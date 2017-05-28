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Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2017

10:59. 28 мая 2017 Просмотров - 623 Нет комментариев Опубликовал:

Басурин рассказал об обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки

Басурин рассказал об обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Наибольшее количество обстрелов со стороны противника отмечено на Донецком направлении, где с позиций 72 и 92 омбр по населенным пунктам Стыла, Крутая Балка, Яковлевка, Ясное, Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, Старомихайловка, Жабичево, району аэропорта и Петровскому району г. Донецка было выпущено сорок три снаряда калибром 152 и 122 мм, сто сорок четыре мины калибром 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из танков, гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении противник вел обстрелы по районам населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Доломитное, Зайцево и Широкая Балка. С позиций 55 оабр, 53 омбр и 25 овдбр было выпущено пять 122 мм артиллерийских снарядов, пятнадцать мин калибром 82 мм. Также обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении украинские преступники 36 обр МП вели огонь с применением артиллерии калибром 152 мм по н.п. Заиченко. Кроме того, обстрелы велись из минометов и различных типов гранатометов вблизи населенных пунктов Таврическое, Саханка, Безыменное и Ленинское.

В результате обстрелов повреждено газо- и электроснабжение в н.п. Коминтерново, в Докучаевске – поврежден дом по ул. Котовского 12, в Горловке – получил повреждение дом по ул. Фруктовая 5», — говорится в сообщении Басурина.

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Эдуард Басурин об акции «Школа добра»

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Гуманитарная помощь, переданная школьникам ДНР в рамках акции «Школа добра» переданна школьниками Москвы.

Школьники Москвы, участники акции «Школа добра» рассказали о войне, о своей помощи детям Донбасса.

«Мы за мир!» — сказали школьники Москвы.

ДНР, в лице Эдуарда Басурина выражает благодарность «Боевому братству» организовавшему помощь школьникам ДНР.

Мария Рябинина, директор центра детского и юношеского творчества Куйбышевского района г. Донецка поблагодарила за оказанную помощь «Боевое Братство», детей Москвы.

«Очень знаменательно получить подарки в канун дня защиты детей, выражаем всем благодарность», — сказала она.

Все руководители школ, получившие гуманитарную помощь выразили огромную благодарность «Боевому Братству» и всем кто не равнодушен к судьбе детей Донбасса, помогает в трудную минуту.

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ВСУ снова сорвали разведение сил под ЛНР

Украинская сторона сегодня вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в ЛНР.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, пишет ЛИЦ.

«На данный момент мы наблюдаем, что украинская сторона не собирается отводить силы и средства, и это подтверждают представители миссии ОБСЕ, их наблюдатели на той (украинской) стороне», — сказал он.

«Согласно договоренностям, достигнутым в Минске на Контактной группе 28 мая, со стороны ЛНР были выполнены все требования, была пущена ракета о готовности к разведению», — отметил Филипоненко.

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ВСУ за сутки 43 раза нарушили «режим тишины» в ДНР

ВСУ за сутки 43 раза нарушили "режим тишины" в ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись: РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Разрушения:

(по состоянию на 27 мая)

В результате обстрелов ВСУ:

п. Коминтерного — повреждено газо- и электроснабжение, в данный момент ведутся восстановительные работы;

г. Докучаевск по ул. Котовского, 12 — повреждено окно и часть стены;

г. Горловка пос. Молочный по ул. Фруктовая, д.5 — прямое попадание в дом, возник пожар.

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В результате обстрелов ВСУ жители Коминтерново остались без света и газа

Обстрелами с позиций вооруженных сил Украины было нарушено электро- и газоснабжение села Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. ДАН сообщили в администрации Новоазовского района ДНР.

«Вчера, приблизительно в 23:00, с украинских позиций велся огонь по селу Коминтерново. В результате обстрела повреждены линии электропередачи и газопровод. На данный момент жители села остаются без света и газа», – сказала собеседник агентства.

В администрации района добавили, что на данный момент в поселок направились ремонтные бригады для ликвидации последствий обстрела. При этом, по последним данным, пострадавших среди мирного населения и разрушений жилого фонда нет.

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ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли ЛНР

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, применив при этом крупнокалиберные артиллерийские орудия.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка Красный Яр, сел Калиновка и Лозовое.

Огонь велся из 152-мм и 122-мм арторудий, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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В Армии ЛНР прокомментировали заявление ВСУ о продвижении под Дебальцево

В Армии ЛНР прокомментировали заявление ВСУ о продвижении под Дебальцево | Русская весна

Сообщения украинских СМИ о том, что киевские боевики продвинулись в районе Светлодарской дуги, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обращаю ваше внимание на то, что командование ВСУ в целях отвлечения внимания общественности от реальных проблем в зоне проведения „АТО“, таких как массовое дезертирство и рост небоевых потерь ввиду повального алкоголизма, наркомании и нарушения воинской дисциплины, продолжают лгать и запускать в СМИ так называемые фейки», — отметил он.

«Так, 23 мая, по нескольким украинским ресурсам прошла „сенсационная“ новость, что подразделения ВСУ продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги. Официально заявляю, что это не так!» — подчеркнул подполковник.

«Наши подразделения находятся в постоянной боевой готовности на своих позициях и готовы в любой момент отразить наступление противника», — заверил Марочко.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.05.2017

—  Российские ВКС уничтожили колонну ИГИЛ (запрещено в РФ) на пути из Ракки в Пальмиру;

— Войска Ирака начали штурм последнего оплота боевиков ИГИЛ в Западном Мосуле;

— Эрдоган назвал условия допуска немецких депутатов на «Инджирлик»;

— Обстрелом ВСУ в Донецке ранена мирная жительница;

— На юго-востоке Афганистана прогремел взрыв.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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