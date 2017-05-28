Главная » Творчество, Экономика

Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет

19:02. 28 мая 2017 Просмотров - 414 8 коммент. Опубликовал:

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет «Магистральный самолет XXI века» (Иркут МС-21) совершил первый пробный полет в Иркутске. Это первый гражданский самолет такого типа, который будет производиться в России. Он должен заменить в авиапарке России Ту-154 и Ту-204, а также составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737

Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

«Летаем», — написал он, приложив к своей публикации три фотографии, на которых запечатлен полет самолета и встреча экипажа.

Новый российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет

По словам источника ТАСС на Иркутском авиационном заводе (входит в корпорацию «Иркут», конструктор лайнера), полет воздушного судна прошел без инцидентов.

«Полет прошел нормально, как планировалось», — сказал он.

Позже эту информацию официально подтвердили в пресс-службе корпорации «Иркут», изготовившей авиалайнер. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании, продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 м при скорости 300 км/ч. Лайнером управляли летчики-испытатели, герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.

«Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено», — приводит пресс-служба слова Кононенко.

Местный информационный портал Irksib опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись посадки МС-21. Кадры были опубликованы около 08:00 мск в воскресенье, 28 мая.

Первый летный экземпляр самолета покинул цех 4 мая, после чего началась его подготовка к пробному полету. Летные испытания МС-21 анонсировал в тот же день министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он заявил, что первый полет — «это вопрос недель».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 15 мая рассказала о подготовке МС-21 к летным испытаниям: тогда лайнер произвел рулежку и пробежку на аэродроме. Кроме этого специалисты проверили работу маршевой и вспомогательной силовых установок воздушного судна.

МС-21 — российский ближне-среднемагистральный среднефюзеляжный самолет. Согласно расчетам конструкторов, дальность его полета будет превосходить показатели ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 почти на 2 тыс. км — 6400 км и 4578 км соответственно. Всего в разработке находятся самолеты МС-21-300, рассчитанные на 160–211 мест, и МС-21-200, в которых будет 130–176 мест. До первого публичного полета лайнер должен пройти несколько летных испытаний, дату их начала в компании-разработчике не называют.

К настоящему времени уже сформировался портфель заказов МС-21. Конструктор уже обязался построить 285 самолетов. Как отмечал ранее Рогозин, из этого числа на 185 машин заключены проавансированные контракты. Первым заказчиком стал «Аэрофлот», компания заказала 50 единиц МС-21. Поставки первых трех самолетов планируются на 2019 год.

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта в Египте
...момент катастрофы. Напомним, 31 октября российский пассажирский лайнер Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа», ... вопрос, потому что пока никаких новых данных мы не имеем», —... самолетов. Планируется, что С919 совершит первый испытательный полет в 2016...
Крушение самолёта в Египте. Новые данные. Приостановка полётов в Египет
... ЗРК «Бук» сбивает пассажирский Boeing. Впрочем, оговаривается...с багажом российских туристов. Самолет совершит посадку во...причин крушения А321. Российский лайнер авиакомпании «Когалымавиа», ... Согласно заявлению Джонсона, новые меры коснутся «расширения ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 ноября 2015
... Чечне, а ваххабитам, которые «совершали теракты, уничтожали чеченский народ», а...время она была категорически против нового наземного вмешательства) постепенно начинает ...бомбардировки ИГ после теракта на российском пассажирском лайнере в небе над Синаем, их...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...донесения, что американские самолеты совершают посадки и взлетают с ...испытать на полноценном ТВД различные новинки военной техники (танки, бронеавтомобили... неудачи Халифат отомстил подрывом российского пассажирского лайнера на Синае http://colonelcassad....
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 октября 2016
.... За истекшие сутки было совершено более 20 самолетовылетов, в ...обороны. Впервые в истории новой России планируется применять палубную авиацию... после террористического акта на борту российского пассажирского лайнера А321 авиакомпании «Когалымавиа», а...
Летучий голландец из ЦРУ
...и продолжают находить новые и новые факты несуразности ... и сообщили, что пассажирский лайнер развалился на части во ...российские данные и делает лжецами российских диспетчеров. Но ведь показания российских...Японии или Корее или совершит вынужденную посадку. Вот...

8 коммент.»

  • 512 318
    Олег Лебедев 28 мая 2017 в 19:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дай бог!

    Ответить
  • 3245 2895
    Stelm 28 мая 2017 в 21:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Просто отлично.МС-21,Суперджет 100….Ну хоть что-то.Отверточной сборки,из 50-75% комплектующих зарубежных фирм.А где наши отечественные ТУшки и ИЛы? А их нет.Есть только в проекте. А почему проекты не претворяются в реальность?А потому что кое-кому это не выгодно.А выгодно клепать вот такие совместные проекты МС 21.
    Я уже старый,и жил в советское время,и летал на ИЛ 86,ИЛ 62,ТУ 154,ЯК 42,наш авиапром был одним из лучших,самолеты надежны…А сейчас что? Целенаправленно и эффективно уничтожили все свое, в угоду пиндосам.Теперь вот совместное произведение выставляем себе в заслугу.Каклы стебаются-страна-бензоколонка.А ведь действительно так.Противно,тьфу!))

    Ответить
    • 5169 4503
      Ъ Stelm 28 мая 2017 в 22:00 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      У меня мамулик(6о лет трудового стажа-мегапрофессионал,не увольняют до сих пор-редкость)работает на закрытом предприятии…30% БТР-ов возвращают.Такого не было НИКОГДА.Это-х..ый знак.Ладно я…моя мамулик…ночует в этой “тюрьме”(реальная тюрьма,для свободных людей)…я-переживаю за нее.Но…как отец своих детей,я переживаю гораздо больше,чем сын своей матери.Что-то совсем нехорошее грядет,….я это чувствую.

      Ответить
      • 6098 3716
        Андрей Ъ 28 мая 2017 в 22:10 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Это уже давно набирает обороты, камешки уже начинают сыпаться, лавина будет, это просто неизбежно. Но ещё больше пугает население, взрослые с мозгами пятилетнего ребенка.

        Ответить
        • 5173 4507
          Ъ Андрей 28 мая 2017 в 22:39 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Кстати.Вы поняли мой коммент адекватно…Я не могу объяснить все досконально,админ забанит меня(да я и обещал ему,и …постараюсь максимально корректно донести смысл).БТР-ы(это вовсе не бтр-ы,другое название) не делают “плохо”…их делают быстро.Отсюда возвраты.Что-то вообще у меня позитива нет.

          Ответить
      • 3253 2903
        Stelm Ъ 28 мая 2017 в 22:35 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Грядут большие изменения.Но войны не будет.Россию,как всегда перетрясет…это в самом ближайшем будущем. Но мы выживем.Будет другой правитель. Все будет нормально,выживем.

        Ответить
        • 5173 4507
          Ъ Stelm 28 мая 2017 в 22:46 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Я свои измышления строю не от пророчеств Ванги….Все идет к большой войне…Ваши слова,да…к Оператору Реальности в уши.Я-своеобразный атеист:).Будь,что будет.Готов…Не в первый раз уже.

          Ответить
          • 6100 3718
            Андрей Ъ 28 мая 2017 в 23:28 Ссылка Пометить
            GD Star Rating
            loading...

            У меня ведическое мировоззрение где границы веры и науки размыты полностью, я очень долго искал себя, так и все предсказания это как “эффект наблюдателя”в квантовой физике, да и опыт прошлых событий говорят, что ИМ будет не до нас, слишком много сбоев у них в последнее время, их оружие их и погубит. С 2010 года наблюдаю за ситуацией и что интересно в той или иной мере с разными вариациями но всё идёт по предсказаниям и пророчествам.
            Так что нам с вами по любому придется все отстраивать заново, иначе быть просто не может.

            Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>