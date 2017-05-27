Влияние гормонов на поведение

Тестостерон способствует правдивости, а Окситоцин — лживости

Инь-янь тестостерона и окситоцина



агрессия,



фертильность,



привлекательность,



повышение настроения,



защитное действие на некоторые системы организма.





нелегко проявлять готовность к сотрудничеству (окситоцин) и одновременно здоровое соперничество (тестостерон),



сложно стремиться к взаимодействию (окситоцин), если тебе необходимо делать что-то в одиночку (тестостерон);



почти невозможно выслушивать человека и проникаться его чувствами (окситоцин), когда тебе необходимо срочно решить ту или иную проблему (тестостерон).



Верность

Эмпатия

Семья

Память и когнитивные способности



вербального восприятия,



визуальной памяти,



способности к запоминанию новой информации.



Щедрость

Мораль

Стресс

Ложь

Доверчивость

Влияние на общее здоровье

Иногда психологи меня упрекают в том, что забираю их хлеб, сводя сложные душевные понятия к простым гормонам. Не то чтобы это моя цель, моя цель – получить некие измеримые верифицируемые величины, которые могут быть надежными источниками информации и не зависеть от интерпретаций.Поэтому сегодня я продолжу тему про окситоцин, но расскажу ее в ключе баланса между окситоцином и тестостероном.Говоря языком психологии,. Здоровый баланс этих гормонов заключается в поддержании здоровой избирательной проницаемости, как у живой клетки: пропускать внутрь здоровое и полезное и препятствовать попаданию внутрь вредного и опасного. Так иКонечно, у этого баланса есть существенные гендерные различия, но о них чуть позже отдельным постом. А пока отмечу, что общего у этих гормонов много и у мужчин и у женщин. Ведь пол во многом – это не качественная, а количественная величина. Т.е. можно быть мужчиной на 51% и на 70%, но при этом быть мужчиной, можно быть женщиной на 60% и на 95% и быть женщиной.Итак,Получается, что окситоцин и тестостерон позволяют нам находить оптимальные реакции в самых разных видах социальных взаимодействий.Как уже было сказано, тестостерон – это разделение и границы, окситоцин – это слияние и союзы. Для того чтобы ваше поведение способствовало поддержанию в организме оптимального уровня как окситоцина, так и тестостерона, необходимо прилагать сознательные усилия. Эти два гормона подобны качелям. Когда один конец поднимается, другой опускается. Чем большего равновесия сумеет добиться человек во всех сферах своей жизни, несмотря на все эти трудности, тем здоровее и счастливее он будет.Добиться этого баланса трудно. Так, избыток окситоцина снижает уровень тестостерона различными механизмами и делает это достаточно сильно.Со снижением уровня тестостерона уменьшается и его энергия, сила страсти и интенсивность либидо.Повышенный уровень тестостерона способен подавить окситоцин и вазопрессин. ПоэтомуТестостерон и окситоцин оказывают противоположное влияние на самые разные жизненные процессы и ситуации. Избыток тестостерона блокирует заботу и чувства, повышает агрессивность, подавляет возможность реагировать на социальные сигналы и коррелирует с психопатическим типом поведения. Конечно, это не полная противоположность. Есть некоторые сферы, где окситоцин и тестостерон действуют совместно:Равновесие жизненно необходимо, поскольку тестостерон и окситоцин взаимно дополняют друг друга. Но это равновесие будет достигаться при различных значениях уровней тестостерона и окситоцина для разных людей.Если мужчина следует своим врожденным инстинктам, которые сориентированы на тестостерон, весь процесс занимает пять минут. Для того, чтобы добиться гормонального равновесия в собственном организме, мужчина должен больше внимания уделить предварительной любовной игре, которая стимулирует выработку окситоцина.На работе добиваться того, чтобы поведение способствовало гормональному равновесию, намного труднее. Например:Так,А с другой стороны есть тестостерон, отвечающий за агрессивное поведение: «Вот от этих людей я буду держаться подальше. Что-то они мне кажутся подозрительными».Баланс гормонов все время находится в состоянии баланса, но постоянно изменяется. К примеру, период полураспада окситоцина составляет всего три минуты! Так, на 50% снижается уровень тестостерона у фанатов после проигрыша их команды, а у фанатов победившей команды он становится на 100% выше. Во время овуляции, когда уровень тестостерона достигает пика, женщина может проявлять повышенную агрессивность и склонность к соперничеству. Лучшие подруги превращаются в соперниц и стремятся завоевать мужское внимание.К сожалению, тестостерон сильно падает у мужчин (но не у всех, а у мужчин западной цивилизации!). На 1% ежегодно сокращается уровень тестостерона у здоровых мужчин и к 80 годам он может составить 40% от уровня 25‑летнего мужчины.Во власти тестостерона находятся многие аспекты жизни — мужественность, успешность, творчество, сексуальная активность и т. д. — радости в ней без тестостерона явно поубавится. А при снижении тестостерона падает и уровень дофамина! Отмечу, чтоНо это будет разбираться позднее.Обратным окситоцину действием обладает тестостерон, который у психопатов всегда повышен – как у мужчин, так и у женщин. Социопатами являются те 5% всего населения, у кого не хватает рецепторов окситоцина, необходимых для создания и поддержания нормальных социальных контактов, без внешнего принуждения.Социопаты часто используют «окситоциновую схему», которая работает просто отлично у многих из тех, кто стал жертвой психопатов. Социопаты «бомбят» нас любовью; и мы не знаем, что они лгут, такая бомбардировка повышает доверчивость и чаще действует на людей со сниженным тестостероном.А вот проблемы с окситоцином на фоне сниженного тестостерона проявляются в виде социофобии. Под социофобией понимают упорную иррациональную боязнь исполнения каких-либо общественных действий, либо действий, сопровождаемых вниманием со стороны посторонних лиц (вплоть до страха появления в общественном месте).У мужчин, состоящих в длительных моногамных отношениях, уровень тестостерона на двадцать один процент ниже, чем у их одиноких товарищей. Все участники имели традиционную половую ориентацию. Это вовсе не значит, что преданные своим подругам представители сильного пола окончательно утратили мужские достоинства.Поведение человека объясняется не только колебанием уровня различных гормонов в организме. И все же мужчины с более низким уровнем тестостерона менее агрессивны и раздражительны, они реже бросаются в рискованные предприятия и не так часто умирают от сердечных приступов. Нет ничего удивительного, что женатые мужчины живут дольше.Избыток тестостерона тоже вреден. Если перевести это на язык психологии, то можно сказать, что мужчины с высоким тестостероном – стабильные экстраверты, которые склонны отдавать предпочтение не долгосрочным, а краткосрочным целям не только в сексе, но и в других сферах жизни. Они чаще вовлекаются в антиобщественные действия, берут на себя больше риска и имеют менее стабильные сексуальные отношения. Эти свойства проявляются уже в раннем возрасте, хотя во многом зависят от социальных обстоятельств.Высокий тестостерон часто коррелирует с антисоциальным типом личности, алкоголизмом и наркозависимостью. В одном исследовании 10 % мужчин с максимальным уровнем тестостерон значительно превосходили всех остальных по антисоциальному поведению, включая нападения.Однако дело не просто в тестостероне, а в его сочетании с образовательным и социально-экономическим уровнем.Психические свойства, по которым можно предсказать девиантную биографию, также неоднозначны; очень часто с девиантностью коррелирует не агрессия, а импульсивность.Как бы то ни было, в современном мире– успешная профессиональная карьера плохо совместима с несдержанностью и импульсивностью. Напротив, для женщин высокий уровень тестостерона благоприятен, так как делает их более напористыми и карьерно-ориентированными, но одновременно – более агрессивными.Складывается впечатление, что эти неугомонные создания до сих пор ведут борьбу за обладание как можно большим количеством партнерш по сексу.У одиноких мужчин уровень тестостерона выше, так как у них идет соперничество из-за половых партнерш и они лишены моральной поддержки жены или верной подруги, отношения с которой прошли испытание временем.Стабильность, надежный тыл и регулярный безопасный секс — вот три фактора, способствующие понижению уровня тестостерона у мужчины.По результатам исследования, проведенного Мазуром, женатые мужчины, у которых уровень тестостерона имеет одно стандартное отклонение, превышающее норму, разводятся гораздо чаще. В их семьях разводов на сорок один процент больше, чем у мужчин с нормальным уровнем тестостерона. Они имеют склонность уходить из дома при возникновении проблем в семье. И такая вероятность возрастает на тридцать один процент. Количество супружеских измен увеличивается на тридцать восемь процентов., несущим информацию, важную для установления хороших отношений (например, дружеских или сексуальных) с другими людьми. Скорее всего, на женщин он влияет точно так же — ведь у других млекопитающих окситоцин регулирует привязанность самки к своим детям, а у моногамных видов — еще и к половому партнеру. Т.е. чем выше уровень окситоцина у женатого, тем дальше он держится от женщин.Проводились эксперименты, в которых вводили энное количество тестостерона мужчинам, что приводило к росту эгоистичности. Нет более эгоистичных людей, чем мальчики-подростки. Проверено: при высоком уровне тестостерона вы можете думать только о себе. Вы живете с ощущением «я только что выиграл в лотерею лучшую машину на свете и лучшую жену на свете, я круче всех, круче всех».Выяснилось, что уровень сострадания, склонности к эмпатии находится в прямой корреляции с тем количеством окситоцина, который вбрасывается в кровь. И дальше мы показали, что чем больше в крови человека окситоцина, тем выше его готовность доверять и помогать незнакомым людям.См. верность. У верных мужей наблюдается снижение уровня тестостерона, но он стремительно падает, когда мужчина становится отцом. Резкое снижение уровня тестостерона после рождения ребенка наблюдается у отцов во всем мире, от Америки до Африки.В соответствии с результатами исследования, проведенного психологом Энни Стори, у новоиспеченных отцов и мужчин, готовящихся к радостному событию, уровень тестостерона снижается на тридцать три процента. Он падает, когда мужчина держит на руках младенца или даже обычную куклу.Итак, при общении с малышами количество этого гормона в организме уменьшается. Возможно, в процессе эволюции появлялись причины, по которым у преданных своим партнершам мужчин, и особенно молодых папаш, уровень тестостерона существенно уменьшается.Мужчина с пониженным уровнем тестостерона проявляет больше понимания и сочувствия к членам семьи, он внимателен к своим детям. Как правило, он становится надежным и верным спутником жизни.У женщин с высоким уровнем окситоцина были прекрасные отношения с новорожденными, полная гармония и взаимопонимание. У женщин с недостатком окситоцина возникли проблемы и со вскармливанием малышей, и со взаимопониманием – у них все было более нервно и напряженно.Что происходит в этой ситуации с отцами? Если женщина вырабатывает окситоцин, то и мужчина, наблюдая за ней, эмпатически заражается этим и тоже начинает его вырабатывать. Если между женщиной и мужчиной устанавливается тесная эмпатическая связь, они вместе вырабатывают окситоцин и становятся прекрасными заботливыми родителями.Тестостерон оказывает огромное влияние на когнитивные функции, что подтверждается и другими исследованиями. Мужчины со слишком низким или слишком высоким уровнем тестостерона показывают худшие результаты, чем испытуемые со средним уровнем гормона. График этой связи представлял собой перевернутую букву U.Это же верно и для женщин! Использование спрея с мужскими гормонами в контрольной группе на протяжении 6 месяцев показало значительное улучшение у испытуемых памяти и когнитивных функций. В результате использования спрея, уровень тестостерона во второй группе вернулся к типичному для женщин детородного возраста.В начале и в конце исследования, все женщины прошли серию компьютерных тестов для проверки различных элементов когнитивной деятельности:В начале исследования когнитивные показатели двух групп не отличались. Через 26 недель эксперимента результаты пациенток, прошедших курс заместительной гормональной терапии без тестостеронового спрея, практически не отличались от стартовых. Но женщины из второй группы улучшили все показатели.А вот искусственное повышение уровня тестостерона может вызывать серьезные психические нарушения, включая депрессию, психозы и агрессию. Увеличение (существенное) тестостерона в большинстве случаев понижает умственные способности – IQ.. Некоторые функции обучения и памяти ослабляются после применения окситоцина. Систематический прием окситоцина ухудшает восстановление информации во время теста на запоминание. Кроме того, наблюдается общий эффект торможения мыслительной деятельности и снижения мотивации.Конечно, окситоцин снижает уровень тревоги, но одновременно с этим он ослабляет мотивацию, потому что для мотивации необходим некоторый уровень тревоги.Избыток или недостаток тестостерона повышает жадность. В процессе наблюдения за игрой мы обратили внимание на то, что участники с повышенным уровнем тестостерона наименее охотно расставались с финансами, находя изощренные способы занизить суммы в свою пользу. При этом жадность игроков не увеличивала их шансы на выигрыш. Они просто не хотели делиться деньгами, и впоследствии не смогли дать рациональное объяснение своим действиям.Любопытно, что резкое снижение тестостерона тоже снижает щедрость. У людей с пониженным содержанием тестостерона в крови могут усиливаться такие качества как скупость, склонность к накопительству.Если говорить формально, то люди с пониженным содержанием тестостерона – идеальные хранители денег, идеальные банкиры. В подтверждение вышесказанного: скопцы были очень зажиточными. Идея накопительства была у них одной из основных. В одной из скопческих песен прямо говорится: «Вот мы не женимся и замуж не выходим, оттого и богаты. Делайте то же, что и мы, перестаньте верить вашим жеребцам, тогда жить будет легче, будете богаты, будете святы».Генетики обнаружили, что некоторые вариации в нуклеотидной последовательности гена OXTR, кодирующего рецептор окситоцина, напрямую связаны со склонностью людей совершать добрые поступки в ущерб личной выгоде. В частности, было показано, что у людей введение окситоцина повышает доверчивость и щедрость.В других экспериментах обнаружился еще один удивительный эффект введения окситоцина — повышение доверчивости. Мужчины, которым ввели окситоцин, оказываются более щедрыми в «игре на доверие».. Окситоцин позволяет нам испытывать эмпатию, а эмпатия способствует социально одобряемому поведению, способствует доверию, проявлению заботы о других людях, которые в свою очередь позволяют генерировать у них уже больший уровень окситоцина.Высокий уровень тестостерона стимулирует людей наказывать других за аморальные поступки даже в ущерб себе.и стресс связаны сложно. Тестостерон называют гормоном победителей, поскольку его уровень повышается в тех случаях, когда удачно решена какая-либо проблема или одержана победа. Состояние эйфории, вызванное победой, способствует снижению уровня гормонов стресса, от чего автоматически возрастает продуцирование тестостерона.Представление о том, что уровень агрессии у человека коррелирует с содержанием в его организме тестостерона закрепилось в медицине в 1980—1990 годы, когда в мире было проведено множество исследований на эту темы.Так, замеры тестостерона у 600 заключенных американских тюрем показали, что те, кто имел более высокий уровень этого гормона, были в тюрьме на первых ролях, имели больше конфликтов с тюремной администрацией, а совершенные ими преступления чаще были насильственными.Проводились и другие исследования на эту тему. Большинство из них подтверждали: тестостерон и агрессия взаимосвязаны. Уровни тестостерона коррелируют с агрессивностью даже у 9—11-летних мальчиков. У женщин тестостерон тоже связан с агрессивностью и враждебностью.Повышенный уровень тестостерона способствует агрессивности, враждебности. Но хронический стресс постепенно снижает уровень тестостерона ниже нормы. Мужчины обычно выясняют, что они находятся в состоянии хронического стресса, только когда серьезно заболевают. Стресс у мужчин часто проявляется в виде враждебности и раздражительности, не только как депрессия.То есть вне зависимости от уровня тестостерона, мужчины ведут себя в рискованных ситуациях схоже, женщины же делятся на «авантюристок» и «тихонь».Окситоцин при определенных обстоятельствах косвенно препятствует выделению адренокортикотропного гормона и кортизола (гормоны стресса и активности). Окситоцин выделяется мозгом в спокойном состоянии и вызывает сон. Он противостоит эффектам кортизола, гормона стресса, успокаивает, снижает тревогу и вызывает ощущение покоя.Многие исследования подтвердили связь между выработкой окситоцина и человеческими взаимоотношениями и то, что уровень гормона повышается при доверительном отношении и снижается при возникновении чувства страха.Ученые установили, что рост уровня тестостерона заставил мужчин реже лгать. Оценив полученные данные, исследователи пришли к выводу, что получавшие тестостерон участники обманывали реже, чем члены контрольной группы., что окситоцин способствует проявлению нечестности. Люди с высоким уровнем окситоцина легче лгут ради интересов группы. Группа ученых выяснили, что повышение уровня окситоцина в крови способствует тому, что люди легко могут врать в интересах группы, при этом степень их честности остается неизменным, если речь идет о личных интересах.Тестостерон снижает доверчивость наивных людей. Тестостерон повышает бдительность, внимательность и осторожность в восприятии незнакомых людей. По мнению ученых, если обычно тестостерон ассоциируется с агрессивностью, желанием рисковать, доминировать и побеждать, то их исследование говорит о другой функции тестостерона — адаптивной.Тестостерон вообще никак не действовал на недоверчивых женщин. А вот на доверчивых оказывал заметное влияние: они переставали доверять всем подряд без разбора. По сравнению с группой плацебо их доверчивость снижалась в два раза.По словам ученых, их исследование показало, что тестостерон, повышая бдительность доверчивых людей, играет роль в их социальной адаптации к жизни в обществе. К жизни, где нужно уметь не дать себя обмануть.А вот окситоцин повышает доверчивость, часто с ущербом для человека. Два независимых исследования показали, что введение окситоцина может приводить и к вредным для человека последствиям, потому что доверчивость может стать чрезмерной. Нормальный человек в «игре на доверие» становится менее щедрым (доверчивым) после того, как его доверие один раз было обмануто партнером. Но у мужчин, которым закапали в нос окситоцин, этого не происходит: они продолжают слепо доверять партнеру даже после того, как партнер их «предал».В общем-то, люди с высоким уровнем окситоцина живут более здоровой и долгой жизнью. Поэтому заботьтесь о других людях и дольше проживёт.. Такие мужчины чаще погибают в пьяных драках или умирают от сердечных приступов и рака простаты, а также ряда других заболеваний, сопутствующих высокому уровню тестостерона. Одно исследование проведенное в 1969 году среди пациентов психиатрической больницы в Канзасе, показало, что кастрированные мужчины живут на 14 лет дольше.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com