Что такое деньги? Это сегодня и есть «права человека»

Казалось бы, ну что нового можно сказать про деньги? Мы пользуемся ими каждый день, и все взрослые люди прекрасно знают, что это такое. Деньги – это деньги; как говорится, сало як сало...

Однако я бы предложил посмотреть на деньги немного по-новому.

Любая купюра, монета, равно как и банковская карта – это некий документ, дающий вам право зайти в любой магазин и взять с полки любой товар, стоимость которого, указанная на ценнике, укладывается в сумму, которой вы располагаете.

Причем если раньше надо было отстоять в очереди и попросить продавца достать товар с полки, а он мог ответить "не больше одного в руки", то сегодня это осталось в прошлом. Заходи в магазин и бери все сам, на кассе продавец отсканирует штрих-код, возьмет ваши деньги – и пользуйтесь на здоровье.

То есть взять с полки любой товар, который вы можете оплатить – это не одолжение со стороны магазина, а ваше законное право.

То же самое касается и сферы услуг.

Вы можете зайти в ресторан, и официант принесет вам меню, в котором вы укажете, что хотели бы заказать – и вам все приготовят. А если нет, если официант вам нахамит – вы можете пожаловаться и пойти в другой ресторан, где вам приготовят то, что не смогли в предыдущем.

Таким образом деньги – это ваше право получить любой товар или услугу, находящиеся в свободной продаже, стоимость которых укладывается в располагаемую сумму.

Без денег к вам только скорая помощь приедет, а также пожарные и полиция. Но булку хлеба вам без денег уже не дадут.

Учиться без денег тоже не очень-то получится – надо покупать учебники, школьную форму, платить за школу и детский сад. А за обучение в ВУЗе тем более.

Медицинское обслуживание – и то стало преимущественно платным, лекарства платные.

Даже ваша безопасность в значительной степени зависит от того, сколько вы готовы за нее заплатить. Дом в безопасном районе стоит дороже, чем в криминальном. Домофон, пультовая охрана, стальная дверь – все платное.

Значит, если у вас много денег – вы можете позволить себе и медицинское обслуживание, которое недоступно остальным, и хорошее образование для своих детей, и личных охранников, и многое другое.

Даже защита ваших прав в суде зависит от денег. И дело не в коррупции, а в том, что хороший адвокат – дорогой адвокат.

Поэтому деньги – это не просто средство, обеспечивающее право зайти в магазин и взять с полки некоторый товар. А единственное средство, обеспечивающее право получения всего жизненно необходимого.

Деньги обеспечивают ваши права. Это универсальное право на все! На сон в своей квартире в тихом районе, на качественную здоровую пищу, на образование для детей, в конечно счете – на жизнь и здоровье.

Если у вас есть деньги – вы можете получить образование, купить хороший костюм, пройти собеседование и устроиться на хорошую работу. Можете купить автомобиль и устроиться на работу, для которой нужен автомобиль. Если у вас много денег – вы можете открыть собственный бизнес и работать так, как вам нравится, в свое удовольствие, компостировать мозги подчиненным, а не быть тем, кому компостируют мозги. А можете вообще не работать.

Деньги – это право работать или не работать. Право выбирать. Право на все, и у кого больше денег – у того больше прав.

Но и это еще не все! Деньги – это права на новые деньги.

Есть такая поговорка: деньги к деньгам.

Деньги позволяют открыть бизнес и получать прибыль, то есть новые деньги. Деньги можно дать взаймы и получить обратно с процентами.

А что такое банк в данной трактовке денег? Это организация, хранящая деньги (суть права) вкладчиков и обладающая правом пользоваться этими деньгами (правами) с целью их увеличения. При этом прибыль банк оставляет себе, то есть увеличивает свои деньги (права), пользуясь деньгами (правами) клиентов.

Центробанк – это организация, контролирующая эмиссию прав: их увеличение или уменьшение в масштабах страны, а также их распределение между банками.

Что такое кредит? Это когда вы получаете деньги (права), но должны вернуть их с процентами – то есть вы должны вернуть больше денег, чем получили, должны добавить к ним свои деньги-права.

Обязательства по кредиту всегда превышают права по нему, поэтому кредит – суть система сокращения прав кредитуемого.

Что там было у нас насчет равных прав при демократии?

Деньги – вот настоящие права в либеральном демократическом государстве с рыночной экономикой.

У кого больше денег – у того больше прав.

И завтра у того, у кого сегодня больше прав, их станет еще больше, потому что он увеличит их с помощью банков, акций и предприятий, которые ему принадлежат.

Богатые становятся богаче, бедные – беднее. Это значит, что богатые увеличивают свои права, сокращая права бедных через систему кредитного рабства и собственности на средства производства.

Уже сегодня 90% денег – а значит, и прав – в России сосредоточено у 10% населения. А что будет завтра?

Что там было в Конституции о правах на жизнь, труд и все прочее?

Добро пожаловать в правовое государство – в котором больше прав у того, у кого больше денег. И у того больше денег, у кого больше прав. В государство, где прав человек с деньгами, прав в абсолютном выражении – и его права неуклонно растут.

Александр Русин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/18740/-