Александр Росляков. Мальчик и полицаи. Кто и зачем лепит фашистов из наших постовых?
Все наши СМИ облетела шокирующая новость: в центре Москвы полицаи задержали 10-летнего мальчика, читавшего людям стихи, и увезли его в участок несмотря на все протесты матери. Правда, потом открылось, что эта мать – не мать ему, а мачеха. И при задержании пасынка почему-то ни о каких родственных связях не заикнулась…
Со слов отца ребенка, его жена и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из «Гамлета», в это время мачеха находилась в 30-и метрах от него: «Сидела, читала книгу. Подъехал наряд, ребенка скрутили, есть видеозапись этого. Стали запихивать в машину – она подошла, пыталась воспрепятствовать». Еще отец добавил, что его чадо не попрошайничало, а занималось «театральной деятельностью»…
В общем кошмар: как пишет «неполживая» пресса, в Москве «подручные Путина» уже хватают даже малышей за чтение крамольного шекспировского «To be or not to be».
Но я прилежно просмотрел скандальное видео с задержанием мальца – и могу констатировать следующее.
1. Мальчик действительно был. И просил у прохожих и проезжих деньги, доказательство чему – его сумка для пожертвований. На видео она сперва лежит у его ног, потом он берёт её, и его ведут с ней к патрульной машине.
2. Мачеха действительно была сначала в 30-и метрах. Почему? Чтобы прохожие думали, что попрошайка – сирота, и охотней бы ему подавали? Отец сиротки говорит: «Подъехал наряд, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его. Стали запихивать – она подошла, пыталась воспрепятствовать этому». То есть когда к мальчику только подошли полицейские, мачеха не шевельнулась даже – видимо, надеясь, что они следом просто уйдут. И лишь когда пасынка стали сажать в машину, прибежала отбивать его.
3. Задержание и все последующие действия полицейских смотрятся жестковато. Но они имели полное право доставить ребёнка в участок – хотя бы для того, чтобы передать затем законному родителю, если такой объявится, и составить необходимые протоколы.
4. Ребенок визжит, но ощущение – что как-то больно деланно. При этом любящая мачеха, называя себя почему-то «знакомой» ребенка, кроет полицейских матом – то есть нарывается вовсю на обострение. Можно ли было отдать мальчика, с которым явно что-то не так – то он занимался «театральной деятельностью», то вдруг впал в не менее театральную истерику – «просто знакомой»? Вот это уже стало бы настоящим должностным преступлением!
5. Полицейские терпеливы и корректны в отношении этой «просто знакомой» до невозможности. Она откровенно провоцирует их на драку, но ей деликатно поясняют, что «просто знакомым» юных мальчиков не отдают. После того, как в участок явился отец ребенка и все протоколы были оставлены, всю эту шекспировскую семейку без промедления отпустили.
То есть действия патрулей были безупречны – если не сказать слишком мягки. Ибо в УК РФ есть статья 151, часть вторая которой гласит: «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством… наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет…» И все основания предполагать указанный состав преступления у полицейских были.
И наконец самый главный, политический аспект. Вокруг совершенного рядового эпизода «заинтересованные лица» подняли шквал негодования, привлекли знатных адвокатов, правозащитников, самого маэстро Анатолия Кучерену. Законные действия полицейских были названы в передовых изданиях «чудовищным произволом», «гримасой фашизма» и т.п.
Струхнувшее тотчас МВД в авральном порядке назначило официальную проверку в отношении сотрудников полиции «по факту инцидента». Вроде проверка – это ничего страшного для тех сотрудников, никакое не признание их вины: разберутся честь по чести – еще и похвалят за бдительность и исполнительность.
Но не самом деле все, увы, не так. Проверка – это, на аппаратном языке, серьезный знак недоверия. Чем бы она ни кончилась, в результате карьера подвергнутых этой процедуре, а то и само продолжение службы в органах – будет под большим вопросом.
Поэтому сотрудники боятся этих проверок как огня: пусть лучше, образно говоря, пострадают 10 невиновных и 10 виноватых уйдут от наказания, чем пережить одну проверку.
Но чего добивается наш политический бомонд бешеным раздуванием этого эпизода с мальчиком, превращая в злодеев полицейских, показавших себя как раз с самой лучшей стороны? Торжества законности – о чем эти Кучерены трещат на каждом углу? Или своего кривого права давить на власть, которая в данном случае явила недостойную слабину, поставив под удар принципиальных патрулей?
Будь моя политическая воля – я бы жестко осек тех правозащитников и адвокатов, по сути выступивших пособниками преступления, в котором небезосновательно заподозрили участников этих «шекспировских чтений». Подверг бы эту накипь тщательной проверке – с какой стати и в чьих интересах они устроили весь этот шабаш? Поскольку просто так, в силу «невинных заблуждений» никто и никогда в этой среде профессиональных хищников не выступает. Они четко знают свои пароли и позывные – и выходят на охоту всей своей пираньей стаей только по исходящему откуда-то сигналу.
И это для нас – жизненно важно. У нас и так-то не ахти с дисциплиной, законом и порядком в исполнительной власти. Но если еще подвергать оскорбительным проверкам и недоверию тех, кто явно служит хорошо – что будет?
К кому вы побежите, когда какой-нибудь урод на темной улице приставит к вашему горлу нож? К недоступному для рядовых граждан адвокату Кучерене? Или к постовым, которых сегодня растоптали именно за честное исполнение ими своего служебного долга? А они тогда вам не ответят – а не пошли бы вы в те СМИ и к тем правозащитникам, которые лепят из нас злодеев и фашистов за выполнение нами служебного долга?
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18758/-
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Лепит не фашистов, а дрессированных животных, не образованных и даже не прошедших никакого обучения коммерческое корпорация РФ. Эта биомасса в форме, самолюбование, значимость и хоть какая то власть, и главное ни о чем думать не надо.
До этих ручных зверушек не доходит кто они и зачем они. ПОНТЫ сейчас это ВСЁ.
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из них никто ничего не лепит- они себя уже давно показали во всей красе. вон, например в казани, до сих пор не знают что такое анальный вибросимулятор, по старинке бутылками из-под шампанского пользуются
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Кто о чём, а мы о своём, о близком!
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Да странно все это,Кучерену подтянули,хотя это стоит денег,он работает от 1000000 руб,мальчик мелочь собирает,а тут его родаки смогли Кучерену проплатить,что то специально наиграно.
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Мальчик ЗАРАБАТЫВАЛ чтением стихов. (Было бы проще, если бы он воровал.)
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либероидам всегда мешает милиция.