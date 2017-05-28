Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 мая 2017

На днях ряд арабских и российских СМИ сообщили, что на юг Сирии якобы переброшены подразделения российских Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций, которые вытесняют боевиков из района Ат-Танф, где находится база, используемая спецназом США для подготовки проамериканских «повстанцев».

Если на счет Сил специальных операций информация не звучит удивительной, так как спецназ может оказаться в любой точке в любое время, то на счет ВДВ — это выглядело настоящей сенсацией, т. к. Россия официально не ведет сухопутную операцию в САР.

Некоторые российские агентства также подхватили эту информацию, процитировав ливанское издание «Аль-Масдар», сославшееся на источники в Сирийской армии, которые якобы сообщили о переброске в южную часть САР российской военной группировки для поддержки наступления САА в провинции Сувейда.

В Al Masdar также добавили, что, по некоторым данным на активизировавшемся южном фронте действуют подразделения «под управлением штаба 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ. Перед десантниками якобы стоит задача оказания непосредственной поддержки правительственным войскам САР в вытеснении бандформирований и восстановлении контроля над границами с Иорданией и Ираком.

«Русская Весна» попыталась разобраться, откуда такая информация и насколько она соответствует действительности.

Оказалось, что первым об этом 20 мая со ссылкой на источник сообщил сирийский журналист Ваэль Аль-Хуссейни. По его словам, «подразделения русской 31-й бригады ВДВ развертываются в Сирии для участия в операции «Lavender».

После появления статьи в «Аль-Масдаре» российские издания начали перепечатывать эту информацию. Так Лента.ру связалось с информированным источником, который рассказал, что решение о вводе российской группировки в южные районы Сирии могло быть принято в ответ на авиаудар американской авиации по отрядам правительственных сил у города Ат-Танф 18 мая.

Очередным подтверждением этому, по мнению журналистов, стало опубликованное 25 мая видео атак вертолетов ВКС России в районе Ат-Танф.

В сети появился ролик с ударами вертолетов по позициям боевиков на границе с Иорданией, пишет Лента.ру. «Соответствующую запись опубликовал пользователь „Вестник Дамаска“ в „Твиттер“. Операция прошла в районе населенного пункта Эт-Танф», — добавляет издание.

«Росбалт» также публиковал материал под многообещающим заголовком «СМИ узнали об операции российского „десанта“ на юге Сирии», где журналисты сослались на Al-Masdar и «Ленту.ру», повторив, что «в Интернете появился видеоролик, зафиксировавший действия российских вертолетов в районе Эт-Танф», где находится база, на которой проходят подготовку силы «оппозиции» , поддерживаемые США.

Любопытно, что «Русская Весна» публиковала данное видео в новости: Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии на Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Но на нем показана работа ВКС России и ВВС Сирии в пустынных районах пальмирского региона на востоке провинции Хомс, где подготовленный Россией 5-й армейский корпус и другие подразделения САА наступают на ИГИЛ* в направлении Дейр эз-Зор.

Данное видео снято для сирийской газеты «Аль-Ватан» и оно имеет название «Сцены из операций Сирийской армии восточнее перекрестка Талила, где войска движутся в направлении Дейр эз-Зор».

Кроме того, военный источник прокомментировал «Русской Весне» сообщения о развертывании 31-й бригады ВДВ на фронте в провинции Сувейда, заявив, что ничего подобного и близко нет, Россия по прежнему не принимает полноценного участия в масштабных наземных операциях, ограничиваясь авиацией, военными советниками и материально-технической поддержкой.

Интересно, что в арабском сегменте активно распространяется информация о том, что российские войска активно участвуют в наступлении на Ат-Танф.

23 мая тот же журналист Russia Insider Ваэль Аль-Хуссейни сообщил:

«Я буду публиковать эксклюзивные фото репортаж с фронта Ат-Танф, где будут показана прямая поддержка САА со стороны российской армии и воздушно-космических сил».

Но в обещанном материале среди реальных фото из провинции Сувейда он привел ряд фото российской военной техники и авиации, сделанных под Пальмирой, выдав их за Ат-Танф. Интересно, что журналист подчеркнул, что по слухам, относительно новым российским вооружением управляют военнослужащие Вооруженных сил РФ.

А на же реальных кадрах из материла Russia Insider, где показаны бои за Ат-Танф, видна лишь Сирийская армия.

27 мая Хуссейни продолжил нагнетать и сообщил, что «САА продвигается к Ат-Танф, а в это время ВВС Сирии и ВКС РФ находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

Зачем ВКС, которые и так наносят удары чуть ли не 24 часа в сутки, находиться в повышенной боевой готовности, не сообщается. Видимо подразумевается, что российское командование готовится отбивать атаки самолетов международной коалиции на подразделения САА.

По имеющейся информации, после последнего авиаудара ВВС коалиции Москва договорилась с Вашингтоном о взаимодействии для избежания подобных инцидентов. Те же арабские СМИ даже сообщают, что Вашингтон вывел около половины своих сил на территорию Иордании, чтобы избегать столкновений с бойцами Башара Асада.

Подчеркнем, что южное направление фронта, где граница в основном не контролируется Сирийской армией, действительно являются одним из важнейших направлений, долгие годы именно отсюда многие группировки, включая «ИГИЛ», получали немалую часть людских ресурсов, вооружения и материально-технического снабжения. А Россия поддерживает Дамаск в операциях по очистке страны от террористов и поддерживает весьма успешно, достаточно посмотреть сколько городов и поселков было освобождено от боевиков за полтора года операции ВКС.

И все это было сделано без ввязывания в наземную операцию больших сухопутных сил, но, судя по всему, какие-то силы, стоящие за СМИ, пытаются убедить мир в том что крупные сухопутные соединения Вооруженных сил РФ участвуют в наземных операциях в Сирии. Возможно сирийцы таким образом запугивают своих противников, а возможно преследуют какие-то иные цели.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

На видео ниже показаны реальные бои вблизи района Ат-Танф.