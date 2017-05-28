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Анатолий Вассерман. На смерть Бжезинского

18:29. 28 мая 2017 Просмотров - 523 3 коммент. Опубликовал:

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Жизнь Збигнева Бжезинского можно считать успешной. Ему удалось дожить до осуществления практически всего, чего он мечтал достичь.

Ему удалось увидеть разрушение европейской части социализма, который он ненавидел. Ему удалось увидеть, как его родная Польша вновь становится антирусским оружием - правда, уже не в руках собственных магнатов, а в руках Америки, которой и сам Бжезинский присягнул на службу с юности.

Ему удалось увидеть, как Россия, которую он ненавидел с детства, распадается на куски. Как воплощается в жизнь придуманный его соотечественниками лозунг "Украина не Россия". И не просто воплощается в жизнь, а приобретает всё более агрессивную форму, превращаясь в инструмент уничтожения и рассеяния значительной части русского большинства украинских граждан - то есть Бжезинский видел, как Украина приближается к его идеалу.

Он успел увидеть всё, чего хотел - и успел ужаснуться этому.

 

 

 

Например, ослабление России выдвинуло на первый план Китай - а Китай ещё дальше в цивилизационном плане от Европы, чем Россия.

Ему удалось увидеть, как люди, воспитанные лозунгом "Украина - не Россия", прославляют убийц сотни тысяч его соотечественников (речь об оправдании и даже глорификации на современной Украине структур, принимавших активнейшее участие в "Волынской резне").

Последнее его успешное деяние - это убеждение изрядной части русских в том, что высшее благо для России есть вражда с Китаем в интересах Америки.

Думаю, если бы это его последнее желание осуществилось, то последствия ужаснули бы его ещё больше. 

 

Поэтому, на мой взгляд, лучшее, что мы можем сделать, чтобы почтить память этого представителя каменного века в мировой политике - это старательный, методичный и полный демонтаж всего, что он в разное время считал своими достижениями.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/24/18770/-

Метки: бжезинский
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3 коммент.»

  • 10 10
    Talmudak 28 мая 2017 в 20:49 Ссылка Пометить
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    Мало кто знает, что человечество своей мыслью может сформировать реальность. Здесь главное – количество. Это называется эгрегор. Если человечество представит их смерть ПОИМЁННО, все эти твари скоро сдохнут.﻿

    Начинаем список: Генри Киссинджер, Джордж Сорос, …

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  • 15043 9704
    Ликвидатор 28 мая 2017 в 23:18 Ссылка Пометить
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    сдохла дрянь. остальным пора готовиться.

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  • 220 164
    Ефим 28 мая 2017 в 23:20 Ссылка Пометить
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    А ведь если перевести его фамилию с польского на русский, то получается Березовский.

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