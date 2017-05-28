Калиф на час

Новый документальный фильм телеканала «Мир», рассказывает о тех, кто стал «калифом на час». Получил власть и известность и потерял все это очень быстро.

Диктатор Петрограда, главный человек февральской революции – кто сегодня знает имя Александра Бубликова? А ведь именно он поехал в Могилев, чтобы арестовать Николая ІІ и проводить его в Царское село. Почему поп Гапон, которого считали пророком революции, что повел за собой тысячи рабочих, потом был повешен? Кого называли метеором на революционном небосклоне и новым Наполеоном Бонапартом? О взлетах и падениях людей, вознесенных на вершину власти, узнаете в очередном выпуске.



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Источник: nstarikov.ru