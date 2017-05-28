Тезисы к предстоящему „Русскому съезду”

Поэтому «антирусский манифест» Аллена Даллеса, с которого началась де-факто «холодная война» против СССР (речь У.Черчилля в Фултоне в 1946 году только была формой «огласки» этого «манифеста»), появившийся по ряду данных в феврале-марте 1945 года, представил собой стратегию войны против русского народа, как самого «непокорного народа» в мире, против его исторической памяти (мысль о руководящей роли русского народа звучит и в знаменитом победном тосте И.В.Сталина 24 мая 1945 года). При этом, надо осознать, что гибель русского народа станет причиной гибели России, а гибель России, в условиях современных средств массового поражения, станет гибелью всего человечества.

Русский народ и Россия как евразийская общинная, самая холодная, с самим большим хронотопом (пространством-временем) бытия в мире, цивилизация образуют историческое единство, потому что русский народ и – соответственно русский язык и русская культура – созидатель этой цивилизации, её базис. И в этом контексте историческая судьба русского народа и историческая судьба России связаны воедино навеки .

Сама проблема и соответственно повестка дня «Русского съезда», проблема теории и категориального и понятийного аппарата «русского вопроса», да и само предназначение «Русского съезда», не могут быть адекватно осмыслены вне обсуждения 100-летия Великой Русской (Октябрьской) Социалистической Революции, её всемирно-исторического значения – как в логике масштаба всей истории человечества, так и в логике Истории России и в логике Истории Русского Народа как её созидателя и её цементирующего начала.



Но одновременно гибелью и того Анти-Разума мировой финансовой капиталократии, свившей свое «гнездо» в США и Великобритании, который уже почти 150 лет (данные А.Фурсова подтверждают это) стремится расчленить Россию и поставить под свой контроль её ресурсы, доведя численность населения России (по оценке М.Тэтчер) до 15 млн. человек.

Тезис второй

Русскость – одно из ведущих оснований российской цивилизации. В монографии «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке», 2005г., вторую главу я так и назвал «Русскость как основание российской цивилизации».

В ней я «русскость» определил так:

«Русскость российской цивилизации отражает триадическое единство, которым цементируются её духовные основания. Это есть русская культура, русский язык, русская философия, (русский космизм и холизм). Русский народ является системогенетическим фактором в становлении российской государственности.

Исторические истоки такой функции русской нации или русского этноса в этногенезе российского суперэтноса (по Л.Н.Гумилеву) – и в логике становления российской государственности, и в логике становления и развития русского языка, и в логике становления русской культуры, – в глубокой древности, возможно в арийско-русской гипотезе происхождения индоевропейского семейства народов и языков на территории Российской Евразии…

Русскость российской цивилизации представлена русской культурой, являющейся несущим «остовом» её духовных начал.

Русская культура несёт в себе синтез европейского и азиатского начал. Как и любое «целое», евразийский синтез русской культуры развертывается в исторической логике в форме «бегущей волны» доминант то Запада, то Востока…

Русскость российской цивилизации, русская идея проявляется в особом, священном отношении к земле, которая предстает как мать-кормилица. «Холодность» российской цивилизации отразилась в низкой продуктивности земли. Поэтому русский народ своим потом «кормил» землю, чтобы она кормила его, и поливал своей кровью, защищая её от многочисленных врагов, зарившихся на русскую землю…

Русскость российской цивилизации проявляется и в том, что субстратом единства этнического многообразия российской цивилизации выступает русский народ…

Немецкий фашизм встретился во время Великой Отечественной войны с единым этническим монолитом во главе с русским народом, который практически немецким идеологам не удалось расколоть. Это хорошо осознавал И.В.Сталин. В «тосте Победы» он отметил, что русский народ «явился наиболее выдающейся нацией из всех наций, входивших в состав Советского Союза», потому, что «он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны».



Тезис третий

Россия – цивилизация «цивилизационного социализма». «Цивилизационный социализм» – это система ценностей бытия русского народа, которая центрируется вокруг ценностей правды, социальной справедливости, любви. «Не в силе Бог, а в Правде» – говорил Александр Невский. Правда – это больше, чем истина, это единство истины, добра, красоты и справедливости.

Ценностный геном русского народа, как базис российского цивилизации, носит антикапиталистическую направленность.

Революции 1905 года, февральская 1917 года и Великая Русская Социалистическая Революция несли в себе, в том числе, отрицание капиталистического пути развития по основаниям России, как самой холодной и с большим пространством-временем цивилизации, поскольку энергетическая стоимость воспроизводства жизни в России (теория закона энергетической стоимости разработана автором) в ~ 5 раз больше, чем в Европе, и в ~ 7 раз больше, чем в США.

«Русскость» России в единстве с её «евразийством», на фоне стремительного превращения России в экономическую колонию глобального империализма Запада (эпоха рыночно-капиталистической контрреволюции 1992 – 2017гг. снова превратила Россию в экономическую колонию глобального империализма Запада – в первую очередь США и Британии) в начале ХХ века (по данным А.Фурсова иностранный капитал в 1913 году контролировал 60-70% капитала в России, а в 1917 году – 90-95%) стали основанием социалистического прорыва человечества из России.

Тезис четвертый

Из третьего тезиса вытекает положение:

СССР, советская цивилизация, советская история в логике развития российской цивилизации, есть высший взлёт истории России и истории русского народа.

Советская цивилизация, социализм наиболее соответствовали исторической логике развития России и русского народа, адекватной их основаниям и ценностям.

Русский патриотизм и русский национализм, делающий ставку на монархизм, на «белое движение» и «героев» этого «белого движения», и выстраивающий свою логику исторической рефлексии на антиленинизме, антисталинизме, антисоветизме и антисоциализме, – «слеп» и «антиисторичен», обречен на поражение, на деле смыкается с рыночно-капиталистической контрреволюцией глобального империализма в России, совершающейся под прикрытием идеологии «либерализма» и «парламентской демократии», – и уже превратившей Россию в экономическую колонию.

Но глобальный империализм на этом не остановится. Он готовит «горячую войну» против России. Рыночно-капиталистическая контрреволюция в России решает для глобального империализма мировой капиталократии те же задачи, которые ставились перед гитлеровской Германией в войне против СССР, и которые в прямом столкновении мирового капитализма с советским социализмом не были решены.

А.А.Зиновьев заметил: «Целили в коммунизм, а попали в Россию», а я добавлю – и в Русский Народ.

Тезис пятый

«Русский съезд» должен быть обращен к подъему исторического достоинства русского народа, потому что он – Великий Народ. Он – Великий Народ уже потому, что не только создал Российскую цивилизацию, имеет за спиной Великую Историю, породившую такую цивилизацию, но и потому, что он:



совершил Великую Русскую Социалистическую Революцию,



создал своим гением грандиозные по своим масштабам и достижениям советские науку и искусство, могущественную плановую социалистическую экономику СССР,



обеспечил Космический Прорыв человечества из России – СССР (К.Э.Циолковский, С.П.Королев, Ю.А.Гагарин и другие творцы советской космонавтики),

(К.Э.Циолковский, С.П.Королев, Ю.А.Гагарин и другие творцы советской космонавтики),

спас мир от диктатуры гитлеровского фашизма.



Тезис шестой

XXI век – век особой, ноосферной России и русского народа – миссии спасения человечества от экологической гибели.

Именно в России – СССР благодаря трудам В.И.Вернадского появилось учение о Биосфере и Ноосфере. Развитие этого учения во второй половине ХХ века привело к появлению Российской ноосферной научной школы планетарного масштаба, которая является одной из форм проявления Эпохи Русского Возрождения в XXI веке.

Идет становление Ноосферизма как научно-мировоззренческой системы XXI века и одновременно научной теории Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Почему именно так ставится мною вопрос о миссии России и русского народа?

Потому что капитализму и рынку к концу ХХ века подписала Экологический Приговор Природа – планета Земля и Биосфера как суперорганизмы, имеющие собственные гомеостатические механизмы.

На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века рыночно-капиталистическое человечество вошло в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, и процессы её развиваются. Капитализм, а вернее – империалистическо-колониальная система с «метрополией» в странах Запада превратилась в «экологического самоубийцу» и «экологического могильщика» человечества.

Возник императив выживаемости. И спасти человечество сможет только Ноосферный Экологический Духовный Социализм который как строй должен обеспечить управляемую социоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества.

Речь идет о новой, ноосферной парадигме развития на базе доминирования закона кооперации и механизма общественного интеллекта, ноосферного грядущего синтеза науки и власти.

Россия должна стать духовным лидером Ноосферного Прорыва человечества.

К этому она предуготовлена всей своей историей и советской историей ХХ века, Русскими Прорывами человечества к социализму и в космос. Наступает грядущий Русский Ноосферный Прорыв.

Седьмой тезис

Спасителей у русского народа объявилось много. О чем только не пишется по этому поводу, какие только стратегии не выдвигаются. И нет понимания, что Русский Народ – это Народ Большой Идеи.

«Большие Идеи» меняются под действием императивов Логики Истории с большой буквы.

История Эксплуататорских Обществ, как стихийная история человечества на основе рынка и доминирования конкуренции, закончилась, для неё наступили Экологические Пределы.

Борьба против глобального империализма и за социализм в XXI веке приобретает содержание реализации императива экологической выживаемости всего человечества, который есть ноосферный императив, когда Человеческий разум поднимается на уровень Ответственности за Будущее всей Системы Жизни на Земле, переходит из состояния «Разум-для-Себя» в состояние «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса».

Интенция к этому состоянию Разума человечества пронизывает всю Эпоху Русского Возрождения (от Петра Великого и Ломоносова, Пушкина и Менделеева, Н.Ф.Федорова и Ф.М.Достоевского – до К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, С.П.Королева, И.В.Курчатова, Л.Н.Гумилева, Н.Н.Моисеева, В.П.Казначеева и др.), рождающую в недрах своего культурно-научно-философского поиска Ноосферно-Социалистический и Космический Прорыв XXI века.

Большая Идея Русского Народа, с которой он выходит в мир, – и вместе с ним современная Россия, – Спасение Человечества от экологической гибели в XXI веке через Ноосферный Экологический Духовный Социализм.

Русский народ, со своими ценностями правды, всемирной отзывчивости, всечеловечности (по Достоевскому), соборности (общинности, коллективизма), любви, высокой думой о справедливости для всех людей и народов на Земле, с отрицанием любой мысли о неправедных формах накопления богатства, сребролюбия, – есть народ, наиболее подготовленный Историей к выполнению этой Великой Миссии на Земле.

Настоящие тезисы опираются на целый цикл работ автора по русскому вопросу и теории русского и ноосферного социализма, в том числе:



«Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии третьего тысячелетия» (1999, 827с.);



«Эпоха Б.Н.Ельцина: 10 «ударов» по уничтожению самостоятельности России и русского народа» (1998, 36с.);



«Эпоха Русского Возрождения в персоналиях (Титаны Русского Возрождения). Том I» (2008, 500с.);



«Ноосферизм» (2001, 537с.);



«Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» (2005, 324с.);



России нужна стратегия долгосрочного развития на собственной основе» (2008, 31с.);



«Ноосферный прорыв в будущее России в XXI веке» (2010, 540с.);



«Всемирное значение Великой Русской социалистической революции и России как её творца. Конец «строя Денег» и ноосферный социализм в XXI веке» (2007, 44с.);



«Мифы либерализма и судьба России» (2001, 142с.);



«Битва за Россию: 1991 – 2008гг.» (2009, 420с.);



«Владимир Ильич Ленин: гений Русского Прорыва человечества к социализму» (2010, 498с.);



«Коммунизм и русский вопрос» (2006, 40с.);



«Русский человек: философия и ценности (через призму творчества Дмитрия Михайловича Балашова)» (2009, 19с.);



«Слово о русском народе и русском человеке» (2013, 265с.);



«Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика» (2013, 132с.);



«Русский вопрос в пространстве социалистической революции» (2013, 48с.);



«Манифест ноосферного социализма» (2011, 108с.).





А.И. Субетто