Факты о русском народе

Александр Суворов писал: «Мы — русские! Какой восторг!» Соглашаясь с великим полководцем, мы решили поделиться 45 фактами о русских людях, касающимися разных исторических эпох. Возможно, вы уже знаете некоторые из них, другие же вас наверняка удивят.





1. Корейцы в СССР называли русских «маозы», что переводится как «бородач».

2. Термин «Росcия», заменяя слово «Русь», ограниченно стал употребляться с XVI столетия, когда в Москве зародилась идея «Третьего Рима».

3. Русские составляют более 80% населения России.

4. Австрийский дипломат XVII столетия Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московитских делах» писал, что русских издревле называли «Россея» — «то есть народом рассеянным или разбросанным, потому что Россея, на языке руссов, значит рассеяние».

5. В Китае есть русская национальная область Шивей, больше половины ее населения — русские.

6. Нейтральное обозначение русских на финском языке — «веняляйнен». «Рюсся» — более уничижительное определение.

7. Русский является родным языком для 168 миллионов человек, для 111 миллионов — вторым языком.

8. Самый большой словарный запас из русских людей — у Пушкина. В него входит примерно 25 000 лексем. Таким же примерно словарем обладал на английском языке Шекспир.

9. У русского народа было 19 цариц и царей из двух династий (Рюриковичи, Романовы).

10. Русский философ Иван Ильин писал: «Соловьев насчитывает с 1240 года по 1462 год (за 222 года) — 200 войн и нашествий. С XIV века по XX (за 525 лет) Сухотин насчитывает 329 лет войны. Россия провоевала две трети своей жизни».

11. Первые фамилии у русских появились в XIII веке, но большинство людей оставалось «беспрозвищными» еще 600 лет.

12. В 1910 году Российская империя занимала предпоследнее место в Европе по среднедушевому потреблению алкоголя, меньше пили только в Норвегии.

13. С середины XVI века по начало XIX века между Россией и Швецией было 10 войн.

14. У эстонцев негативное обозначение русских — «тыбла». «Тыбла» пришло от обращения «ты, бл…». Совет по СМИ считает, что слово «tibla» в первую очередь используется как обозначение Homo soveticus (человека советского).

15. Между Россией и Османской империей было 12 войн за 241 год. В среднем одну русско-турецкую войну от другой отделяло 19 лет.

16. К моменту всеобщей паспортизации в 1930-х фамилию имел каждый житель СССР.

17. По мнению Вернадского, слово «русский» восходит к иранскому «рухс» (или «рохс»), что значит «свет, светлый, белый».

18. В годы Великой Отечественной войны, по оценке М.В. Филимошина, погибло почти 6 миллионов русских.

19. Единственное односложное прилагательное в русском языке — «злой».

20. 24 мая 1945 года Иосифом Сталиным был произнесен тост: «За русский народ!»

21. В русском языке 441 слово с корнем «люб». В английском — 108.

22. Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества Литовского.

23. Русские сами себя в Древней Руси называли русинами и русаками. В болгарском языке «русин» оставался этнонимом для русских вплоть до начала XX века.

24. Слово «росичи» — неологизм автора «Слова о полку Игореве». Больше это слово как самоназвание русских нигде не встречается.

25. Окончания «-гда» в центрально-русской топонимике: Вологда, Судогда, Шогда — наследие мерянского народа.

26. В селе Русское устье (на фотографии) живут русскоустьинцы — выходцы из казаков и поморов. Диалект русскоустьинцев чрезвычайно редкий — не «акающий» или «окающий», а «шаркающий».

27. Русский язык занимает пятое место по общей численности говорящих на нем человек.

28. Русское приветствие «здравствуйте» исследователи обнаружили впервые в летописи, датированной 1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте же многие лета».

28. В каждой русской избе обязательно была так называемая «нищая лавка» у двери — чтобы на нее мог садиться нищий или другой нежданный гость.

29. «Медвежьи потехи» в России запрещали дважды: в 1648 и в 1867 году, однако вплоть до 20-х годов XX века по улицам действительно ходили медведи.

30. Русский драки не боится. Кулачные бои были любимой потехой русских парней еще в 1048 году, когда о них писал летописец Нестор.

31. На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались неженатыми.

32. Русская народная «мерка» алкогольных доз, записанная Далем: «Первую чашу пить — здраву быть, вторую пить — ум веселить, утроить — ум устроить, четверту пить — неискусну быть, пятую пить — пьяну быть, чара шестая — мысль будет иная, седьмую пить — безумну быть, к осьмой приплети — рук не отвести, за девятую приняться — с места не подняться, а выпить чарок десять — так поневоле взбесят».

33. Какой русский без балалайки? Тем не менее балалайки не раз запрещали, отбирали у владельцев и сжигали за городом — боролись со скоморошеством. Второе рождение инструмент получил в середине XIX века — Василий Андреев (на фотографии слева), дворянин и одаренный музыкант, снова ввел балалайку в моду.

34. Русский мат встречается уже в новгородских берестяных грамотах, датируемых XI веком. Назывался он тогда «лая матерная» и изначально включал в себя исключительно употребление слова «мать» в вульгарном контексте.

35. Русское матерное слово на букву «Б» запретила Анна Иоанновна. До этого оно было вполне легальным и часто употреблялось со значениями «блуд», «обман», «заблуждение», «ересь», «ошибка».

36. Матрешка на самом деле не русская, а японская игрушка, но именно в России она стала настоящим культом.

37. Русский народ — народ-шахматист. Уже в XII веке в шахматы на Руси играла не только знать, но и простые люди. Это доказали археологические раскопки. Однако и шахматы у нас хотели запретить: на Шестом Вселенском соборе предлагали предавать шахматистов анафеме.

38. Самыми распространенными на Руси подвижными играми были лапта, городки, пекарь, клюшкование, чиж и коняшки.

39. Далеко не все блюда, которые считаются русскими, на самом деле такими являются. Пельмени родом из Китая, винегрет — из Скандинавии.

40. На Руси валенки имели разные названия: в Нижнем Новгороде их называли «чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской областях — «валенцами», в Сибири — «пимами». Валенки из козьей шерсти именовали «волнушечками» и «выходками», а из овечьей — «катанками».

41. У русских женщин на Руси была масса профессий: плакальщицы профессионально плакали, пастильщицы мешали массу для пастилы, горшечницы лепили горшки, наузницы плели узлы.

42. Отношение к хлебу на Руси было строго регламентировано специальными «хлебными правилами»: от благословения при выпечке до того, что хлеб нельзя ломать, выбрасывать и класть на стол без скатерти.

43. Культ семечек у русского народа связан с революцией. Именно тогда они стали «захватывать города». Михаил Булгаков писал в рассказе «Столица в блокноте»: «Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки».

44. Повивальная бабка на Руси оставалась с новоиспеченной матерью аж 40 дней — помогала купать, лечить и вить. Витьем раньше называлось пеленание.

45. О манере русских справлять свадьбы ходят легенды. В середине XIX века две семьи екатеринбургских золотопромышленников поженили своих детей. Свадьба шла целый год.

Источник: nashaplaneta.su