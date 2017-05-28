“Росэлектроника” разработала отечественный компьютер с 8-ядерным чипом
Холдинг “Росэлектроника”, входящий в государственную госкорпорацию “Ростех”, на презентации в Иннополисе представил первый компьютер с 8-ядерным процессором “Эльбрус-8С”. Новейший чип выполнен по современному 28-нм техпроцессу: “мозги” такого же размера применяются в Apple Watch (с 28-нм микросхемой S1), смартфонах Samsung, Sony и HTC.
В сравнении с “Эльбрус-4С”, пиковая производительность нового процессора выросла в 3–5 раз, пропускная способность каналов ввода-вывода — в 8 раз. Однако быстродействие отечественного чипа ниже, чем у иностранных аналогов, а стоит он дороже. В связи с этим заинтересованность к “Эльбрус-8С” пока проявляют только госсектор и оборонно-промышленный комплекс, отмечает “Коммерсант”.
Как сообщил заместитель гендиректора “Росэлектроники” Арсений Брыкин, первая опытная партия ПК с “Эльбрус 8С” поступит к концу II-го квартала. Установочная партия 2- и 4-процессорных серверов на основе 8-ядерного чипа будет выпущена к концу года. В качестве операционной системы для отечественных компьютеров и серверов выступит “Эльбрус”, построенная на основе ядра Linux.
Разработкой “Эльбрус-8С” занялась компания МЦСТ в 2011 году по заказу Минпромторга. В проект было вложено 836 миллионов рублей. Первые опытные образцы чипов начали изготавливаться в 2014 году на тайваньской фабрике TSMC.
Источник: www.kramola.info
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