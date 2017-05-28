Убогость наших экономических программ смешит и пугает население

В последнее время появилось огромное множество разных экономических и иных стратегий, описывающих наше будущее, даже до 30-го года. Специалисты недоумевают: среди такого множества нет какого-то единого представления о самом будущем, которое собираются строить. Стратегии есть, а «будущего строя» нет, есть текущая конъюнктура, выборы.

Кроме того становится понятно, что согласованные ныне рекомендации МВФ – это все те же условия 20-летней давности, но теперь почему-то принятые на ура и согласованные ныне с нашим правительством. Они когда-то уже привели Россию к дефолту, а теперь должны вызвать рост ее экономики.

Длинные уши и упрямство тех, кто писал план данной стратегии для РФ настолько очевидны, что в этой стратегии близко нет никакого экономического «суверенитета». Она откровенна «колониальна», более напоминает программу деградации и разрушения. Интуитивно люди это тоже чувствуют. Поэтому их обмануть ныне сложнее.

Меня же удивляет, что эта программа «развития» больше похожа на некий «троллинг» нашей падающей экономики со стороны закулисных хозяев мировых денег.

С целью, во-первых, наказать строптивых русских, которые вздумали помечтать, что они не колониальные аборигены, а право имеют. Посему прописана им вечная бедность и нищета, нищета их детей и внуков. Это настолько пугает население, что люди чувствуют какую-то неадекватность в головах экономических стратегов, выписывающих им эти «программы». Люди привыкли ко всякому классическому вранью до выборов о будущей сытной жизни. Но такого откровенного, да еще и неадекватного вранья как в этих «стратегиях» – не видывали еще. Это чудо-юдо, диво-дивное для народа, явно заграничного происхождения, о чем народ догадался сразу. Наши так не врут. А если враньё согласовано с МВФ, тут как пить дать – дело нечистое.

Во-вторых, стратеги заокеанские могли затеять эту клоунаду, чтобы всему миру показать, кто в мире хозяин, т.е. наказать строптивых аборигенов через их же «колониальную администрацию». Нет более страшных карателей, чем сами «экономические полицаи». История мировая колониализма с её колоборантами об этом свидетельствует.

В-третьих, чтобы показать, что любую экономическую туфту в РФ примет именно правительство РФ, как своего рода послушная «колониальная администрация», которая и «реализует» наказание строптивым. Этого требует МВФ, т.е. стоящий за ним вассал – США.

В-четвертых, чтобы ближайшее окружение России, видя это, в массовом порядке, созерцая события в Грузии, Украине, Молдове, быстрее принимало решении перехода с кириллицы на латиницу. Такое экономическое наказание может постигнуть любое государство и его элиту, которые заикнётся об экономическом суверенитете и независимости.

В-пятых, если президент со всем этим пойдет на выборы, унизительно показать узкому элитарному клубу несамостоятельность последнего и потроллить его в прессе, объявив программу лучших в мире «экономистов» верхом совершенства. Даже поместить их на обложку передового журнала. Все же помнят наших экономических гениев от экономики в 90-х, которые привели страну к «стабилизации» и дефолту.

Последние дискуссии вокруг «пяти мифов» Кудрина в стане патриотических экономистов выявили единодушие вокруг направления движения нашей «пятой колонны», которая тянет нас на путь «беднеющей» колонии мира, обладающий богатейшими запасами ресурсов, чтобы мы с радостью из бедности кинулись продавать задарма любые ресурсы, а колониальные отчисления шли суверену.

И вообще странно: правительство, которое пишет долгосрочную программу-завещание – стратегию перед выборами 2018 года – напоминает скорее будущую «пиар-команду», как уже видно, неудачную.

Однако некоторые считают, что «скромная» колониальная программа экономического развития правительства написана как раз с целью стать таким «тупым» жупелом, «пугалом» для народа. Тогда, например, представленная программа А. Кудрина может показаться на её фоне «гениальной». Но вообще такой пиар кажется мне более комичным, чем правдоподобным. Это, скорее, сюжет для тех, кто ищет наиболее «мудрого» в фильме «тупой и еще тупее». Но, судя по реакции наших экономистов в отношении опубликованных данных программам, их отклику, такой поиск вовсе не исключен, а конкурс на первенство в разделе «мудрецов» данных программ пока еще до выборов открыт.

Кто бы ни был арбитром таковых экономических программ «развития» – мне жалко этого человека. Нет еще такого центра развития недоразвитых программ, который превращал бы их во что-то съестное и полезное…

Рососвет Солнечный

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18755/-