России Русскую Власть!

(отклик на статью В. Бухвалова «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА» http://www.rospisatel.ru/buhvalov.htm)

«Проблема России не в том, что бедных не могут накормить,

а в том, что богатые никак не нажрутся…».

Михаил Задорнов.

«Жадность, как жажду, утолить невозможно».

Валентин Рычков.

Статья В. Бухвалова, на мой взгляд, - это всего лишь попытка оправдания современной оцерковленной власти, имитирующей заботу о народе.

Подобные околонаучные и противоречивые «исследования», в русле модного синтеза науки с религией, в своём содержании ничего хорошего Русскому Народу не могут принести. Они только ещё больше запутывают многие важные вопросы общественного обустройства.

Понятно, напряжение в обществе в последнее время в очередной раз заметно нарастает из-за очередного разительного социального разделения на «богему» и «быдло». И вот современная полубандитская чиновничья рать в «государстве казнокрадов» вместе с окружением из части прикормленной и пресмыкающейся перед любой властью интеллигенции, продолжая жить своей обособленной от народа жизнью, пытается оправдать своё грехопадение в привилегированное сословие…

Советская власть, советская идеология, советское сознание, и… Православие.

И вот нате вам: «советская модель жизнеустройства была христианской без Христа».

Взгляд ещё одной заблудшей овцы, позабывшей, что и Ленин, и Троцкий, и Сталин – все состояли в одном международном клане ВКП(б), устремленном с начала ХХ века в глобальную «мировую революцию» с упразднением института семьи, с унификацией национальной принадлежности, с кровосмешением гоев с последующим их вырождением с потерей национальной памяти, традиции, культуры. И всё ради захвата и «зачистки русской земли». Все бандитские шайки, как известно, интернациональны. Современная ИГИЛ – тоже. И там, и там процветает внутрипартийная клановая конкуренция в борьбе за власть.

«Мне Маркса жаль; его наследство

Попало в русскую купель,

Где цель оправдывает средства,

А средства обосрали цель …».

Теория без практики мертва, а порочная практика всегда слепа.

Какое вообще имеет отношение к менталитету простодушного и совестливого русского Человека марксизм-ленинизм, навязанный сто лет тому назад? Или – тот же многовековой романовский царизм в духе римского рабовладельческого права? Или – современный блатной олигархизм с ювенальной юстицией? Ведь для Русского Народа традиционен общинный уклад жизни в гармонии с Природой на принципах Народного Самоуправления и Совета Старейшин, с уважением к Человеку Труда и без ростовщичества – своеобразного еврейского рукоделия. Настоящая Советская власть – это не диктатура партократа. Не там ищите, товарищи-господа хреновы, духовные истоки Русского Народа.

Бох…бох… Да сам не будь плох!..

В современной РПЦ, извращённой после «никоновской реформы» 1666 года католическим «павлизмом», немного осталось от Истинного Православия, кроме названия. А все попытки как бы научно высветить историческое развитие марксизма-ленинизма-троцкизма в победоносный сталинизм через способность многострадального русского народа к самопожертвованию – всего лишь спекуляция на его крови, в которой утопили немецкий фашизм. Наверно и на третью Мировую войну русской крови должно бы хватить, да? Определённо кто-то думает, что еврейский фашизм лучше немецкого, а олигархи РФ лучше украинских! Мол, жизнь русского мужика сама по себе ничего не стоит, а без миллионных жертв не выиграли б войну…

Такое впечатление, что гражданская война после 1917 года никогда не прекращалась, но не раз перетекала в формат внутренней «холодной войны». Потому наверно простой народ в стране-победительнице теперь живёт намного хуже, чем в стране, проигравшей вторую Мировую войну.

Оказывается, властвующие глобальные мракобесы и их холуи в Эрефии,

воюющие теперь с коренным народом России –

простодушным русским народом, давно позабыли:

НЕ БУДЕТ РУССКОГО НАРОДА – НЕ БУДЕТ И РОССИИ;

НЕ БУДЕТ РОССИИ – ВСЕМ НАРОДАМ ПРИДЁТ КИРДЫК…

Для тех, кто путает ВЕРУ с религиозным суеверием, а Православие с католическим «павлизмом», хорошо бы ознакомиться хотя бы с мнением Церкви Старообрядцев или Церкви Сергия Радонежского по вопросу происхождения русской духовности.

Однозначно, Истоки нравственности многострадального Русского Народа с его обострённым чувством справедливости зарыты гораздо глубже, чем обычно представляется скороспелым исследователям бухановым, как бы научно ограничивающим Летопись Руси всего одной тысячей лет.

Максим Горький:

"Основная задача всех церквей была одна и та же: внушать бедным холопам, что для них - нет счастья на Земле, оно уготовано для них на небесах, и что каторжный труд на чужого дядю – дело богоугодное".

Вот, окажись сам Христос в советское время на Красной площади, то наверняка загремел бы в тюрьму за тунеядство, как бомж…

А появись Он в наше время блатного олигархического капитализма на том же самом месте, то, скорее всего, вместе с писателем Максимом Горьким оказался бы в тюрьме по статье 282...

Сталин… Сталин…

Веками на Русским Народом издевались: то барин, то сталин; то генсеки, то калеки… И вот, спустя сто лет, опять впереди маячат и очередной заслуженный русский бунт, и очередная гражданская война с разделением на красных и белых (не исключено разделение на белых и чёрных, и другие варианты…), а следом – третья Мировая. Ну и как тут не обеспокоиться да вновь не заблудиться в поисках нового СТАЛИНА...

Может, просто поискать его в Грузии?!

А ещё лучше бы – в Израиле.

И будет русским полное счастье!..

P.S. ДОПОЛНЕНИЕ. --- СЛУЖИТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАРОДУ РОССИИ? Государственность давно потеряна. Отсюда все проблемы. В Эрефии нет Правительства, но есть колониальная администрация, заинтересованная в развале страны, в угроблении коренного народа России – Русского Народа, в деградации образования, медицины, традиции, культуры. Поэтому так называемая борьба с коррупцией напоминает клановые разборки инородных властолюбцев. Прежде всего, необходимо признание конституции от 1993 года и приватизации девяностых незаконными, а затем - референдум по Новой Конституции, не писанной под диктовку агентов ЦРУ. Валентин Катасонов: Правительство РФ народу России не служит. https://ok.ru/video/289425723888

2. Об освящении божьим авторитетом правящего класса: «И сейчас, как при Романовых, церковь выполняет те же функции – мы будем держать народ в узде, будем оправдывать существование правящей прослойки, которая все украла у 90% населения, а вы, господа, правящая прослойка, скидывайте уж нам что-нибудь с вашего барского стола, Исаакиевский собор, эти 20 объектов в Крыму, еще что-нибудь давайте, а мы уж народу объясним, что так и надо, что 90% ни с чем, а 10% украли все». --- http://www.nakanune.ru/articles/112552/ --- Искусство лести безупречно, Но вот забыли отменить… Оно нам счастье и навечно – Наука всем, как надо жить…

Алексей Крутов.

http://publizist.ru/blogs/109160/18736/-