Бывает ли демократия при социализме?

Удивительные вещи творятся в головах у людей. Некоторые, например, считают, что "социализм и демократия несовместимы". Другие думают, что есть какой-то недемократический социализм, а давайте создадим демократический…

И тут задается коронный вопрос, всеми очень любимый: "Разве простой гражданин СССР мог распоряжаться общественными богатствами, которые якобы находились в его руках? Разве какой-нибудь простой человек мог управлять страной и влиять на важные решения?"

Вопрос риторический, ответа на него не требуется – ну ясно же, что не влиял и не распоряжался! Далее делается вывод о наличии некоего "класса номенклатуры", который как раз всем и распоряжался.

Интересно, что в отношении буржуазных демократий такого требования вообще не возникает. Может ли простой Джон Смит или Фриц Мюллер влиять на руководство своей страны? А зачем? Есть же выборный президент, парламент – вот они и распоряжаются. Это и есть демократия! Не нравится Клинтон – выбери Трампа, не нравится Гинденбург – выбери Тельмана, не нравится Путин... продолжайте сами. Да, один голос ни на что не влияет, но "ничего лучшего человечество не придумало".

То есть здесь демократией называется состояние, когда простой человек ни на что не влияет (ну нельзя всерьез считать "влиянием" выборы незнакомых людей раз в 4 года, к тому же манипулируемые). А вот к демократии в соцстранах гораздо более серьезная претензия – "разве мог простой человек на что-то влиять?"

Давайте попробуем разобраться, а что нужно сделать, чтобы "простой человек мог на что-то влиять".

1. Нужно создать рычаги влияния "простого человека на основные решения". То есть такую государственную систему, через которую любой гражданин может именно на что-то повлиять, в большей степени – по месту жительства и работы, в несколько меньшей – в масштабах страны.

Вы сейчас очень удивитесь, но в СССР такая система с самого начала существовала, она даже еще до революции была создана. Это были Советы рабочих, крестьянских и солдатских (позже – народных) депутатов. Поэтому в СССР была именно советская власть. Власть Советов.

С самого низа, с района и поселка до Верховного Совета – власть принадлежала депутатам, которых выдвигали, например, по месту работы или жительства, депутаты низших уровней были люди, которых все знают.

Но и помимо "власти через депутатов" в Союзе практиковались и другие формы демократии. Скажем, на заводских собраниях в 30-е годы рабочие через их предложения существенно влияли на жизнь своего предприятия.

По поводу большой политики можно было написать в газету, журнал, которые служила громким коллективным рупором. Известна история с селькором Валентином Овечкиным, который в 1952 году привез в столичный "Новый мир" свой очерк из серии "Районные будни". Пришел поздно, в редакции была одна уборщица, он передал через нее рукопись главреду Твардовскому, тот ее тотчас напечатал – а в итоге зашла по всей стране огромная дискуссия на поднятые автором темы.

Недостатки у этой "машины народоуправления" были. Но важно понять: такая "машина демократии" в СССР была – и поначалу невероятно прогрессивная, превосходящая все буржуазные аналоги во много раз.

А вот что все-таки с недостатками этой системы управления? Почему СССР обвиняют в некоем "тоталитаризме"? И тут мы переходим ко второму пункту.

2. Нужно научить массы пользоваться этой машиной управления.

Многие леваки понимают это крайне упрощенно: а что тут такого-то? Вы только пустите народ к власти, он быстренько все и управит. Проблема лишь в том, что злая диктатура, злые сталинисты или еще кто там народ к власти не пущают! Больно сами эту власть любят, сволочи!

Но в реальной жизни обычный, средний человек ни к какой власти не стремится. Потому что власть – это труд и ответственность. Необходимость принимать не всегда этически безупречные решения и нести ответ их последствия. Да, некоторое властолюбие есть у многих, но оно вполне удовлетворяется возможностью командовать коллегами на работе, орать на клиентов или помыкать домашними.

Как писал поэт: "У нас претензиев нет, не зовут – мы и не лезем. Нравимся своей жене – и то довольны донельзя".

Поэтому везде властные должности делают привлекательными, соединяя их с высоким материальным благосостоянием, депутатским содержанием, пенсиями и т.п. То, что человек стремится обеспечить себя, попав на властное местечко – вполне понятно. Но стремление к власти в чистом виде очень редко встречается на самом деле.

То есть если народ просто "пустить" к власти, некоторое число граждан воспользуется властным механизмом, чтобы управлять, принимать решения во благо всей страны. Это им нравится, это их привлекает. В СССР для таких граждан были созданы все условия, к какому бы общественному слою они ни принадлежали. Невероятные, невозможные в буржуазном обществе условия, когда практически вся высшая власть была набрана из детей слесарей и прочих комбайнеров. То есть действительно любой юноша, родившийся у матери-доярки в самом задрипанном колхозе, имел прекрасные возможности вступить на карьерную лестницу и пройти ее даже до самого конца. Это несравнимо даже с американской легендой о seld-made миллиардерах.

Но огромная, подавляющая масса народа ничем общеполезным интересоваться не будет, просто начнет набивать свой карман. Это подавляющее большинство вообще не хочет как-то напрягать себя и что-то кому-то доказывать, бороться за продвижение своих взглядов – да и взглядов-то у них особых нет.

Именно на эту огромную аудиторию была рассчитана реклама буржуазной демократии: вы будете выбирать чиновников, а те будут вам служить и за вас все делать. В общем очень удобно: напрягаться и тратить нервные клетки не надо, проголосовал раз в несколько лет, выразил свою гражданскую позицию, а сделают все за тебя другие. Многие уже поняли (а в странах с традиционной буржуазной демократией понимает почти все население), что это туфта, но что тут изменить – не знают. Или верят в сказки, что надо только "избавиться от Путина" или "избавиться от москалей" – и все сразу все им будет как на блюдечке: и власть у них, и никакой коррупции, и делать ничего не надо.

Что же должны были сделать большевики – и что, главное, должны сделать их последователи, чтобы система "власть Советов" действительно заработала? Увы, я не вижу тут других путей, кроме как долгая и кропотливая работа с пассивным большинством.

Воспитание детей в духе Макаренко, чтобы каждый учился управлять – как реальным трудовым коллективом, так и обыденной жизнью. У Макаренко в учреждениях была сложная система "власти", был общий детский совет, были командиры отрядов, и также командиры сводных отрядов. Причем каждый подросток по очереди становился командиром какого-нибудь отряда, хотя бы небольшого, созданного специально для какого-то действия.

Поощрение активистов, постоянные опросы и дискуссии с населением. То есть за тем самым "простым гражданином, который ни на что не влияет" надо еще бегать, умоляя его: "Вася, ну выскажи, пожалуйста, свое мнение по поводу строительства олимпийской арены! Ну скажи, что ты думаешь о таком-то поступке такого-то депутата!" Конечно, звучит смешно, но тем не менее да, надо бегать, умолять и спрашивать. Потому что это большинство само не придет (пока совсем плохо не станет, конечно) – а вот обвинять в том, что "нас не спросили" будет обязательно.

Нужно повышение компетентности и информированности населения, такая подача информации, чтобы росла именно научная, реалистическая осведомленность. О прививках должны рассказывать врачи, а не "целители мочой"; о ракетах – инженеры, а не попы.

В СССР была еще и такая очень массовая форма просвещения как политинформация. Да, с идеологическими перегибами – но в целом люди все-таки не верили, что для карьерного успеха надо съесть клопа или облобызать привозные мощи какого-нибудь святого угодника.

Была ли у большевиков ХХ века возможность развить как следует, очистить от сорного нагара продвигаемую ими демократию совершенно нового, революционного образца?

Предъявлять такие претензии к большевикам – это жлобство, не более того. Большевики в основном действовали в условиях крайне жестких – интервенция и гражданская война, белый террор и голод, затем вынужденный отход в НЭП и в связи с этим возвращение классовых отношений. Затем индустриализация и коллективизация, все это форсированное, "иначе нас сомнут", нарастающая угроза войны, малые войны, затем большая война...

Да уж, самое время заниматься педагогикой, психологией и общественными дискуссиями, нежно беречь капризную, но умную интеллигенцию. Тактично работать с каждым отдельным пахарем или дояркой, и даже с алкашом и бандитом, чтобы не обидеть и поощрить к развитию и участию в общественной жизни...

Причем всем этим должен был заниматься лично товарищ Сталин – ведь он же несет ответственность вообще за все, что происходило! А на творческой интеллигенции, доцентах и профессорах, баловавшихся доносами друг на дружку, ответственности никакой вообще не лежит! Они исключительно жертвы системы! А потому образовывать, воспитывать родной народ – это не их дело. Этим должны были заниматься большевики, а лучше – сам Сталин.

И то, что при всем этом реальная народная демократия в СССР, пусть и не в самом совершенном виде, все же существовала – как раз огромная заслуга большевиков. При всех отдельных перегибах Советская власть в тяжелейшие ее периоды вкладывала колоссальные средства в развитие самой базы настоящей демократии – в ликвидацию неграмотности, в самое демократичное на планете высшее образование и т.п. Без чего все разговоры о любой демократии – пустой звук.

Но тем не менее, я думаю, что проблема с демократией все-таки была. И заключалась она в том, что большевики, как и нынешние левые, про себя как-то считали, что "достаточно пустить народ к власти, отняв ее у помещиков и капиталистов – и народ сам собой управится".

Но – не управился. Ну некогда работнице заниматься еще дополнительно и работой по управлению государством. Даже с учетом сокращения рабочего дня. И главное – не хочется. И не умеет она. И вот это "дело обучения управлению" – оно не получилось.

А поэтому вышло так, как вышло: руководили те, кто хочет и умеет. По сути – партия, вобравшая в себя сначала самых передовых, но потом оторвавшихся от общей массы деятелей. Да, в партию мог вступить каждый, каждый мог сделать в ней карьеру и руководить – но… Возможности для "простого человека" остались в результате лишь в потенции. "Власти кухарок и чернорабочих", как мечтал Ленин, не получилось.

Возможно, виной тому был просто уровень развития производительных сил – для начала надо было хотя бы индустриальный способ производства поднять. Чтобы большинство населения хотя бы доросло до уровня организованного рабочего класса (а не крестьянина – "моя хата с краю, дайте земли и отвяжитесь"). Надо было хотя бы дать народу какие-то основы образования. Опять же индустриальный способ производства предполагает строгую иерархию, и она невольно переносилась и на само государство.

На нынешнем уровне образованности населения, компьютеризации (и широчайших возможностей общественных дискуссий, опросов и т.д. через Интернет) – все это выглядело бы совершенно иначе…

Однако при всех своих недостатках советская демократия (и демократия в большинстве соцстран) была значительно более глубокой и полной, чем таковая же в капиталистических странах.

Единственное возражение, которое можно принять как-то всерьез – "но ведь в буржуазных демократиях правительства сменяются гораздо чаще, каждые 4-5 лет". Ну хорошо, пусть даже каждые 12-16 лет, как, например, нередко бывало в ФРГ. Но ведь сменяются же. А в СССР только Советы были перевыборные, а Политбюро, которое собственно, управляло страной, в принципе не сменялось народом.

Но особой пользы простому человеку от этой смены правительств нет. Потому что сменяются служебные фигуры, а реальная власть принадлежит капиталистам, которые и финансируют весь политический маскарад. Ведь миллиардер свои миллиарды не потеряет так просто, это власть постоянная, наследственная. Да, существует конкуренция и грызня капиталистов между собой, так что то ставленник одной группы выплывает наверх, то другой. Вот и вся буржуазная демократия – в которой мы убедились за последние четверть века на своей шкуре...

И те, кстати, у кого в руках реальная власть, и не могут "быстро меняться" – потому что тогда просто перестанут работать все общественные механизмы. Ну представьте фирму, где каждые 4 года ставят нового директора и он тут же меняет всех менеджеров "под себя". Долго такая фирма просуществует?

Выход из этого положения – только в отказе от власти капитала, при которой голос единицы, трудолюбивого крестьянина или обобранного рабочего, всегда будет "тоньше писка". А затем – в планомерном и постоянном развитии народного самоуправления. Чтобы в итоге никакие "постоянные труженики власти" уже и не требовались, а общество функционировало само по себе, путем постоянной кропотливой работы и волеизъявления каждого гражданина, организованного в сложной системе демократических институтов.

Но до этого нам пока еще очень и очень далеко.

А что касается вопроса, выставленного в заголовок этого текста, здесь все просто, его следует переформулировать.

Не "бывает ли демократия при социализме?" – а "бывает ли демократия без социализма?"

Нет. Без социализма подлинная демократия невозможна вообще.

По мотивам Яна Завацкая

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18739/-