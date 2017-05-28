В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

Поднебесная долгие годы развивала своё производство, чтобы обеспечить себе лидирующую позицию и обойти остальные государства по объёмам выпускаемых товаров. В итоге страна начала задыхаться от смога гигантских фабрик и заводов.

Нужно было срочно что-то делать, поэтому руководство государства решило в экстренном порядке переходить на альтернативные источники энергии.

На днях власти Китая объявили, что крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция, наконец-то, была запущена в эксплуатацию и подключена к местной электросети.

Расположенная близ города Хуайнань в провинции Аньхой новая плавучая электростанция обладает мощностью 40 мегаватт и была разработана инженерами компании Sungrow Power Supply Co. Особенно иронично во всей этой истории то, что электростанция была размещена в районе затопленного угольного карьера, который когда-то обеспечивал страну ископаемым топливом, загрязняющим атмосферу. В прошлом году на воду уже была спущена 20-мегаваттная солнечная электростанция, но Китай планирует активно наращивать количество подобных конструкций в ближайшие годы.

Плавучие солнечные электростанции становятся всё более популярными благодаря их уникальному дизайну и отсутствию необходимости выделения участка земли для их размещения. Кроме всего прочего, такие станции замедляют испарение воды, что учёные считают плюсом для экологии. А низкая температура близ поверхности моря или океана позволяет эффективно охлаждать фотоэлектрические панели и снижает риск их выхода из строя. К 2020 году Китай планирует увеличить количество энергии, получаемой от солнечных электростанций до 20% от общего потребления.