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В сонном шорохе осеннем…

03:48. 27 мая 2017 Просмотров - 62 Один комментарий Опубликовал:

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В сонном шорохе осеннем
Колдовством дремотных дум
Мне явился вдруг Есенин,
Опечален и угрюм.
Я спросил его: «Сережа,
Отчего в твоих стихах
Так привольна и пригожа
Дева песенна в грехах?».
Он, не думая, ответил:
«Оттого, что мир любви
Не грехом телесным светел,
А симфонией в крови».
Я спросил: «Так отчего же
В дебрях слякотной молвы,
Извращен и искорежен,
Не сберег ты головы?».
Он задумался надолго,
А потом сказал: «Вполне
Может быть, что людям толком
Не пропел о Шаганэ».
И, воспомнив имя милой,
Он еще угрюмей стал.
На плечо его уныло
Лист багряный опадал.
Но, стряхнув и лист, и думы,
Вдруг спросил он: «Бахтиёр,
А с чего ты сам угрюмый,
Отчего твой грустен взор?».
Я сказал: «Эх, брат Серега,
Мир людей меня «достал»:
У счастливого порога
Потерял я Идеал».
«Не грусти,- сказал Есенин,-
Лиру звонкую настрой
И назло тоске осенней
О любви своей пропой!
Собери все звуки мира -
Звуков много Бог создал -
И тогда душой и лирой
Обретешь свой Идеал!»
Так сказав, исчез Есенин.
Я же слышу новый шум
В сонном шорохе осеннем,
В колдовстве дремотных дум…

 

Бахтиёр Ирмухамедов

Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, поэзия, Сергей Есенин, стихи
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