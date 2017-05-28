Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет
Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет «Магистральный самолет XXI века» (Иркут МС-21) совершил первый пробный полет в Иркутске. Это первый гражданский самолет такого типа, который будет производиться в России. Он должен заменить в авиапарке России Ту-154 и Ту-204, а также составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737
Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
«Летаем», — написал он, приложив к своей публикации три фотографии, на которых запечатлен полет самолета и встреча экипажа.
По словам источника ТАСС на Иркутском авиационном заводе (входит в корпорацию «Иркут», конструктор лайнера), полет воздушного судна прошел без инцидентов.
«Полет прошел нормально, как планировалось», — сказал он.
Позже эту информацию официально подтвердили в пресс-службе корпорации «Иркут», изготовившей авиалайнер. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании, продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/ч. Лайнером управляли летчики-испытатели, герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.
«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — приводит пресс-служба слова Кононенко.
Местный информационный портал Irksib опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись посадки МС-21. Кадры были опубликованы около 08:00 мск в воскресенье, 28 мая.
Первый летный экземпляр самолета покинул цех 4 мая, после чего началась его подготовка к пробному полету. Летные испытания МС-21 анонсировал в тот же день министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он заявил, что первый полет — «это вопрос недель».
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 15 мая рассказала о подготовке МС-21 к летным испытаниям: тогда лайнер произвел рулежку и пробежку на аэродроме. Кроме этого специалисты проверили работу маршевой и вспомогательной силовых установок воздушного судна.
МС-21 — российский ближне-среднемагистральный среднефюзеляжный самолет. Согласно расчетам конструкторов, дальность его полета будет превосходить показатели ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 почти на 2 тыс. км — 6400 км и 4578 км соответственно. Всего в разработке находятся самолеты МС-21-300, рассчитанные на 160–211 мест, и МС-21-200, в которых будет 130–176 мест. До первого публичного полета лайнер должен пройти несколько летных испытаний, дату их начала в компании-разработчике не называют.
К настоящему времени уже сформировался портфель заказов МС-21. Конструктор уже обязался построить 285 самолетов. Как отмечал ранее Рогозин, из этого числа на 185 машин заключены проавансированные контракты. Первым заказчиком стал «Аэрофлот», компания заказала 50 единиц МС-21. Поставки первых трех самолетов планируются на 2019 год.
Источник: nnm.me
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Дай бог!
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Просто отлично.МС-21,Суперджет 100….Ну хоть что-то.Отверточной сборки,из 50-75% комплектующих зарубежных фирм.А где наши отечественные ТУшки и ИЛы? А их нет.Есть только в проекте. А почему проекты не претворяются в реальность?А потому что кое-кому это не выгодно.А выгодно клепать вот такие совместные проекты МС 21.
Я уже старый,и жил в советское время,и летал на ИЛ 86,ИЛ 62,ТУ 154,ЯК 42,наш авиапром был одним из лучших,самолеты надежны…А сейчас что? Целенаправленно и эффективно уничтожили все свое, в угоду пиндосам.Теперь вот совместное произведение выставляем себе в заслугу.Каклы стебаются-страна-бензоколонка.А ведь действительно так.Противно,тьфу!))
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У меня мамулик(6о лет трудового стажа-мегапрофессионал,не увольняют до сих пор-редкость)работает на закрытом предприятии…30% БТР-ов возвращают.Такого не было НИКОГДА.Это-х..ый знак.Ладно я…моя мамулик…ночует в этой “тюрьме”(реальная тюрьма,для свободных людей)…я-переживаю за нее.Но…как отец своих детей,я переживаю гораздо больше,чем сын своей матери.Что-то совсем нехорошее грядет,….я это чувствую.
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Это уже давно набирает обороты, камешки уже начинают сыпаться, лавина будет, это просто неизбежно. Но ещё больше пугает население, взрослые с мозгами пятилетнего ребенка.
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Кстати.Вы поняли мой коммент адекватно…Я не могу объяснить все досконально,админ забанит меня(да я и обещал ему,и …постараюсь максимально корректно донести смысл).БТР-ы(это вовсе не бтр-ы,другое название) не делают “плохо”…их делают быстро.Отсюда возвраты.Что-то вообще у меня позитива нет.
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Грядут большие изменения.Но войны не будет.Россию,как всегда перетрясет…это в самом ближайшем будущем. Но мы выживем.Будет другой правитель. Все будет нормально,выживем.
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Я свои измышления строю не от пророчеств Ванги….Все идет к большой войне…Ваши слова,да…к Оператору Реальности в уши.Я-своеобразный атеист:).Будь,что будет.Готов…Не в первый раз уже.
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У меня ведическое мировоззрение где границы веры и науки размыты полностью, я очень долго искал себя, так и все предсказания это как “эффект наблюдателя”в квантовой физике, да и опыт прошлых событий говорят, что ИМ будет не до нас, слишком много сбоев у них в последнее время, их оружие их и погубит. С 2010 года наблюдаю за ситуацией и что интересно в той или иной мере с разными вариациями но всё идёт по предсказаниям и пророчествам.
Так что нам с вами по любому придется все отстраивать заново, иначе быть просто не может.