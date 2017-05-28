Российских школьников заставят уважать бандеровцев и власовцев

Трудно поверить, но это факт. Восхваление власовцев и бандеровцев содержится в программе по литературе для российских школ.

Итак, что же российские граждане могут прочитать в главе № 12 «Сорок дней Кенгира»? Посвящённая самому масштабному в истории СССР восстанию зэков, она занимает значительную часть произведения. Восстание преподносится как поистине благородный, смелый и доблестный шаг. Нелишне будет напомнить и содержание этой главы.После смерти Сталина охрана одного из лагерей, так называемого Степлага, расположенного в Казахстане, организовывает провокацию – убивает заключённого. Провокация была задумана для демонстрации собственной значимости, чтобы руководство страны не покушалось на льготы и полномочия войск НКВД, охранявших политических преступников.Убийство вызывает волну неповиновения зэков, которая перерастает в мятеж. Заключённые объединяют четыре лагеря в единое пространство и устанавливают свою власть, выбрав руководящий орган – «комиссию», которая и ведёт переговоры с советской властью. Для переговоров с зэками из столицы прилетает замминистра МВД СССР и начальник ГУЛАГа. Через сорок дней мятеж был подавлен при помощи танков силами регулярной армии, взявшей лагерь штурмом.Таково краткое описание событий, которое, отметим, по существу, не противоречит документальным источникам. Не скрывая того, что восстание было осуществлено силами украинских националистов, членами УПА и «просто» власовцами, Солженицын романтизирует образ политпреступника, борца и революционера! Автор описывает тех, кто возглавил лагерный бунт, вот они: бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков, «он был в плену; как некоторые говорят – и власовцем»; «Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941-го воевавший то против немцев, то против советских». Современные опубликованные данные подтверждают, что среди заключённых Степлага 46,36% составляли украинцы, 13% были литовцами, примерно столько же было русских.Этим готовым материалом для пропаганды воспользовались на «незалежной». «Сорок дней Кенгира» подарили украинским телевизионщикам почти готовые сценарии для создания «документальных» фильмов. Украинские пропагандисты нашли оставшихся в живых бандеровцев – участников восстания в Кенгире и преподнесли бунт членов УПА и бандеровцев как борьбу за свободу Украины в Степлаге. По версии украинских идеологов, члены УПА даже за решёткой оставались воплощением благородства и доблести. И это даже не противоречит их описанию в книге.Обретшие временную свободу нарисованы справедливыми и честными людьми, которые сразу же обустроили быт коммуны, добровольно распределили обязанности, и каждый стал добросовестно делать своё дело. Никто не воровал продукты, не хулиганил, ни одна женщина не была изнасилована. Когда читаешь всё это, создаётся впечатление, что зэки создали идеальное общество, которое было раздавлено гусеницами танков! «Кровавые чекисты» уничтожили политических преступников – беззащитных бандеровцев и членов УПА…Понимают ли сейчас защитники произведения «Архипелаг ГУЛАГ», что они забивают голы не в те ворота?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com