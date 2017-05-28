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“Росэлектроника” разработала отечественный компьютер с 8-ядерным чипом

19:00. 28 мая 2017 Просмотров - 324 3 коммент. Опубликовал:

Холдинг “Росэлектроника”, входящий в государственную госкорпорацию “Ростех”, на презентации в Иннополисе представил первый компьютер с 8-ядерным процессором “Эльбрус-8С”. Новейший чип выполнен по современному 28-нм техпроцессу: “мозги” такого же размера применяются в Apple Watch (с 28-нм микросхемой S1), смартфонах Samsung, Sony и HTC.

В сравнении с “Эльбрус-4С”, пиковая производительность нового процессора выросла в 3–5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода — в 8 раз. Однако быстродействие отечественного чипа ниже, чем у иностранных аналогов, а стоит он дороже. В связи с этим заинтересованность к “Эльбрус-8С” пока проявляют только госсектор и оборонно-промышленный комплекс, отмечает “Коммерсант”.

Как сообщил заместитель гендиректора “Росэлектроники” Арсений Брыкин, первая опытная партия ПК с “Эльбрус 8С” поступит к концу II-го квартала. Установочная партия 2- и 4-процессорных серверов на основе 8-ядерного чипа будет выпущена к концу года. В качестве операционной системы для отечественных компьютеров и серверов выступит “Эльбрус”, построенная на основе ядра Linux. 

Разработкой “Эльбрус-8С” занялась компания МЦСТ в 2011 году по заказу Минпромторга. В проект было вложено 836 миллионов рублей. Первые опытные образцы чипов начали изготавливаться в 2014 году на тайваньской фабрике TSMC.

Источник: www.kramola.info

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3 коммент.»

  • 3390 2156
    Михан 28 мая 2017 в 19:56 Ссылка Пометить
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    Очень важно развивать инновации в нашей экономике!
    Тогда наше будущее будет светлым и положительным!

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      Андрей Михан 28 мая 2017 в 20:06 Ссылка Пометить
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      Вставят тебе в анус компутер и ты весь засветишься как тысяча солнц, а уж про положительность я вапсче молчу.

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      Omnia Михан 28 мая 2017 в 20:29 Ссылка Пометить
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      Какая взаимосвязь между твоим светлым будущим и “инновациями”? Вот на днях показали во всей красе “инновацию” – автомобиль Фалькатус. Теперь гвардия будет ещё надёжнее защищать собственность олигархов и “друзей детства” от жаждущих справедливости плебеев. Теперь ты будешь корчиться на полу не какого-то унылого УАЗика, а в кузове инновационного транспортного средства. Твое будущее стало светлым и положительным?

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