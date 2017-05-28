Сводки от ополчения Новороссии 28 мая 2017

Басурин рассказал об обстрелах ДНР со стороны ВСУ за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Наибольшее количество обстрелов со стороны противника отмечено на Донецком направлении, где с позиций 72 и 92 омбр по населенным пунктам Стыла, Крутая Балка, Яковлевка, Ясное, Ясиноватая, Докучаевск, Спартак, Старомихайловка, Жабичево, району аэропорта и Петровскому району г. Донецка было выпущено сорок три снаряда калибром 152 и 122 мм, сто сорок четыре мины калибром 120 и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из танков, гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении противник вел обстрелы по районам населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Доломитное, Зайцево и Широкая Балка. С позиций 55 оабр, 53 омбр и 25 овдбр было выпущено пять 122 мм артиллерийских снарядов, пятнадцать мин калибром 82 мм. Также обстрел велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении украинские преступники 36 обр МП вели огонь с применением артиллерии калибром 152 мм по н.п. Заиченко. Кроме того, обстрелы велись из минометов и различных типов гранатометов вблизи населенных пунктов Таврическое, Саханка, Безыменное и Ленинское.

В результате обстрелов повреждено газо- и электроснабжение в н.п. Коминтерново, в Докучаевске – поврежден дом по ул. Котовского 12, в Горловке – получил повреждение дом по ул. Фруктовая 5», — говорится в сообщении Басурина.

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Эдуард Басурин об акции «Школа добра»

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Гуманитарная помощь, переданная школьникам ДНР в рамках акции «Школа добра» переданна школьниками Москвы.

Школьники Москвы, участники акции «Школа добра» рассказали о войне, о своей помощи детям Донбасса.

«Мы за мир!» — сказали школьники Москвы.

ДНР, в лице Эдуарда Басурина выражает благодарность «Боевому братству» организовавшему помощь школьникам ДНР.

Мария Рябинина, директор центра детского и юношеского творчества Куйбышевского района г. Донецка поблагодарила за оказанную помощь «Боевое Братство», детей Москвы.

«Очень знаменательно получить подарки в канун дня защиты детей, выражаем всем благодарность», — сказала она.

Все руководители школ, получившие гуманитарную помощь выразили огромную благодарность «Боевому Братству» и всем кто не равнодушен к судьбе детей Донбасса, помогает в трудную минуту.

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ВСУ снова сорвали разведение сил под ЛНР

Украинская сторона сегодня вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в ЛНР.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, пишет ЛИЦ.

«На данный момент мы наблюдаем, что украинская сторона не собирается отводить силы и средства, и это подтверждают представители миссии ОБСЕ, их наблюдатели на той (украинской) стороне», — сказал он.

«Согласно договоренностям, достигнутым в Минске на Контактной группе 28 мая, со стороны ЛНР были выполнены все требования, была пущена ракета о готовности к разведению», — отметил Филипоненко.

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ВСУ за сутки 43 раза нарушили «режим тишины» в ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись: РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Разрушения:

(по состоянию на 27 мая)

В результате обстрелов ВСУ:

п. Коминтерного — повреждено газо- и электроснабжение, в данный момент ведутся восстановительные работы;

г. Докучаевск по ул. Котовского, 12 — повреждено окно и часть стены;

г. Горловка пос. Молочный по ул. Фруктовая, д.5 — прямое попадание в дом, возник пожар.

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В результате обстрелов ВСУ жители Коминтерново остались без света и газа

Обстрелами с позиций вооруженных сил Украины было нарушено электро- и газоснабжение села Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. ДАН сообщили в администрации Новоазовского района ДНР.

«Вчера, приблизительно в 23:00, с украинских позиций велся огонь по селу Коминтерново. В результате обстрела повреждены линии электропередачи и газопровод. На данный момент жители села остаются без света и газа», – сказала собеседник агентства.

В администрации района добавили, что на данный момент в поселок направились ремонтные бригады для ликвидации последствий обстрела. При этом, по последним данным, пострадавших среди мирного населения и разрушений жилого фонда нет.

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ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, применив при этом крупнокалиберные артиллерийские орудия.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка Красный Яр, сел Калиновка и Лозовое.

Огонь велся из 152-мм и 122-мм арторудий, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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В Армии ЛНР прокомментировали заявление ВСУ о продвижении под Дебальцево

Сообщения украинских СМИ о том, что киевские боевики продвинулись в районе Светлодарской дуги, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «Обращаю ваше внимание на то, что командование ВСУ в целях отвлечения внимания общественности от реальных проблем в зоне проведения „АТО“, таких как массовое дезертирство и рост небоевых потерь ввиду повального алкоголизма, наркомании и нарушения воинской дисциплины, продолжают лгать и запускать в СМИ так называемые фейки», — отметил он. «Так, 23 мая, по нескольким украинским ресурсам прошла „сенсационная“ новость, что подразделения ВСУ продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги. Официально заявляю, что это не так!» — подчеркнул подполковник. «Наши подразделения находятся в постоянной боевой готовности на своих позициях и готовы в любой момент отразить наступление противника», — заверил Марочко. Читайте также: Куда возвращаться Донбассу?

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.05.2017

— Российские ВКС уничтожили колонну ИГИЛ (запрещено в РФ) на пути из Ракки в Пальмиру;

— Войска Ирака начали штурм последнего оплота боевиков ИГИЛ в Западном Мосуле;

— Эрдоган назвал условия допуска немецких депутатов на «Инджирлик»;

— Обстрелом ВСУ в Донецке ранена мирная жительница;

— На юго-востоке Афганистана прогремел взрыв.

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