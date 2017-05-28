Главная » Невероятное в мире

Российских школьников заставят уважать бандеровцев и власовцев

22:21. 28 мая 2017 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:
Трудно поверить, но это факт. Восхваление власовцев и бандеровцев содержится в программе по литературе для российских школ.

035_rusrep_07-1Открываем обязательную программу по литературе и находим произведение «Архипелаг ГУЛАГ». Отбросив личное отношение к автору, обратимся к тексту, а точнее к 12-й главе и его дидактической ценности для ребёнка и гражданина России.

Итак, что же российские граждане могут прочитать в главе № 12 «Сорок дней Кенгира»? Посвящённая самому масштабному в истории СССР восстанию зэков, она занимает значительную часть произведения. Восстание преподносится как поистине благородный, смелый и доблестный шаг. Нелишне будет напомнить и содержание этой главы.

После смерти Сталина охрана одного из лагерей, так называемого Степлага, расположенного в Казахстане, организовывает провокацию – убивает заключённого. Провокация была задумана для демонстрации собственной значимости, чтобы руководство страны не покушалось на льготы и полномочия войск НКВД, охранявших политических преступников.

Убийство вызывает волну неповиновения зэков, которая перерастает в мятеж. Заключённые объединяют четыре лагеря в единое пространство и устанавливают свою власть, выбрав руководящий орган – «комиссию», которая и ведёт переговоры с советской властью. Для переговоров с зэками из столицы прилетает замминистра МВД СССР и начальник ГУЛАГа. Через сорок дней мятеж был подавлен при помощи танков силами регулярной армии, взявшей лагерь штурмом.


Таково краткое описание событий, которое, отметим, по существу, не противоречит документальным источникам. Не скрывая того, что восстание было осуществлено силами украинских националистов, членами УПА и «просто» власовцами, Солженицын романтизирует образ политпреступника, борца и революционера! Автор описывает тех, кто возглавил лагерный бунт, вот они: бывший старший лейтенант Красной армии Глеб Слученков, «он был в плену; как некоторые говорят – и власовцем»; «Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941-го воевавший то против немцев, то против советских». Современные опубликованные данные подтверждают, что среди заключённых Степлага 46,36% составляли украинцы, 13% были литовцами, примерно столько же было русских.

Этим готовым материалом для пропаганды воспользовались на «незалежной». «Сорок дней Кенгира» подарили украинским телевизионщикам почти готовые сценарии для создания «документальных» фильмов. Украинские пропагандисты нашли оставшихся в живых бандеровцев – участников восстания в Кенгире и преподнесли бунт членов УПА и бандеровцев как борьбу за свободу Украины в Степлаге. По версии украинских идеологов, члены УПА даже за решёткой оставались воплощением благородства и доблести. И это даже не противоречит их описанию в книге.

Обретшие временную свободу нарисованы справедливыми и честными людьми, которые сразу же обустроили быт коммуны, добровольно распределили обязанности, и каждый стал добросовестно делать своё дело. Никто не воровал продукты, не хулиганил, ни одна женщина не была изнасилована. Когда читаешь всё это, создаётся впечатление, что зэки создали идеальное общество, которое было раздавлено гусеницами танков! «Кровавые чекисты» уничтожили политических преступников – беззащитных бандеровцев и членов УПА…

Понимают ли сейчас защитники произведения «Архипелаг ГУЛАГ», что они забивают голы не в те ворота?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: бандеровцы, образование, Россия, Солженицын, учебники
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
... в 41 стране мира. Российские школьники по результатам математических тестов заняли ..., которое они очень любят и уважают. Негативных ассоциаций деньги у них... сопротивление миллионов (!) старообрядцев всем попыткам заставить их перейти в официальную конфессию...
Алла Гербер научит российских детей "толерантности" и "ксенофилии".
...На проведённой недавно среди школьников олимпиаде по «Основам...по своим масштабам сокращения Российской армии, которое многими...толерантность» - есть стремление заставить подавляющее большинство (до сих..., то трансвеститам следует уважить мнение большинства. Вот...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... ситуацию, характерную для российских школ, причем с... школа, рискнувшая обучать школьников тому, как пользоваться инструментами... таинственное внутри конгрегационализма заставило их добровольно отказаться ... время могут принимать, уважать, понимать, ценить друг...
Историки-норманисты оценили фильм «Викинг»
...англичан наш кинематограф уважает, а с чувствами... возможно, источниковедческую базу российской исторической науки, объявляя,... этом, кто помоложе (школьники и студенты), аргументировали,... Разумеется, можно было заставить героев говорить на старославянском...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...падает! Обратимся к российской действительности. Еще ...Родителям советуют поскорее показать школьника врачу, чтобы сделать...возможного, процесс, который уважает ограничения и держится ...противоположность специалиста: он заставит своих пациентов чувствовать себя...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...только тогда нас будут уважать и пойдут навстречу».За ... напала на членов российской делегации - депутатов российской Госдумы – Елену Мизулину...то результаты, конечно, не заставят себя долго ждать. А ...такие условия, что рядовому школьнику было сложно, а точнее...

Один комментарий»

  • 181 157
    john 28 мая 2017 в 23:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Такое ощущение,что это похоже на рекламу. Сколько живу,слышал об этом Гулаге,но нестерпимого желания прочитать не испытывал. Но его постоянно упоминают и тут и там. Не интересен мне этот Солженицын, настырно навязывают,под разными заголовками. Уехал в Америку,там написал,пусть там и читают.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>