якут) если захотите купить лес от …”первоисточника”,то сперва состав в Китай,потом вагон пересортицы вам.И нет “супермегадоски” из Китая на выходе.Все,практически все складируется и консервируется.Чтобы понимать Китай,нужно в нем пожить.У меня есть такие знакомые.Их истории…Товарищ работал там…в китае есть люди без имени.Этого звали все Ван.Обычный человек…Полюбила его китаянка с паспортом.Он-везунчик.Таких-масса.Или рассказ знакомого работавшего в Японии.Китайцев ненавидели интернационально(сборная рабочая бригада..русские,турки,вьетнамцы…еще кто-то)…Постоянно что-то клянчили.”Я ему отдал зеленый чай…эта дура его скурила….Я думал он что-то знает,чего я не знаю…Попробовал…Ну беспонт…оказывается эта дура не пьет зеленый чай.Но потребил…”Там приколов-масса.Китай-это не единый народ.Это настолько хуже Советского Союза…Там тысячи национальностей.Все “забуряченые”(сибирское выражение:)-поэтому нам понять трудно.Китай-колосс на глиняных ногах.Слишком слабое социальное устройство.В городах-да…еврокитайцы.Но там так китайцы на “еврокитайцев” обижаются…Везде одинаково.

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