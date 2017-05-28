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Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 мая 2017

11:05. 28 мая 2017 Просмотров - 1,564 Нет комментариев Опубликовал:

“Борцы с тиранией”



История с терактом в Манчестере становится все более прекрасной в своей незамутненности. Брат террориста подорвавшего себя в Манчестере и бывшего выходцем из семьи "борцов с тиранией Каддафи", так же оказалася террористом связанным с Халифатом.

Младший брат предполагаемого исполнителя теракта на концерте в Манчестере готовил нападение на главу миссии ООН в Ливии, пишет издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, которые планировали подорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера во время поездки в Триполи в начале 2017 года. Правоохранительные органы следили за младшим Абеди и его сообщниками несколько месяцев, теракт удалось предотвратить.

Как отмечает газета, сейчас в Ливии находятся агенты британской внешней разведки МИ-6, которые проводят расследование совместно с ливийскими властями и пытаются выяснить, распространила ли ячейка свою деятельность на территорию Соединенного королевства. Брат Салмана Абеди, предполагаемого смертника, совершившего теракт в Манчестере, был арестован по подозрению в связях с ИГ* в среду в Триполи. Сообщалось, что он планировал совершить теракт в столице Ливии и на допросе признался, что он и его брат Салман поддерживали ИГ.

По информации Telegraph, Хашим Абеди был арестован по дороге в банк, где он должен был снять 4,5 тысячи ливийских динаров (около 3,2 тысячи долларов), которые переслал его брат из Манчестера.
Теракт в комплексе "Манчестер Арена" произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 66 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

https://ria.ru/world/20170528/1495246990.html – цинк

Такие вот они "ливийские борцы за свободу и демократию".

«Пренебрежение стабильностью Ливии повлечёт за собой обрушение мира в мире, через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию… Европа станет чёрной в самое небольшое время… Мы предотвращаем эмиграцию, сдерживая и продвижение «Аль-Каиды». Таким образом, если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в опасности!». (с) Муаммар Каддафи

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В Сирии зафиксировано девять нарушений перемирия

В Сирии зафиксировано девять нарушений перемирия

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Дамаск – пять, Деръа – два и Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – один, Деръа – три», — говорится в бюллетене.

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Коротко по Сирии



В пятницу под Раккой погиб 22-летний специалист 75-й батальона рейнджеров армии США Этьен Мерфи.
Причем существуют разночтения по поводу причин смерти – по одной версии, сам разбился на внедорожнике, по другой – погиб в ходе боя с боевиками Халифата.



Официальная версия – погиб при переворачивании автомобиля. Стоит отметить, что к 22 годам у него было достаточно приличное кол-во регалий.
Стоит так же отметить ,что вчера в Сувейде сирийские военные сбили американский разведывательный беспилотник.
США в свою очередь в четверг убили 35 гражданских на севере Сирии в ходе очередной "ошибки" с авиаударом https://www.rt.com/news/389959-syria-us-coalition-strikes-illegal/.
Так же стоит отметить появление фотографий из лагеря боевиков в районе Ат-Танфа, где американцы занимаются подготовкой боевиков якобы "для борьбы с Халифатом" http://www.globalresearch.ca/us-military-has-entered-southern-syria-to-train-moderate-rebels/5589361

Ну и коротко по развитию ситуации под Раккой.



САА продолжает продвигаться на юг и юго-запад от Джиры. Фронт к югу у боевиков уже совсем не держится, так что думаю в июне мы уже сможем увидеть своеобразную "встречу на Евфрате", которая возможно даже получит некое медийное освещение, когда скажем для демонстрации "единства в борьбе с террором", где-нибудь к западу от Табки произойдет встреча российской военной полиции из Алеппо и американских частей дислоцированных в районе Табки. По сути, существует лишь одно серьезное препятствие этому продвижению – позиции боевиков в районе Маскана. Если боевики решат удерживать город, то не обязательно, что его будут штурмовать напрямую – всегда есть возможность обойти его южнее и продолжать продвижение по дороге Алеппо-Табка.



Маскана, это по сути последний крупный населенный пункт в провинции Алеппо контролируемый Халифатом. Ключевой вопрос – как будут перераспределена территория закрашенная черным цветом между САА и курдами и где пройдет формальная линия разграничения.


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Армия Сирии освободила от террористов 12 сел под Алеппо

Армия Сирии освободила от террористов 12 сел под Алеппо

Сирийская армия при поддержке ополченцев восстановила контроль над 12 селениями в восточной части провинции Алеппо.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

По информации военных источников, в ходе операции в провинции Алеппо армии удалось «восстановить безопасность и стабильность в селениях», а также ликвидировать боевиков террористической группировки ИГИЛ*.

Сирийской армии также удалось вернуть контроль над несколькими поселениями к юго-западу от Хомса.

Как сообщается, на освобожденных территориях инженерные подразделения работают над разминированием заложенных террористами бомб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО)

Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО) | Русская весна

В субботу конвой ИГИЛ попал в засаду «Тигров» в провинции Хама.

Последние дни стали тяжелыми для ИГИЛ, группировка понесла тяжелые потери от ударов ВКС РФ, уничтоживших колонну из 39 пикапов и грузовиков. Одновременно с этим террористы были выбиты из двух десятков населенных пунктов на востоке Алеппо, а теперь еще и конвой бандитов попал в засаду в Хаме.

Отряд штурмовой дивизии «Тигры» под командованием полковника Самера Яссина уничтожил небольшой отряд ИГИЛ во время их поездки из провинции Хама в Ракку. Вероятно, террористы намеревались усилить «столичные» бандруппы, воюющие с курдскими «Сирийскими демократическими силами».

Издалека заметив пикап боевиков, армейцы уничтожили транспортные средства ИГИЛ управляемыми ракетами и огнестрельным оружием вблизи района Вади Аузайб, недалеко от трассы Саламия  — Итрия, которая является наиболее уязвимым участком маршрута снабжения города Алеппо, передает арабское агентство AMN.

В результате засады были убиты боевики, уничтожены 2 мотоцикла и транспортное средство, перевозившее вооружение. После пешей атаки «Тигры» захватили безоткатное орудие СПГ-9, огнемет «Шмель», пулеметы и автоматы Калашникова. 

Отряд САА, который осуществил успешную засаду, опубликовал ряд фотографий с места событий. После успешного рейда армейцы вернулись к своему форпосту.

Тем временем Tiger Force вместе с подразделениями 5-го армейского корпуса, подготовленного Россией, и бойцами племени Аль-Бакир, за сутки освободили около 15 поселков от ИГИЛ* на востоке провинции Алеппо. Таким образом армейцы взяли под контроль большие территории на равнинах Маскана, приблизившись к самому городу Маскана на расстояние уверенного снайперского огня.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО) | Русская весна
Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО) | Русская весна
Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО) | Русская весна
Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО) | Русская весна
Тяжелый день для ИГИЛ: «Тигры» уничтожили конвой террористов по пути в Ракку (ФОТО) | Русская весна

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Как СМИ нашли бригаду ВДВ, наступающую на базу спецназа США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Как СМИ нашли бригаду ВДВ, наступающую на базу спецназа США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На днях ряд арабских и российских СМИ сообщили, что на юг Сирии якобы переброшены подразделения российских Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций, которые вытесняют боевиков из района Ат-Танф, где находится база, используемая спецназом США для подготовки проамериканских «повстанцев».

Если на счет Сил специальных операций информация не звучит удивительной, так как спецназ может оказаться в любой точке в любое время, то на счет ВДВ — это выглядело настоящей сенсацией, т. к. Россия официально не ведет сухопутную операцию в САР.

Некоторые российские агентства также подхватили эту информацию, процитировав ливанское издание «Аль-Масдар», сославшееся на источники в Сирийской армии, которые якобы сообщили о переброске в южную часть САР российской военной группировки для поддержки наступления САА в провинции Сувейда.

В Al Masdar также добавили, что, по некоторым данным на активизировавшемся южном фронте действуют подразделения «под управлением штаба 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ. Перед десантниками якобы стоит задача оказания непосредственной поддержки правительственным войскам САР в вытеснении бандформирований и восстановлении контроля над границами с Иорданией и Ираком.

«Русская Весна» попыталась разобраться, откуда такая информация и насколько она соответствует действительности.

Оказалось, что первым об этом 20 мая со ссылкой на источник сообщил сирийский журналист Ваэль Аль-Хуссейни. По его словам, «подразделения русской 31-й бригады ВДВ развертываются в Сирии для участия в операции «Lavender».

После появления статьи в «Аль-Масдаре» российские издания начали перепечатывать эту информацию. Так Лента.ру связалось с информированным источником, который рассказал, что решение о вводе российской группировки в южные районы Сирии могло быть принято в ответ на авиаудар американской авиации по отрядам правительственных сил у города Ат-Танф 18 мая.

Очередным подтверждением этому, по мнению журналистов, стало опубликованное 25 мая видео атак вертолетов ВКС России в районе Ат-Танф.

В сети появился ролик с ударами вертолетов по позициям боевиков на границе с Иорданией, пишет Лента.ру. «Соответствующую запись опубликовал пользователь „Вестник Дамаска“ в „Твиттер“. Операция прошла в районе населенного пункта Эт-Танф», — добавляет издание.

«Росбалт» также публиковал материал под многообещающим заголовком «СМИ узнали об операции российского „десанта“ на юге Сирии», где журналисты сослались на Al-Masdar и «Ленту.ру», повторив, что «в Интернете появился видеоролик, зафиксировавший действия российских вертолетов в районе Эт-Танф», где находится база, на которой проходят подготовку силы «оппозиции» , поддерживаемые США.

Любопытно, что «Русская Весна» публиковала данное видео в новости: Яркие кадры: Ударные вертолеты Ми-35 ВКС РФ наносят град ударов, прикрывая наступление Армии Сирии на Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Но на нем показана работа ВКС России и ВВС Сирии в пустынных районах пальмирского региона на востоке провинции Хомс, где подготовленный Россией 5-й армейский корпус и другие подразделения САА наступают на ИГИЛ* в направлении Дейр эз-Зор. 

Данное видео снято для сирийской газеты «Аль-Ватан» и оно имеет название «Сцены из операций Сирийской армии восточнее перекрестка Талила, где войска движутся в направлении Дейр эз-Зор».

Кроме того, военный источник прокомментировал «Русской Весне» сообщения о развертывании 31-й бригады ВДВ на фронте в провинции Сувейда, заявив, что ничего подобного и близко нет, Россия по прежнему не принимает полноценного участия в масштабных наземных операциях, ограничиваясь авиацией, военными советниками и материально-технической поддержкой.

Интересно, что в арабском сегменте активно распространяется информация о том, что российские войска активно участвуют в наступлении на Ат-Танф.

23 мая тот же журналист Russia Insider Ваэль Аль-Хуссейни сообщил:

«Я буду публиковать эксклюзивные фото репортаж с фронта Ат-Танф, где будут показана прямая поддержка САА со стороны российской армии и воздушно-космических сил».

Но в обещанном материале среди реальных фото из провинции Сувейда он привел ряд фото российской военной техники и авиации, сделанных под Пальмирой, выдав их за Ат-Танф. Интересно, что журналист подчеркнул, что по слухам, относительно новым российским вооружением управляют военнослужащие Вооруженных сил РФ.

А на же реальных кадрах из материла Russia Insider, где показаны бои за Ат-Танф, видна лишь Сирийская армия.

27 мая Хуссейни продолжил нагнетать и сообщил, что «САА продвигается к Ат-Танф, а в это время ВВС Сирии и ВКС РФ находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

Зачем ВКС, которые и так наносят удары чуть ли не 24 часа в сутки, находиться в повышенной боевой готовности, не сообщается. Видимо подразумевается, что российское командование готовится отбивать атаки самолетов международной коалиции на подразделения САА.

По имеющейся информации, после последнего авиаудара ВВС коалиции Москва договорилась с Вашингтоном о взаимодействии для избежания подобных инцидентов. Те же арабские СМИ даже сообщают, что Вашингтон вывел около половины своих сил на территорию Иордании, чтобы избегать столкновений с бойцами Башара Асада.

Подчеркнем, что южное направление фронта, где граница в основном не контролируется Сирийской армией, действительно являются одним из важнейших направлений, долгие годы именно отсюда многие группировки, включая «ИГИЛ», получали немалую часть людских ресурсов, вооружения и материально-технического снабжения. А Россия поддерживает Дамаск в операциях по очистке страны от террористов и поддерживает весьма успешно, достаточно посмотреть сколько городов и поселков было освобождено от боевиков за полтора года операции ВКС. 

И все это было сделано без ввязывания в наземную операцию больших сухопутных сил, но, судя по всему, какие-то силы, стоящие за СМИ, пытаются убедить мир в том что крупные сухопутные соединения Вооруженных сил РФ участвуют в наземных операциях в Сирии. Возможно сирийцы таким образом запугивают своих противников, а возможно преследуют какие-то иные цели.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

На видео ниже показаны реальные бои вблизи района Ат-Танф.

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Сирия требует от Совбеза ООН остановить действия коалиции

Сирия требует от Совбеза ООН остановить действия коалиции | Русская весна

МИД Сирии направил письма в Совет безопасности ООН, в которых вновь призвал прекратить «незаконные действия международной коалиции под предводительством США» на территории страны, передает сирийское агентство САНА.

По информации агентства, в двух письмах, направленных генеральному секретарю и председателю СБ ООН, сирийское внешнеполитическое ведомство осудило пятничный авиаудар коалиции по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в котором погибли 35 мирных жителей.

Как сообщается, МИД Сирии призывает Совет безопасности воплотить в жизнь резолюции по территориальной целостности Сирии, а также остановить незаконные действия коалиции.

Ведомство считает необходимым учитывать, что действия коалиции противоречат резолюциям СБ ООН, международному и международному гуманитарному праву.

Дамаск отмечает агрессивность действий коалиции, которая поддерживает тех, кто «хочет только убивать невинных сирийских граждан».

В письмах подчеркивается, что некоторые западные страны, являющиеся постоянными членами в Совбезе, оказывают влияние на совет при принятии решений по сирийскому кризису.

Согласно заявлению МИД, «вводящие в заблуждение методы» таких стран, как Франция, Британия и США, являются главными причинами продолжения кризиса в Сирии, а политика региональных государств, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Турция, способствуют эскалации и поддерживают терроризм, «тот самый терроризм, мишенью которого становятся и другие страны, пример — последний теракт в Манчестере».

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки ИГИЛ* и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Сирия: САА сбила 7 американских беспилотников

Вооруженные силы САР и Сирийская социал-националистическая партия (ССНП) сбили 7 специальных беспилотников, применяемых спецназом США, на границе между провинциям Сувейда и Хомс.

САА и ССНП сбили и семь беспилотных летательных аппаратов в районе замка Аль-Калаа к востоку от недавно освобожденной Зулуфской плотины.

Беспилотники были сбиты в районе, находящемся в зоне интересов проамериканских боевиков из «Новой сирийской армии», которых обучает и оснащает спецназ США. Для этих целей действуют тренировочные базы в Иордании, откуда члены НВФ после подготовки возвращаются в Сирию, нередко вместе с военными сил специальных операций США, передает арабское агентство AMN.

На кадрах показаны так называемые барражирующие боеприпасы «Свитчблейд», которые, по имеющимся данным, применяется спецназом ВВС США. Данное изделие ближе всего к управляемым ракетам «земля-земля» типа TOW — с автоматическим наведением на цель. Небольшие дроны запускаются из переносной пусковой установки и могут преодолевать расстояние более 10 километров.

Также ранее появились данные о том, что более половины возглавляемых США коалиционных сухопутных войск вышли из южной Сирии, чтобы не сталкиваться с Сирийской армией и ее союзниками, приближающимися к пограничному переходу Ат-Танф из провинции Сувейда вдоль трассы Дамаск — Багдад.

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Сирия: ВКС России уничтожили колонну ИГИЛ

Видео уничтожения большой колонны техники террористов ИГИЛ (запрещено в РФ), которая двигалась для нападения между восточным Каламуном и восточным Хомсом.

Конвой ИГИЛ был уничтожен российской военной авиацией в сельской местности провинции Хомс.

После первого мощного взрыва уцелевшие террористы на автомобилях начали разбегаться, но их продолжали настигать новые удары.

Боевики ИГИЛ готовились к нападению в районе «Треугольника Заза» в сельской местности на юго-востоке провинции Хомс, где сирийская армия при поддержке ВКС РФ ведет наступление в направлении границ с Ираком и Иорданией.

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