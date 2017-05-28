АУЕ
20:06. 28 мая 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подростки и представители закона в Челябинске.
Толпа скандирует "АУЕ" – "Арестанское уркаганское единство". Подробнее про АУЕ http://gorodkirov.ru/content/article/pod
Из аннотации:
Подростки разрисовали несколько патрульных автомобилей.
В Челябинске на фестивале красок Холи молодые люди атаковали полицейский автомобиль. Как сообщает издание URA.RU, инцидент произошел 27 мая.
Подростки разрисовали несколько патрульных автомобилей. Очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников правоохранительных органов. Разъяренные участники фестиваля выкрикивали лозунг так называемых сторонников "АУЕ" ("Арестантский уклад един", или "Арестантское уркаганское единство") – движения, втягивающего в криминальную субкультуру сотни тысяч детей по всей России.
Дети также наносили ногами удары по автомобилю полицейских, лобовое стекло которого облили желтой краской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, факты попадания краски на ведомственный автомобиль действительно имели место, но массовых беспорядков допущено не было.
Самое интересное, что еще в прошлом декабре проблема АУЕ вылезла даже на федеральные каналы.
Проблема, которую в четверг на заседании президентского Совета по правам человека подняла правозащитница Яна Лантратова, стала настоящим шоком. Владимир Путин, выслушав ее, даже не стал ничего комментировать. Просто сказал: «давайте ваши предложения, и будем вместе работать». По словам Лантратовой, в ходе проверок выяснилось, что огромное число детей вовлечено в криминальную субкультуру.
Люди с зоны входят в контакт с детьми из социальных учреждений, выбирают так называемых смотрящих и через них насаждают свои порядки. Например, заставляют сдавать деньги на общак. Эта идеология проникла и в обычные школы. Речь идет, подчеркнула Лантратова, о детях от 11 до 14 лет.
http://www.ntv.ru/novosti/1730418/ - цинк
Это чтобы не было вопросов на тему "Что за внезапное АУЕ". Уже давно не внезапное.
Это была своеобразная иллюстрация к свежему заявлению кандидата в президенты РАН академика Сергеева.
Главной потерей нашей страны в послесоветское время стала утечка мозгов. Суммарный интеллект нации сильно упал.
Кто-то уехал, кто-то ушел в менее требовательные к знаниям области, нет прежней должной подпитки интеллекта из образовательной системы. И если мы не начнем снова наращивать этот интеллект, то так и останемся придатком в мировом распределении средств производства и благ. Академия наук должна стать главной консолидирующей силой в стране для разворота вектора в сторону возрастания суммарного интеллекта нации. Это основная стратегическая задача.
https://www.gazeta.ru/science/2017/05/27
И ведь все правильно говорить академик. И про то, что проблема есть и что ее надо решать. Но мне тут скорее вспоминается Капица, который еще в нулевых предупреждал, что пробелы в высшем и среднем образовании еще дадут о себе знать. Нынче в стиле известного персонажа из "Нашей Раши", модно удивляться "А кто это сделал?", приглашать модных бьюти-блогеров в Госдуму, искать происки Госдепа в проблеме оторванности молодежи от среднего и старшего поколения, хотя еще 8 лет назад вышло известное интервью Капицы, где он как бы предвосхищал грядущие проблемы проистекающие из кризиса образовательной системы, которой управляли "замечательные" персонажи.
Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, – воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом, то ещё лет через десять не останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет! Именно эти слова я произносил пять лет назад на заседании правительства. Время идёт, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостановить.
У нас происходит полный разрыв слов и дел. Все говорят об инновациях, но при этом не делается ничего, чтобы эти лозунги начали осуществляться. И объяснения «Я так много работаю. Когда же мне ещё и читать?» не могут служить извинением. Поверьте, наше поколение работало не меньше, но время для чтения при этом всегда находилось. А производительность труда в обществе несколько десятков лет назад была выше, чем сейчас. Сегодня же чуть ли не половина трудоспособной молодёжи работает в охранных организациях! Получается, что все эти молодые парни – тупые, ограниченные люди, способные лишь бить морду?
Куда впадает Волга?
Вы спрашиваете, зачем вообще человеку читать. Опять-таки приведу пример: организмы человека и обезьяны очень близки по всем своим характеристикам. Но обезьяны не читают, а человек читает книги. Культура и разум – вот основное отличие человека от обезьяны. А разум основан на обмене информацией и языке. И величайший инструмент обмена информацией – именно книга. Раньше, начиная ещё со времён Гомера, существовала устная традиция: люди сидели и слушали старцев, которые в художественной форме, через сказания и легенды прошедших эпох, передавали накопленные поколением опыт и знания. Потом возникло письмо, и вместе с ним – чтение. Традиция устного сказа угасла, а теперь угасает и традиция чтения. Возьмите как-нибудь и хотя бы ради любопытства перелистайте переписку великих. Эпистолярное наследие Дарвина, которое сейчас издаётся, – 15 тыс. писем. Переписка Льва Толстого тоже занимает не один том. А что останется после нынешнего поколения? Их эсэмэски будут издавать в назидание потомкам?
Я давно предлагал изменить критерии приёма в высшие учебные заведения. Не надо никаких экзаменов – пусть абитуриент напишет сочинение на пяти страницах, в котором объяснит, почему он хочет поступить на тот или иной факультет. Умение грамотно изложить свои мысли, суть проблемы демонстрирует интеллектуальный багаж человека, уровень его культуры, степень развития сознания. А ЕГЭ, который сегодня используют, не может дать объективной картины знаний школьника. Он построен лишь на знании или незнании фактов. Но факты далеко не всё! Впадает ли Волга в Каспийское море? Ответ на этот вопрос заслуживает не галочки в соответствующей клеточке, а отдельной серьёзной беседы. Потому что миллионы лет назад Волга впадала не в Каспийское, а в Азовское море, география Земли была другой. И вопрос из хрестоматийного превращается в интересную проблему. Чтобы решить её, как раз-то и требуется понимание, которого без чтения и образования добиться невозможно.
Чувства вместо умов
Вопрос потери интереса к чтению – это вопрос о том, что сейчас происходит с людьми. Мы упёрлись в очень сложный момент развития человечества в целом. Темпы развития техники сегодня очень высоки. А наша способность это всё осмыслить и разумно в этой технической и информационной среде жить от этих темпов отстаёт. Мир переживает сейчас очень глубокий кризис в сфере культуры. Так что ситуация в нашей стране довольно типична и для всего остального мира – в Америке и в Англии тоже мало читают. Да и такой крупной литературы, которая существовала в мире 30-40 лет назад, сегодня уже нет. Сейчас властителей умов вообще найти очень сложно. Возможно, потому, что никому не нужны умы – нужны ощущения.
Нам сегодня не к чтению нужно отношение менять, а коренным образом поменять отношение к культуре в целом. Министерство культуры должно стать важнейшим из всех министерств. А первоочередная задача – перестать подчинять культуру коммерции. Деньги есть не цель существования общества, а всего лишь средство достижения тех или иных целей. Вы можете иметь армию, солдаты которой будут доблестно сражаться, не требуя вознаграждения, потому что верят в идеалы государства. А можно иметь на службе наёмников, которые с равным удовольствием будут убивать и своих, и чужих за одни и те же деньги. Но это будут разные армии! И в науке прорывы делаются не за деньги, а для интереса. Такой вот кошачий интерес! И с крупным искусством то же самое. Шедевры за деньги не рождаются. Если же всё подчинять деньгам, то деньгами всё и останется, не превратятся они ни в шедевр, ни в открытие.
Чтобы дети вновь начали читать, в стране должна сложиться соответствующая культурная обстановка. А что сейчас определяет культуру? Когда-то тон задавала Церковь. Люди в выходной день шли в храм и вместо телевизора смотрели на фрески, иконы, витражи – на иллюстрацию жизни в образах. Великие мастера работали по заказу Церкви, большая традиция освещала всё это. Сегодня люди ходят в Церковь гораздо меньше, а обобщённую картину жизни даёт телевидение. Но никакой великой традиции, никакого искусства здесь нет. Ничего, кроме мордобоя и стрельбы, вы там не найдёте. Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчинённая антиобщественным интересам. С экрана идёт лишь один призыв: «Обогащайтесь любыми способами – воровством, насилием, обманом!»
Вопрос развития культуры – это вопрос будущего страны. Государство не сможет существовать, если не будет опираться на культуру. И не сможет лишь деньгами или военной силой укрепить свои позиции в мире. Чем мы можем сегодня привлечь бывшие наши республики? Только культурой! В эпоху СССР они прекрасно существовали в рамках нашей культуры. Сравните уровень развития Афганистана и республик Средней Азии – разница огромная! А сейчас все эти страны выпали из нашего культурного пространства. И, на мой взгляд, важнейшая задача сейчас – вновь их в это пространство вернуть. Когда распалась Британская империя, важнейшими инструментами воссоздания целостности англоязычного мира стали культура и образование. Британцы открыли двери своих высших учебных заведений для выходцев из колоний. В первую очередь для тех, кто в дальнейшем мог бы стать управленцем этих новых стран. Я недавно разговаривал с эстонцами – они готовы учиться медицине в России. Но мы берём с них огромные деньги за учёбу. При том что возможность учиться в Америке или Англии они получают даром. И чем мы после этого сможем тех же эстонцев привлечь, чтобы взаимодействие с нами им стало важнее, чем взаимодействие с Западом? Во Франции существует министерство франкофонии, которое продвигает культурную политику Франции в мире. В Англии Британский совет считается неправительственной организацией, но на самом деле проводит чёткую политику по распространению английской культуры, а через неё – глобального английского влияния в мире. Так что вопросы культуры сегодня переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности страны. Пренебрегать этим важнейшим элементом влияния нельзя. В современном мире всё в большей степени наука и искусство, а не ресурсы и производительные силы определяют могущество и будущее страны.
http://www.aif.ru/society/13372 – цинк
В принципе, не так, чтобы многое с тех пор поменялось. Поколения 90х подросли не только на Украине, что и порождает текущую проблему "бунтующей молодежи", которая лишь недавно была официально признана, но это уже скорее борьба с последствиями. Инерционный характер проблем с образованием, не подразумевает быстрой отдачи от вносимых в систему изменений, а проблемы есть уже сейчас.
Источник: colonelcassad.livejournal.com