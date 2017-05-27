* * *



В сонном шорохе осеннем

Колдовством дремотных дум

Мне явился вдруг Есенин,

Опечален и угрюм.

Я спросил его: «Сережа,

Отчего в твоих стихах

Так привольна и пригожа

Дева песенна в грехах?».

Он, не думая, ответил:

«Оттого, что мир любви

Не грехом телесным светел,

А симфонией в крови».

Я спросил: «Так отчего же

В дебрях слякотной молвы,

Извращен и искорежен,

Не сберег ты головы?».

Он задумался надолго,

А потом сказал: «Вполне

Может быть, что людям толком

Не пропел о Шаганэ».

И, воспомнив имя милой,

Он еще угрюмей стал.

На плечо его уныло

Лист багряный опадал.

Но, стряхнув и лист, и думы,

Вдруг спросил он: «Бахтиёр,

А с чего ты сам угрюмый,

Отчего твой грустен взор?».

Я сказал: «Эх, брат Серега,

Мир людей меня «достал»:

У счастливого порога

Потерял я Идеал».

«Не грусти,- сказал Есенин,-

Лиру звонкую настрой

И назло тоске осенней

О любви своей пропой!

Собери все звуки мира -

Звуков много Бог создал -

И тогда душой и лирой

Обретешь свой Идеал!»

Так сказав, исчез Есенин.

Я же слышу новый шум

В сонном шорохе осеннем,

В колдовстве дремотных дум…

Бахтиёр Ирмухамедов